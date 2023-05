Maud Angelica Behn og Vebjørn Sand konkurrerer om kunstprosjekt

Over 500 norske og internasjonale kunstnere ønsker å utforme kunst til stasjonene på Fornebubanen.

Tidligere i år oppfordret Oslo kommune og Viken fylkeskommune kunstnere til å delta i en åpen prekvalifisering, om å få muligheten til å utforme kunsten på Fornebubanens seks nye stasjoner.

Søknadsfristen gikk ut i april.

I en pressemelding melder Fornebubanen at både norske og internasjonale kunstnere ønsker å sette sitt preg på de nye T-banestasjonene i Oslo og Bærum.

– I Fornebubanen er vi overveldet over den store interessen blant kunstnere for vårt utbyggingsprosjekt og de nye stasjonene. Dette viser at utsmykning av det offentlige rom engasjerer mange kunstnere, sier direktør i Fornebubanen, Irene Måsøval i uttalelsen.



Flere hundre søknader har kommet inn fra både eldre og yngre kunstnere. På lista blant søkere finner vi blant andre Vebjørn Sand (57) og Maud Angelica Behn (20).

Dermed vil de to være med i konkurransen om å få muligheten til å sette sitt preg på den nye Fornebubanen.

– Jobber mot det hver eneste dag

Behn har søkt på prosjektet sammen med Lavrans Borgen (20).

SAMARBEIDER: Maud Angelica Behn og Lavrans Borgen fortsetter samarbeidet, og søker sammen om å få tildelt utsmykningsoppdraget. Foto: Camilla Blok / God morgen Norge

De har tidligere samarbeidet om å lage to malerier til inntekt for Mental Helse Ungdom.

Til God kveld Norge forteller Borgen at det forrige samarbeidet fungerte veldig bra, i tillegg til at de fant en god vennskapelig tone.

– Vi har begge store ambisjoner om å bli to av neste generasjons store kunstnere. Vi drømmer og jobber mot det hver eneste dag, forteller han.



Den unge kunstneren forteller at han og Behn har flere kunstneriske prosjekter planlagt sammen.

– Vi vil lage kunst som kan fremme gode budskap. Vi har begge en bakgrunn som er påvirket av mental helse, og det er jo noe vi hadde flettet inn i det eventuelle utsmykningsprosjektet på Fornebubanen, avslører han.

Borgen forteller at han har stor respekt for konkurrentene, og spesielt kunstneren Vebjørn Sand.

– Han har vært på topp i mange år. Jeg har sett alt av dokumentarer, og lest nærmest alt om han fordi jeg er veldig fascinert av kunsten hans, sier han og fortsetter:



– Det ville ikke forundret meg hvis han fikk oppdraget, men vi håper selvfølgelig at de vil gi oss nye, unge og spirende kunstnere spillerom.



Inspirert av konkurransen

Til God kveld Norge forteller Sand at han i en årrekke har bygget opp et team som har fått internasjonal oppmerksomhet for sine kunstverk.

MED I KONKURRANSEN: Vebjørn Sand er en av søkerne til utsmykningsprosjektet. Her avbildet under åpningen av «Roseslottet». i 2020. Foto: Fredrik Hagen / NTB

– Fagkunnskapen vi har fått vil vi ta med oss inn i utsmykkingen av Fornebubanen, sier han om en potensiell seier.

Sand anerkjenner at det er mange dyktige kunstnere i Norge, og sier at han synes det er inspirerende med konkurransen.

– Mennesker skal se disse kunstverkene hele tiden. På vei til og fra fra skole og arbeid, og når de skal ut i verden.



Den etablerte kunstneren sier det er viktig at kunsten har noe oppløftende ved seg.

– Det må være noe som tar oss ut av hverdagen, er overraskende og gir energi, sier han og fortsetter:



– Samtidig bør kunsten være tidløs, så den også oppleves «samtidig» om 100 år.



Kunngjøring senere i år

Prosjektleder for Fornebubanen, Leif Ingholm forteller at de har mottatt i overkant av 500 søknader om prekvalifisering.

UTSMYKKES: Vækerø stasjon er en av seks stasjoner som blir en del av utsmykningsprosjektet. Foto: Oslo kommune

– Hvem som blir prekvalifisert kunngjøres i september i år, forteller Ingholm.

Prosjektet Kunst på Fornebubanen gjennomføres frem til 2027. Kunsten skal være ferdig installert på hver stasjon før test og idriftsettelse av Fornebubanen starter.