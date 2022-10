Måtte se pikante scener med moren i salen

Brazilian wax, ligging og midtlivskriser er kun noen av de få stikkordene som beskriver høstens villeste turer.

For på fredag er det duket for premiere av filmen «Jentetur», med stjernene Ida Ursin-Holm (31), Janne Formoe (47) og Line Verndal (50) i spissen.

Og de kommer med en klar advarsel til alle seere: «Forbered deg på å bli flau».

Nå letter de tre skuespillerne på sløret om det aller flaueste bak filmen – og hvordan det har vært å se de mest drøye scenene med sin gamle mor.

For det er nemlig ikke en selvfølge at de tar det så lett.

Truet av en blogger-babe

Til tross for at vi har sett Formoe i utallige roller, er dette hennes aller første hovedrolle i en film. Men hun legger ikke skjul på at hun har hatt et godt tospann bak seg:

– Det har vært veldig, veldig stas! Vi har hatt det kjempegøy på jentetur, forteller skuespilleren til God morgen Norge med et glimt i øyet.

Hun spiller nemlig karakteren Linda, som er nyskilt og opplever at en midtlivskrise sniker seg innpå henne. Og når eks-mannen bytter deg ut med en yngre og penere blogger-babe, byr det nemlig på problemer:

– Hun bor da i Lindas gamle hjem, sammen med datteren. Linda derimot bor i en gammel trist leilighet, og har gitt opp alt. Alt hun har er bestevenninna Sigrid, men så opplever hun at venninna har blitt venn med den nye kjæresten. Så da ender de opp på denne jenteturen.

– Så det er et nydelig jentedrama der, som mange kan kjenne seg igjen i.

Den ensomme venninnen Sigrid, som ikke føler seg sett av sin mann, blir spilt av Verndal i komedien. Hun drar på turen for å bli kvitt forelskelsen til en på Lindas jobb, og har nemlig ett mål bak det hele.

– Det egner seg kanskje ikke å si, men hun skal slutte å være forelsket i han..., prøver Formoe å forklare.

– Rett og slett knulle det vekk, skyter Verndal inn.

Drøyt

For filmen er fullpakka med drøye og flaue scener, og hvis du ser den på kino – må du nok ta med deg en pute for å skjerme deg selv. Formoe forteller nemlig at hennes egen mor reagerte på de pikante scenene i filmen:

– Det er jo et par intime scener, og her om dagen var vi i Kristiansand for å vise filmen for et betalende publikum. Da satt jeg ved siden av min mor, og det var litt flaut, rett og slett.

– Jeg snakket med henne i går, og da sa hun bare: «Ja... det var litt rart. Jeg lurer på hvordan Felicia kommer til å ta det». Da ble jeg enda mer stresset for at datteren min skal se det!

SKJERM DEG SELV: Janne Formoe forteller at filmen ble i drøyeste laget for moren hennes. Foto: God morgen Norge/TV 2

Og denne beryktede blogger-damen spilles av Ursin-Holm, og forteller at det har vært en glede å være kollegaer med disse to:

– Vi møttes jo på audition, og jeg visste ikke at dere skulle være der. Vi kjente hverandre ikke i det hele tatt, og så begynte vi å gjøre noen scener. Vi hadde med én gang litt «instant» kjemi, så ble det oss! Vi har hatt det utrolig gøy på denne reisen.

Og hvis du har sett Hangover filmserien, kan denne filmen minne litt om den. Denne gangen med tre kvinner, men med akkurat like mye kaos og drama på gang.

For hvis kjæresten drar på jentetur og du tror at de skal sitte i sofaen med tepper, øyemasker og grønn te hele kvelden – tar du nemlig kraftig feil.

– Jeg har snakket med jenter som har sett filmen som har sagt at de kjente seg igjen, men at de måtte dempe det litt for mannen. Jenter er ganske gale og gøye på tur, humrer Formoe.

– Vi har jo fått spørsmål om å snakke om egne erfaringer fra jenteturer, og jeg tenkte på det – det kan faktisk ikke snakkes om. Det som skjer på jentetur, blir på jentetur. Det er faktisk for drøyt for frokost-TV, forteller Ursin-Holm lattermildt.

Spionerte på kjendis-kjæreste

Men hvis hun skulle trukket frem én historie, endte den opp med at hun satt i bil sammen med Kourtney Kardashian sin eks-kjæreste, Scott Disick (39).

– Da blir jo jeg veldig nysgjerrig på hvem han er og hvilke liv de egentlig lever. Så jeg fikk med meg de andre jentene og endte opp i bilen med disse folka. Jeg ble en slags observatør, for jeg kjenner meg ikke igjen i den livsstilen.

– Jeg burde ha «snappet» det, for jeg kunne egentlig blitt megarik.

Til tross for at hun selv beskriver det som mildt, har Verndal opplevd å være litt mer «crazy» på jentetur selv:

– Vi kjørte jo bil over Boston, New York og det hele. Vi valgte å bli med en skalla trommis og en forfatter i en bitteliten båt fra Manhattan til New Jersey på nachspiel. Da knakk jeg hælen, og gikk i tillegg i miniskjørt. Og alle som skulle på jobb den morgenen, så meg.

– Det var «walk of shame». Man har gjort ting man ikke burde ha gjort.

Både hun og Formoe har døtre selv, og har advart dem mot å dra på jentetur.

For de lyver kanskje om at de ikke har gjort akkurat det samme selv.

– Men å ha gode venninner er jo det viktigste av alt i verden, for de er jo der alltid. De mennene kommer og går, så da kan man heller bare plukke litt sånn her og der, avslutter Formoe lattermildt.