Måtte ringe brannvesenet etter hotelltabbe

At artisten Carina Dahl (37) er fullbooket og opptatt er neppe en hemmelighet – ettersom hun skal stå på scenen hver helg helt frem mot høstmånedene.

Men mellom spillejobber, festivalbesøk og toppturer i skogen tok hun seg et par minutter til en prat med TV 2, hvor hun blant annet avslører en historie som nesten vekket et helt hotell.

SPILLER KONSERTER: Sommeren betyr jobb for Carina Dahl, som spiller konserter hele sommeren. Foto: Instagram/@carinadahl

– Hva skal du gjøre i sommer?

– Nå er det jo høysesong for min del, som artist. Så når alle andre har ferie, så jobber jo jeg. Spiller hver eneste helg frem til midten av september, og det er flest fredager og lørdager, men også torsdager. Så det er det som er i fokus, forteller hun til TV 2, og fortsetter:

– Hvis jeg hele tiden skal stresse med å reise når jeg har fri mellom spillejobber, så blir det mer stress enn gøy. Og så booket jeg meg akkurat en tur for å besøke venner på en båt i Hellas. Det gjorde jeg i fjor òg, men det blir søndag til fredag. Man sier jo egentlig yacht ... uten å høres kvalm ut.

– Hva må til for at du skal ha en bra sommer?

– Når det er fint i Norge på sommeren er det jo ingen steder som er bedre, vi har et så fint land. Under pandemien leide jeg meg en bobil og gikk toppturer, så man må utnytte sitt eget land om man faktisk har fint vær. Det er ikke så mye som skal til, for det er så deilig her. Så jeg stresser ikke så mye.

– Hvilket sted vil du aller helst reise til?

– Jeg kunne alltid reist til St. Barth, men det er kanskje ikke et sted man reiser til på sommeren. Men som sagt så er det bare en drøm å være i Norge.

– Hvilket sted vil du aldri reise tilbake til?

– Haha … nei. Altså, jeg vet ikke hva jeg skal si. Jeg elsker å reise og det gjør jeg ofte.



– Har du noen gang hatt en skummel opplevelse om bord i et fly?

– Nei, men jeg har hatt så mye stress på turné med at ting ikke har kommet frem, instrumenter ikke har kommet frem, kofferter som er rotet bort, og «merch» som ikke har kommet frem. Forsinkelser så man ikke rekker lydprøver. Det er mer sånne ting om sommeren for min del. Jeg flyr jo iblant småfly på konsertene mine, så jeg er ikke så veldig redd av meg, for å si det sånn.

– Har du blitt – eller forsøkt blitt – svindlet på reise før?

– Nei, men jeg har jo kjøpt flybilletter som jeg har endt opp med å ikke bruke, og det kan ofte skje – at man er flink til å booke ting når man har planer og så endrer de seg. Og så må man kjøpe nye billetter. Men jeg tror ikke at jeg har blitt svindlet.

– Hva er din verste hotellopplevelse?

– Det var en gang hvor jeg var på et lite hotell på en spillejobb, og vi kom hjem sent og hadde sjekket inn på dagen. Men det var ingen i resepsjonen, så vi kom oss ikke inn på hotellet. Vi stod ute på natta i flere timer og det var umulig å få tak i dem, så det endte med at vi ringte brannvesenet som fikk kontaktet de menneskene som var på vakt. De hadde bare dratt hjem.

– Så det var like før jeg slo ut brannalarmen, men da hadde jeg vekket resten av hotellet så det droppet jeg jo. Jeg ringte brannvesenet for de hadde sikkert en mulighet for å få til det her.

– Har du hatt en spesiell opplevelse med en kjendis på reise før, og hva skjedde i så fall?

– Ja. Jeg møtte jo en fyr i fjor, som jeg hang med – uten å vite at han var en av de største fotballspillerne i Amerika, forteller hun, og fortsetter:

– Men jeg har møtt på kjente mennesker på tur. Da jeg var i Miami sist møtte jeg på rapperen 6ix9ine, og så har jeg møtt andre fotballspillere, Marcus Schenkenberg, Leonardo DiCaprio, Paris Hilton og P. Diddy.

FERIE: Nå er Carina Dahl på ferie i Hellas. Foto: Privat

– Hvor hardt jobber du for å få farge? Hvis hardt; hva er dine beste solingstips?

– Når jeg er hjemme i Norge så finner du meg ikke i park. Jeg har på en liten treningsshorts og topp, og så går jeg lange turer. Da får man kjempefin farge, og det er jo fint å få farge og føle seg «fresh».

– Så man finner ikke deg i Frognerparken med en flaske sololje i nærmeste fremtid?

– Haha, nei! Jeg vet ikke hva det er med parker, hvor skal man tisse … jeg skjønner ingenting. Det er ikke greia mi.

– Har du hatt en spesiell/skummel opplevelse med dyr på reise?

– Ja, det kom en gigantisk øgle langs bassengkanten i Miami sist, som vi matet med salaten vår. Det var ganske sykt fordi den så ut som en dinosaur.

– Hvor mange flåttbitt har du fått i livet?

– Ingen, heldigvis! Men jeg har blitt sjekka ganske mange ganger av Jan Thomas på «71° nord», og på «Kompani Lauritzen».

– Hva synes du er det verste med sommeren?

– Forsinka fly, det er ganske ille. Og hvis man gjør et ærend i Oslo sentrum der jeg bor, er det så fullstappet at det ikke går an å gå, og så er det ekstremt vanskelig å forholde seg til været. Når man skal pakke, må man ha med seg hele livet, for man vet aldri hvordan det blir.

– Hva er ditt beste sommerminne?

– Jeg klarer ikke å sette fingeren på én ting, og på sommeren som voksne så er det jo bare spillejobber. Da jeg spilte konsert i midnattssolen i Nord-Norge i fjor – det var helt idyllisk, og vi endte opp med å aldri legge oss fordi det var jo som å være midt på dagen.