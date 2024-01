Måtte endre sexscene før kinopremiere

Denne uken vant «Poor Things» to Golden Globe-statuetter, og har allerede blitt omtalt som en av de beste filmene i 2024 av NRKs anmelder.

I den surrealistiske filmen regissert av Giorgos Lanthimos, følger vi en kvinne som får et nytt liv som et medisinsk eksperiment.

Handlingen er satt til Viktoriatiden, sprøytet inn med ikke periodiske innslag som flyvende biler.

Filmen har særlig fått oppmerksomhet for å inneholde mange sexscener.

Amerikanske og britiske filmanmeldere mener disse er frekke, åpne og direkte.

PRISDRYSS: Regissøren og samtlige skuespiller har sanket inn prestisjefylte priser, deriblant Gulløven på filmfestivalen i Venice, lenge før kinopremieren. Foto: Guglielmo Mangiapane / Mario Anzuoni / Reuters

Utfordrende historie

Regissør Lanthimos forteller til Variety at det har vært en lang prosess med «Poor Things», som er basert på boka med samme navn, utgitt i 1992 av Alasdair Gray.

Han beskriver historien om Bella Baxter som en fortelling om en kvinnes frihet i alle aspekter av samfunnet. Men at det ikke var interessant for ulike produsenter.

– Jeg tror enkelte synes det var litt for mye med tanke på Bellas frihet rundt seksualitet, sier Lanthimos, og utdyper:

– Selve oppsettet – en voksen kvinne med et barns hjerne – folk visste ikke hvordan de skulle reagere på det.

MANGE LØPERE: Willem Dafoe, Emma Stone, Ramy Youssef og Mark Ruffalo i London. Foto: Scott A Garfitt / AP

Resultatet er stjernelaget meget fornøyde med.

Hovedrolleinnehaver Emma Stone sier rollen som Bella, som i starten av filmen er en kvinne med både begrenset ordforråd og bevegelse, trolig er den beste karakteren hun noensinne vil spille.

– Jeg ville spille henne fordi det føles som en aksept av hvordan det er å være kvinne, fri, redd og modig. Jo mer selvstendig hun blir jo mer utfordret virker mennene å bli av det.



– Hun har ikke noe skam rundt kroppen og sin seksualitet, og er den hun er. Jeg er så stolt av det aspektet av filmen, uttalte Stone til The New York Times.

Hennes motspillere, Ramy Youssef og Mark Ruffalo, som begge blir forelsket i Baxter, mener «Poor Things» utfordrer seere.

DRAMATISK DUO: Emma Stone og Mark Ruffalo får spilt på mange følelser i «Poor Things». Foto: Atsushi Nishijima / Searchlight Pictures / AP

Britiske Youssef sier filmen er moderne satire. Han tror filmer særlig utfordrer amerikanere som han mener er puritanske og skjøre i sitt syn.

– Landet har hatt et oppgjør med seksualitet, kvinners rettigheter i lang tid, og her kommer noe som egentlig ikke snakker om det, men som ved å ikke gjøre det, egentlig gjør det, sier skuespilleren til BBC.



Amerikanske Ruffalo legger til at det som er «bemerkelsesverdig» er at filmen «rister av seg kulturell undertrykkelse på mange måter».

Willem Dafoe mener historien kan fungere som et speil til publikums begrensende overbevisninger.

– Den får deg til å le av vår trente tilstand, sier Dafoe, og mener den tillærte oppførselen vår er å være stram og «selvundertrykkende».

– Jeg tror folk lengter etter en personlig frigjøring. Det hjelper verden, slår han fast.

Barn på bordell

Men nå har en av sexscene skapt overskrifter og debatt.

Det dreier seg om en scene hvor en mann drar til et bordell og hyrer Bella Baxter for å lære sine to sønner om sex. Faren har sex med henne samtidig som han forteller barna hvordan et samleie skal foregå.

I Storbritannia har «Poor Things» fått 18-årsgrense, mens i Norge er den satt til 15 år.

Filmnettstedet IndieWire melder at British Board of Film Classification (BBFC), som har ansvar for å sette aldersgrense på filmer, stilte krav til å få endret bordell-scenen, i tråd med loven.

OSCAR-HÅP: Emma Stone vant i 2017 sin første Oscar for «La La Land». Mange tror «Poor Things» kan føre til prisdryss på prestisjeutdelingen. Foto: Searchlight Pictures

På BBFCs nettside står det under fanen «kutt-informasjon», at en eller flere endringer har blitt gjort i denne utgivelsen.



Ifølge filmnettstedet var det et premiss at nevnte scene ble endret for at filmen i det hele tatt skulle få 18-årsgrense.

En uttalelse IndieWire gjengir fra organisasjonen lyder:

«Dette er i samsvar med Protection of Children Act 1978. Da distributøren sendte inn filmen for formell klassifisering, hadde scenen blitt redigert på nytt, og vi var i stand til å klassifisere filmen til 18», melder BBFC, ifølge nettstedet.

Lovgivningen det henvises til går ut på å forhindre utnyttelse av barn ved å lage eller distribuere usømmelige bilder av dem.

IndieWire skriver at de har forsøkt å få en kommentar fra filmens distributør Searchlight.

Buzzfeed har samlet reaksjoner fra sosiale medier, hvor enkelte diskuterer om dette er en form for sensur. En annen hevder at det aldri var meningen at en versjon hvor barna og samleiet vises samtidig, skulle nå kinolerretet.



Videre skriver Buzzfeed at en representant for BBFC uttaler til nettstedet at et obligatorisk kutt av scenen ville vært nødvendig, men gjentar at endringen var allerede gjort da filmen skulle vurderes offisielt.

Nettstedet slår fast at dette derfor ikke var et direkte resultat av britisk lov.