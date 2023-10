Måtte ta grep underveis: – Ble for mye

I en årrekke har Truls Svendsen (51) og Eyvind Hellstrøm (74) tatt med seerne inn i sitt mat-univers. Denne høsten har de med seg tolv elever, sultne på å lære av mesterkokken selv.

Målet var å lage intrigefritt «feelgood»-TV.

«FEELGOOD»:– Vi ville ikke at de skulle krangle og ligge med hverandre, men vi vet jo ikke hva som skjedde på kveldstid, sier Svendsen spøkefullt. Foto: Magnus Nøkland / TV 2

Underveis oppdaget duoen at det derimot var litt vel god stemning innad i gjengen.

Da tok Svendsen og Hellstrøm grep.

– Ble det motsatte

Kjendisene forsto nemlig raskt at selv om «Kokkeskolen med Truls og Hellstrøm» var en konkurranse, lønnet det seg å bruke hverandre for å oppnå best resultat.

Det kom overraskende på duoen.

– Det ble egentlig ikke noe rå konkurranse, hvor man stakk kjepper i hjulene på hverandre. Det ble det motsatte, og det var overraskende i seg selv, forteller Hellstrøm til TV 2.

NÆRE HISTORIER: Truls Svendsen og Eyvind Hellstrøm satte pris på nære historier som deltakerne delte underveis i programmet. Foto: Mathias Kleiveland / TV 2

Elevene Siri Nilminie Avlesen-Østli (39) og Frank Kjosås (42), oppdaget raskt at det lønnet seg å samarbeide underveis.

– Vi fant ut det tidlig, at det er ikke noe vits i å konkurrere mot hverandre. Her gjelder det bare å gjøre vårt beste. Alle er litt redde for å få kjeft, og ingen av oss har lyst til å se andre få kjeft av Eyvind heller, forteller hun til TV 2, hvorpå Kjosås følger opp:

VENNER: Siri Nilminie Avlesen-Østli og Frank Kjosås utveksler tips og triks fra kjøkkenet, også etter innspillingen. Foto: Magnus Nøkland / TV 2

– Det er en grunn til at man aldri står på kjøkkenet alene. Enhver Bocuse d’Or-kokk har et lag. Det er alltid et lag – aldri et solo-show. Det er ganske avgjørende, for uansett om jeg lager en rett og hun lager akkurat den sammen retten, så kommer det til å smake forskjellig. Uansett om vi smaker det til hos hverandre, det er uunngåelig. Så det er vanskelig å konkurrere over mat.

Fryktet tyn

I tirsdagens episode av «Kokkeskolen» var planlegging en viktig del av oppgaven. Omtrent samtlige av elevene la hver sin gjennomtenkte plan for tentamen. To av dem valgte derimot å planlegge sammen.

– Jeg og Frank fikk jo et veldig godt samarbeid i episode to, som spesielt jeg kom veldig godt ut av. Jeg er veldig glad for det selvfølgelig, sier Nils-Ingar Aadne (41) lattermildt til TV 2.

FORNØYD MED EGEN INNSATS: Nils-Ingar Aadne er fornøyd med egen innsats, da han ble overrasket over nivået blant kjendisene. Foto: Magnus Nøkland / TV 2

Siden oppgaveteksten ikke nevnte noe om muligheten for å samarbeide, fryktet standupkomikeren at han og Kjosås skulle få tyn.

– Ja, jeg var redd for det. «Nå får vi tyn fra de andre». Men det virket som de andre bare tenkte: «Oi, det der må vi også gjøre». De tenkte bare at det var en smart idé. Og det var jo det, det var veldig smart. Vi fikk jo kred for planlegging, og planlegging var strengt tatt en del av oppgaven, sier han og smiler bredt.

Tok grep

Både Hellstrøm og Svendsen er enige om at målet om «feelgood»-TV er oppnådd – faktisk så godt at Hellstrøm så seg nødt til å gripe inn.

– Vi måtte nesten be dem om å slutte å samarbeide, for de var så gode med hverandre, sier Svendsen.

VIKTIG MED KONKURRANSE: Eyvind Hellstrøm mener det var viktig å holde på konkurranseelementet, særlig for å holde energien oppe, og elevene skjerpet. Foto: Ole Enes Ebbesen / TV 2

– På et eller annet tidspunkt måtte jeg oppfordre dem til å konkurrere, fordi det ble for mye. De glemte at de var med i en konkurranse, sier 74-åringen.

Ikke forberedt

Den håndplukkede deltaker-buketten deler en felles matinteresse, og et ønske om å lære av mesterkokken. For Kjosås, som fikk sin reality-debut i «Kokkeskolen», veide det tungt å få den muligheten.

Derfor ble han overrasket over at han også utviklet gode vennskap underveis.

– Jeg tror ikke det var noe jeg var forberedt på hvert fall, når jeg fikk spørsmål om å være med på «Kokkeskolen», forteller han.

– Du var ikke med for å få venner? spør Avlesen-Østli spøkefullt.

– Nei, jeg var der for å lære å lage mat av Eyvind Hellstrøm, for faen. Ja, men altså … Det var en deilig overraskelse, sier han.

Etter innspillingen har Avlesen-Østli og Kjosås holdt kontakten – enten når det bokstavelig talt koker over på kjøkkenet, eller bare for en hyggelig prat.

– Vi møtes, har det hyggelig og snakker om mat. Hvis det er noe jeg lurer på, så ringer jeg Frank. «Du, hvordan var det du gjorde det med den pastaen igjen?», sier Avlesen-Østli.

– Ja, vi har rett og slett blitt venner. Det er det man kaller det, sier Kjosås og smiler.

«Kokkeskolen med Truls og Hellstrøm» sendes tirsdager fra klokken 20.00 på TV 2 Direkte, og er tilgjengelig på TV 2 Play.