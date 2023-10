Måtte oppsøke psykolog etter TV-deltakelse

Denne høsten har TVNorge-programmet «Ungkaren» vendt tilbake til norske TV-skjermer, hvor flere jenter forsøker å vinne hjertene til årets ungkarer, Amadou Secka (27) og Alexander Lund (30).

Til jentenes fortvilelse sjekket det imidlertid inn enda en jente forrige uke, til tross for at programmet er godt i gang med sesongen.

Den nye deltakeren er ingen ukjent person for det norske reality-publikummet.



Det var nemlig Helene Hima (27) som kom gående inn i villaen, som tidligere har vært med i programmene «Ex on the Beach» og «71 grader nord».

I løpet av «Ungkaren»-deltakelsen har Hima vært åpen om at det var vanskelig å komme inn i villaen så langt inn i innspillingen.



– Rart å kjenne på utestenging i voksen alder

Ifølge 27-åringen fikk hun blandende følelser da hun sjekket inn i villaen, noe som resulterte i at hun ikke følte seg helt velkommen.

– Jeg skjønner at det er kjipt for de andre at jeg kom inn, men jeg har jo vært med på «Ex on the Beach» og har aldri opplevd utestenging der, sier hun til God kveld Norge og legger til:



– Jeg følte meg ikke så velkommen, kan du si.

Hun påpeker at ingen behandlet henne direkte dårlig, men at hun «følte energien» i rommet.

SJEKKET INN; Helene Hima sjekket inn på «Ungkaren» forrige uke. Foto: Discovery / TVNorge

– Jeg følte på energien at de egentlig ikke likte meg og ikke ville ha meg der, selv om de ikke sa noe. Det var rart å kjenne på i voksen alder.

– Mente jeg hadde dårlige verdier

Forrige uke fikk jentene en helt unik mulighet av programleder, Kim Wigaard (35). De fikk nemlig en sort rose, som en av deltakerne kunne bruke til å «stjele» en date fra en annen.

Til slutt velger Hima å ta rosen, noe flere av jentene reagerer på.

– Jeg ville aldri noen noe vondt, jeg ville jo bare bli kjent med de andre guttene. Så da tok jeg muligheten da jeg fikk den, forteller 27-åringen og fortsetter:

– Folk mente at jeg hadde dårlige verdier. Og jeg skjønner at man skal ta ting med en klype salt, men da begynte jeg å grine. Jeg ville ikke vise jentene at jeg var svak, men da klarte jeg ikke å holde meg lengre.

Hima sier at hun forsøkte å være en mer voksen versjon av seg selv gjennom deltakelsen.

Men til slutt sprakk det.

– Jeg er jo egentlig en veldig ærlig og direkte person, så det er ikke alltid jeg klarer å å holde alt inne. Alt kommer på en gang. Ting hadde kanskje vært bedre om jeg snakket litt roligere, og tok ting steg for steg, innrømmer hun.

Går til psykolog

Videre forteller Haugesund-jenta at hun måtte oppsøke psykolog etter TV-deltakelsen.

– Jeg har gått til psykolog lenge, men etter «Ungkaren» trengte jeg å snakke om akkurat dette, på grunn av at jeg ikke skjønte hvorfor jeg ble utestengt av noen i voksen alder.



Etter at Hima returnerte til Norge, hevder hun overfor God kveld Norge at hun prøvde å gi de andre jentene en sjanse, for hun trodde det ville være annerledes her.



– Vi er «good» nå, og har fått det litt på avstand.

Oppfordrer til å snakke med psykolog

God kveld Norge har vært i kontakt med Ola-Magnus Svihus, Senior kommunikasjonsrådgiver i Warner Bros, Discovery.

I en e-post skriver han at alle deltakerne ble fulgt opp av deltakeransvarlige gjennom hele produksjonen.

– Og produksjonen var klar over at Helene hadde litt problemer med å komme seg inn i gruppa, sier Svihus til God kveld Norge.

Han forteller at det blir vanskeligere for en deltaker som kommer inn senere enn de andre, da gruppedynamikken allerede har satt seg.

– Men det var ikke sånn at Helene var helt utenfor. Som vi ser i programmene, hadde hun flere av jentene på sin side, men vi har forståelse for at Helene syntes situasjonen var vanskelig, uttaler Svihus.

Overfor God kveld Norge opplyser kommunikasjonsrådgiveren at det var fire deltakeransvarlige under innspilling, som fulgte opp jentene i huset, og ivaretok deres behov.

Han presiserer at deltakeransvarlige også var tilgjengelige for Helene gjennom hele hennes opphold.

– At det blir sterke følelser i sving i en produksjon som denne, er på mange måter naturlig, men produksjonen mener at de tok vare på Helene etter beste evne.

Svihus opplyser også om at alle deltakerne i deres programmer får tilbud om, og blir oppfordret til, å ha samtaler med psykolog etter endt innspilling.

– I en produksjon som handler om følelser og relasjoner vil det alltid komme reaksjoner i etterkant av innspillingen. Det har vi stor forståelse for, og derfor sørger vi også for at deltakerne får tett oppfølging fra kanal, produksjon og psykolog i etterkant av innspillingen.