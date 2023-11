Måtte flytte tilbake til barndomshjemmet: – Føltes som et nederlag

MÅTTE FÅ HJELP: For tre år siden ble Sara Berge Holmberg utbrent, og måtte oppsøke hjelp. Foto: Ingvild Bergaplass / Travitude Media

For tre år siden sa det stopp for Sara Berge Holmberg (28).

– Jeg kjente ikke igjen meg selv, forteller Sara.



Sara Berge Holmberg (28) er for tiden aktuell i TVNorge-programmet «Ungkaren», hvor flere jenter forsøker å vinne hjertet til Amadou Secka (28) eller Alexander Lund (30).

I programmet får man se en sprudlende og blid jente fra Kongsberg, men det har ikke alltid vært slik for 28-åringen.

For tre år siden ble hun nemlig deprimert.

Mistet livsgnisten

Sara hadde akkurat startet nettmagasinet «Elanmagasin», som ifølge henne selv er et nettunivers med inspirasjon til reise, mat og livsstil.

På siden tok 28-åringen også nettstudier i digital markedsføring, samtidig som hun jobbet i klesbutikk.

Med mye jobb, kom mye ansvar, og til slutt møtte Kongsberg-jenta veggen.

– Jeg er en person som gir hele meg. Så jeg ble nok utbrent og det førte til at jeg mistet livsgnisten, og ble deprimert. Jeg kjente ikke igjen meg selv, forteller hun til God kveld Norge.

Som følge av depresjonen flyttet 28-åringen hjem til mammaen sin og bodde der i omkring ett halvt år.

Kongsberg-jenta forteller at hun følte på mye skam da hun flyttet tilbake til barndomshjemmet.



– Jeg hadde jobbet i mange år og fått kjenne på voksenlivet. Plutselig kollapser alt, og jeg måtte flytte hjem til mamma. Det føltes som et nederlag der og da, forteller Sara.

Gikk til psykolog

Når hun ser tilbake på det i dag, tenker hun imidlertid at det ikke er noe å skamme seg for.

– Det kan jo skje hvem som helst og det ingen skam i det, men det er jo tabubelagte følelser man sitter med, sier hun.

– Hvordan jobbet du med deg selv for å komme ut av depresjonen?

– Jeg gikk til psykolog, også gikk jeg veldig inn i meg selv. Jeg prøvde å forstå meg selv, hvordan jeg er og hvorfor jeg følte slik jeg gjorde. Jeg jobbet mye med å akseptere følelsene mine, forteller hun åpenhjertig.

Foto: Travitude Media

Hennes nærmeste familie og venner ble også viktige støttespillere for 28-åringen for å komme gjennom den tunge tiden.



– De gjorde det lettere for meg å akseptere både situasjonen jeg var i, og følelsene jeg satt med, sier hun og fortsetter:

– De var også flinke til å sette grenser for meg, der jeg slet med å sette dem selv. Dette hjelper de meg fortsatt med.

I dag har 28-åringen det bra med seg selv, og forteller at brikkene falt på plass i fjor.

– Jeg kjente at jeg landet skikkelig og følte meg trygg i meg selv. Jeg vet hva jeg vil og hva som skal til for at jeg skal ha det bra.

– Jeg har funnet ut at det å leve et liv som er på linje med mine verdier, er veldig viktig for meg, legger hun til.



Tidligere journalist i VG

«Ungkaren»-Sara kan også avsløre en tidligere karriere i VG, hvor hun jobbet som journalist i over to år.

28-åringen forteller at hun jobbet på nisjeavdelingen for Reise, Godt, Vektklubb, MinMote og Familieklubben.

– Jeg elsket å jobbe i VG, og jeg hadde verdens beste kolleger. Jeg fikk lov til å skrive om så mye morsomt og være med på mye gøy, sier hun og legger til:

– Jeg er ekstremt takknemlig for de årene jeg var der.

Hun fant imidlertid ut at hun ønsket å gå en annen vei.

– Jeg hadde lyst til å jobbe for meg selv og forsøke å jobbe med noen prosjekter på egenhånd, rett og slett.