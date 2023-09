Måtte overtales til «Hver gang vi møtes»: – Litt skeptisk

Solstrålene trenger gjennom det grå skylaget over Kjerringøy utenfor Bodø. Blant fjorder, rorbuer og lukten av saltvann, er flere av landets folkekjære artister i gang med innspillingen av den 14. sesongen av «Hver gang vi møtes».

Over nyttår får seerne bli bedre kjent med gjengen, som består av Tom «Matoma» Stræte Lagergren (32), William Kristoffersen (71), Ingrid Helene Håvik (36), Ramón Torres Andresen (25), Emelie Hollow (25), Mari Boine (66) og Odin Staveland (37).

Rundt bordet skal deltakerne som kjent tolke og gi nytt liv til hverandres låter. Personlige og nære historier fra eget liv blir det også ryddet plass til.

– Angrer ikke

Mellom opptakene tok den nye casten seg en pause for å dele sine opplevelser og inntrykk rundt «Hver gang vi møtes» med TV 2.

Odin Staveland, musiker og medlem i Haugesund-bandet Vamp, tenkte seg nøye om før han til slutt kastet seg på toget.

– Det er skummelt å gå utenfor komfortsonen. Det er ikke det jeg holder på med, tenkte jeg først. Og så gikk det litt tid, og så fikk jeg spørsmålet igjen, og så modnet tanken: «Ja, ja, det er ikke så verst, egentlig». Det er jo et musikkprogram man snakker om, sier Staveland til TV 2.

NYTT EVENTYR: Artist og Vamp-medlem Odin Staveland gikk i tenkeboksen før han sa ja til «Hver gang vi møtes», men bestemte seg for å kaste seg ut i det. Her avbildet under programmets pressetreff på Kjerringøy i september. Foto: Run Gyllander Eide / TV 2

– Det som gjør at man nøler litt, er at man kler seg litt nakent, og det er veldig skummelt. Men det fine med det, er at du kan si noe om hvordan du tenker å lage musikk på og hvordan de andre tenker på musikk. Og så gikk jeg en tredje runde med meg selv, og så sa de: «Nei, du burde ikke gjøre det». Men når andre sier nei, så pleier jeg som regel å gjøre det motsatte. Jeg er litt trassete, fortsetter han, og smiler lurt.

Artistveteran Mari Boine deler at hun måtte overtales av agenten sin, men angrer overhodet ikke på valget om deltakelsen. Etter å ha takket nei to ganger tidligere, ga hun grønt lys i år.

– Jeg var litt skeptisk. Jeg tenkte at jeg ville vite hvem andre som var der, så jeg brukte litt tid på å bestemme meg. Men da jeg hørte hvem som skulle være med, så bestemte jeg meg for å gi det en sjanse, sier hun, og kaster et blikk ut mot sjøen, før hun fortsetter:

STJERNE: Det ble to nei før den norsk-samiske sangeren Mari Boine valgte å gi tommelen opp for «Hver gang vi møtes». Foto: Run Gyllander Eide / TV 2

– Nå er jeg veldig glad for at jeg sa ja. Jeg sendte agenten min en melding og takket for at hun overtalte meg. Det er så utrolig fint her. Jeg angrer ikke, bedyrer hun.

Da telefonen imidlertid kom fra «Hver gang vi møtes»-produksjonen til Emelie Hollow, reagerte hun med vantro.

– Jeg tenkte «Nei? Nå har dere ting feil», sier 25-åringen lattermildt.

Da den unge artisten forsto at forespørselen var alvor, kom gledesutbruddet.

– Jeg tror at jeg kom med et seiershyl. Jeg ble utrolig glad. Jeg tror at jeg bare sa ja med en gang. Og så ble jeg litt skremt, da jeg innså hva jeg hadde sagt ja til å være med på. Men det har bare vært supergøy. Jeg tror at det er en av de største opplevelsene jeg har hatt i hele mitt liv.

– Bare det å være her med legenden Mari Boine – jeg er så fan av alle her. Jeg føler at jeg har sneket meg inn, legger hun ydmykt til.

UNGT TALENT: Til tross for sin unge alder har artist og låtskriver Emelie Hollow en lang merittliste. Da hun fikk tilbud om deltakelse i «Hver gang vi møtes» ble hun fra seg av glede. Her avbildet under programmets pressetreff på Kjerringøy i september. Foto: Run Gyllander Eide / TV 2

Også Ramón Torres Andresen, som går under artistnavnet Ramón, ble litt forfjamset da han ble spurt om han ville bli en del av gjengen.

– Jeg tenkte først at det er veldig hyggelig, men kanskje litt tidlig. Jeg ble spurt i fjor også, og da sa jeg nei. Men kanskje i år, tenkte jeg. Og så tenkte jeg, og så tenkte jeg litt mer. Jeg følte at jeg kanskje var litt malplassert. Jeg slo gjennom i fjor, men nå føles det bra, sier han og smiler.

25-åringen forteller videre at begynnelsen av oppholdet var noe nervepirrende.

– Jeg syntes at det var litt skummelt i starten. Da var jeg inne på rommet, og tenkte på hvorfor jeg hadde sagt ja til dette. Folk har vært artister i 40-60 år, men egentlig er vi ganske like på en måte, så jeg synes egentlig bare at det har vært veldig, veldig fint.

FREMADSTORMENDE: Artist Ramón Torres Andresen har på kort tid blitt en av landets mest populære artister. Han innrømmer at han ble forbauset da han ble spurt om deltakelse i «Hver gang vi møtes», men valgte å takke ja. Her avbildet under programmets pressetreff på Kjerringøy i september. Foto: Run Gyllander Eide / TV 2

Det er spesielt én person Andresen er spent på å tolke musikken til – nemlig Boine.

– Jeg gruer meg mest til å tolke Mari. Jeg har bare lagt mye i den låten. Mari er en legende, som veldig mange andre i den casten. Hun vet at hun er en verdensstjerne, og da blir det litt ærefrykt. Jeg har stor respekt, uttrykker han.

– Mye tårer

Det er ikke uvanlig at det blir tårevått og emosjonelt under middagene i programmet – enten det er av rørende opptredener eller livshistorier. Skal man tro flere av deltakerne, er den kommende sesongen intet unntak.

– Jeg har tørket noen tårer, sier Boine om stundene hittil på Kvitbrygga.

– Det har vært mye latter og mye, mye tårer. Og det er bare fordi at folk er så sykt fine, og jeg setter meg veldig inn i følelsene til folk, og det tror jeg at veldig mange gjør her. Vi er veldig like alle sammen. Det blir mye følelser, men det er bare fint synes jeg, sier Andresen.

Avslører fremtidsplanene: – Jeg har høye ambisjoner

Også Hollow har kjent på en berg-og-dal-bane av følelser så langt.

– Det er intenst, og det er mye følelser i sving. Det har vært noen tårer som har kommet, men det er litt deilig også. Jeg har prøvd å gå inn i det, og å tenke at nå skal jeg bare kose meg, sier hun.

25-åringen medgir at hun har gruet seg til å åpne seg foran hele Norge.

– Jeg har gruet meg litt til å skulle være så åpen, og å prate så mye om meg selv. Det å være sårbar – det har jeg gruet meg til. Jeg har pratet med de hjemme om hva som kommer.

Vil holde kontakten

Buketten med etablerte artister og unge talenter har allerede rukket å bli en sammensveiset gjeng etter én uke sammen på halvøya.

– Det er så fin stemning mellom oss. Vi har humor, vi fleiper og vi tuller. Vi snakker alvor innimellom, og vi deler erfaringer og ideer. Det er en utrolig fin opplevelse, sier Boine.

Plutselig gjør Matoma dette

– Jeg tror at vi kommer til å holde kontakt nå. Vi har snakket om å møtes i Oslo, og Matoma har invitert oss på hytta si, og jeg har invitert hele gjengen til huset mitt i Porsanger. Kanskje skal vi til og med gjøre noen konserter sammen. Det er i hvert fall det vi har snakket om, fortsetter hun.

I likhet med Boine, uttrykker også William Kristoffersen, låtskriver og Ole Ivars-medlem, at han er glad for å ha blitt kjent med sine artistkollegaer.

– Det er koselig å sitte der og spise, prate sammen og å lytte til hverandres historier. Alle rundt omkring er bare smilende, trivelige, vakre mennesker. Det virker på kort tid som om jeg har kjent dem ganske lenge. Jeg håper på at jeg klarer å beholde vennskapet med mange av de fine folkene jeg nå har møtt for første gang i livet, og det sier de andre òg. Vi kommer nok til å holde kontakten, sier han.

TAKKNEMLIG: Ole Ivars-medlem, artist og låtskriver William Kristoffersen uttrykker stor glede over at han har stiftet vennskap med resten av artistene i «Hver gang vi møtes». Her avbildet under programmets pressetreff på Kjerringøy i september. Foto: Run Gyllander Eide / TV 2

– Noen sier at de skal komme på besøk hjem til meg på en kopp kaffe, og jeg har sagt at vi må jo samles igjen. Vi kan gå på konsert med hverandre til hverandres konserter. Det er mye hjertevarme her og den hjertevarmen, den skal jeg beholde. Det vet jeg, avslutter han.

Sesong 14 av «Hver gang vi møtes» har premiere på TV 2 Direkte og TV 2 Play i januar 2024.