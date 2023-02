Måtte ta grep etter uenigheter: – Da er jeg ganske nådeløs

I høst tok den folkekjære God morgen Norge-programlederen Desta Marie Beeder (34) en pause fra morgenprogrammet.

Fram til våren skal hun nemlig spille inn den andre sesongen av Rydderevolusjonen. Beeder har blitt møtt av nye utfordringer og en helt annen hverdag enn det hun er vant til.

Hittil har halvparten av programmene blitt spilt inn, og programlederjobben har bydd på alt fra solskinn til uenigheter.

TILBAKE TIL VÅREN: Desta Marie Beeder går tilbake til rollen sin som programleder i God morgen Norge til våren. Foto: Magnus Nøkland/TV 2

Samtaler med deltakerne

I løpet av ryddeprogrammet skal Beeder, sammen med Mads Clemmetsen (26) og Caroline Leithe (32), hjelpe deltakerne med å bli kvitt halvparten av tingene sine.

Mange har en emosjonell tilknytning til gjenstandene de eier. Samtlige har en historie. Flere av deltakerne sliter av den grunn med å gi slipp på tingene ekspertteamet prøver å kaste.

Det har derfor ikke alltid vært like god stemning mellom Beeder og deltakerne denne sesongen.

– De prøver å kjempe litt hardere. Det sitter litt langt inne, og noen har kanskje bestemt seg for at «Desta skal ikke vinne dette». Så må jeg prøve å minne dem på at det ikke er sånn at hvis de vinner, så taper jeg. Jeg er jo der for dem, sier Beeder når TV 2 møter henne i Oslo.

På grunn av dette har de hatt samtaler med deltakerne med en viktig påminnelse.

– Jeg har mint dem på at jeg er der for å hjelpe dem, ikke for å vinne en diskusjon.

– Det er nok litt vondt

Som programleder i God morgen Norge, har de fleste et bilde av Beeder som glad og sprudlende. Det er sjeldent hun har et behov for å være streng i denne rollen.

Det snur dog når hun trer inn som programleder for Rydderevolusjonen. Når deltakerne ikke ønsker å gi slipp på tingene sine, er hun nødt til å ta grep.

– Da kommer Strenge-Desta frem. Da er det av med smil og empati, og så er det å kjøre ganske hardt på. Det er nok litt vondt, men det er en grunn til at det har blitt sånn. Det er gjerne fordi de fine deltakerne sliter med å gi slipp. Det skulle bare mangle at de ikke bare gir vekk alle tingene sine. Men da blir det litt kamp, forteller 34-åringen.

– Når jeg mener at deltakerne må gi slipp på noe for å få det bedre, da er jeg ganske nådeløs.

Til tross for et strengt rydderegime, påpeker Beeder at hun og deltakerne alltid skværer opp til slutt.

– Men av og til ikke før på fredag. Når de får se resultatet, så blir de alltid venn med meg igjen, ler hun.

Merket en forandring

Det er ikke bare deltakerne som har gått gjennom en forandring etter Rydderevolusjonen. Programlederen har også selv blitt påvirket.

– Jeg har blitt mye mer nerdete på rydding. Nå driver jeg gjerne og systematiserer skuffer og diverse hjemme, kan Beeder avsløre.

NY SESONG: Mens det filmes inn sesong to av Rydderevolusjonen, håper Beeder allerede på en tredje sesong. Foto: Magnus Nøkland/TV 2

Da hun reiste hjem til Bergen underveis i første sesong, kjørte hun på med en mini-rydderevolusjon. Hun tømte alle skap, la tingene ut på stuegulvet og valgte ut hva som skulle bort.

Da fikk hun blant annet tatt tak i et skap som har stått urørt i syv år – noe hun beskriver som «helt katastrofe».

– Jeg har generelt sett blitt en god del ryddigere. Så det er en liten bonus ved jobben, sier hun.

– Flaut å innrømme

Beeder forteller at hun nå kan få dårlig samvittighet hvis det er rotete hjemme hos henne. Samtidig kan hun avsløre én gang der hun rotet det ordentlig til.

I den første sesongen var hun nemlig rimelig streng med en deltaker som hadde hatt en pakke pinnekjøtt liggende lenge. Det skulle senere vise seg at programlederen skulle havne i samme situasjon selv.

Da var det ektemannen hennes som tok et oppgjør med henne.

– Dette er litt flaut å innrømme, sier Beeder og forklarer:

– Jeg tenkte at jeg skulle spise den etter hvert, men så ble den liggende. Til slutt var det mannen min som måtte komme inn og være meg i den episoden. Så jeg møter meg selv litt i døren og føler konstant at jeg må skjerpe meg, sier hun.

BITT AV BASILLEN: Desta Marie Beeder har jobbet ti år i TV 2 og har blitt bitt av programleder-basillen. Foto: Magnus Nøkland/TV 2

Beeder forteller at mannen til stadighet fersker henne i slike ting og siterer henne på det hun har sagt i programmet.

– Det fortjener jeg. Min rolle i programmet er å på vennlig vis å dytte deltakerne til å få det bedre og gi litt slipp. Så det at han kan dytte meg litt, det tenker jeg er veldig greit, forteller hun og legger raskt til med et smil:

– Så lenge han ikke tar jobben min da. Det må han ikke prøve seg på.

Kan være roten til problemene

Beeder beskriver programlederjobben som helt fantastisk. Hun har møtt nye folk og har lært av denne erfaringen.

– Jeg har fått en større forståelse av at folk lever veldig forskjellige liv. Folk har forskjellige erfaringer og det er ulike grunner til at tingene deres betyr så mye for dem. Jeg har blitt litt klokere gjennom deltakerne, uttrykker hun.

– De er så åpne, og de viser så mye av seg selv. Så da prøver jeg å lære så mye jeg kan av dem.

LÆRT AV DELTAKERNE: Desta Marie Beeder har blitt klokere gjennom deltakerne i Rydderevolusjonen. Foto: Magnus Nøkland/TV 2

Alle deltakerne har sin historie for hvordan de har endt opp på det punktet der de trenger hjelp. Beeder er klar på at produksjonens rolle oppi dette ikke nødvendigvis vil være en helomvending på livet.

– Det er ikke sånn at hvis du sliter veldig med noe, og vi kommer inn og rydder, så blir livet helt annerledes etter det. Men jeg tror at for mange så er den ryddejobben starten på at man får tatt tak i litt andre ting.

Hun trekker frem muligheten til å ha både gode og vanskelige samtaler, og bli bedre kjent, dersom man får plass, rom og fred.

– Rotet har hos mange av de familiene ført til at man gjerne ikke spiser middag sammen fordi det er så mye rot på bordet. Eller at det er en som bare holder seg inne på rommet sitt fordi de ikke orker å gå ut i det rotet.

– Det å bidra til at familier kommer litt mer sammen er helt fantastisk.

Tror det sitter langt inne

Med vanskelige historier som en del av pakka, er det ikke alltid like lett å være programleder. Beeder og resten av ekspertteamet møter familiene først på mandag og er ferdig med arbeidet på fredag.

Det er en stor utvikling fra første til siste dag.

– Det som har vært spesielt tøft, er jo å se den fortvilelsen når vi kommer hjem til familien på mandagen og ser hvor langt det har gått.

Hun tror at det sitter langt inne for en del av deltakerne å skulle dele rotet de har hjemme på TV.

– Det vet alle vi som har det rotete innimellom – du har ikke lyst til å ha gjester på besøk da. Så det at de faktisk sier: «Her er det blitt så ille at vi trenger hjelp og vi er villige til å vise det frem», det gjør spesielt inntrykk.

Det gjør også at hun gleder seg til fredagene når familiene har fått hjelp, og forhåpentligvis gått gjennom en forandring.

– Da får jeg den beste starten på helgen, sier Beeder avslutningsvis.

Se Rydderevolusjonen mandager på TV 2 Direkte og TV 2 Play.