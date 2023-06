Måtte dra hjem fra «Sommerhytta»

OBS! Saken inneholder spoiler.



Det begynner for alvor å dra seg til i «Sommerhytta», og de fire deltakerparene svinger hammeren og sagen for harde livet i de siste avgjørende ukene av hyttekonkurransen på Myllatunet på Hadeland.

Når finalen av byggeprosjektet nærmer seg med stormskritt, er tiden selvsagt dyrebar og alle kluter settes til. Men av og til kan det komme opp uforutsette og ubeleilige hendelser som kan påvirke arbeidsflyten i innspurten.

Forlot innspillingen

I tirsdagens episode må deltaker Herman Winger Ramm (32) kaste inn håndkleet og legge snekkerbeltet på hylla i noen dager når formen svikter.

– Jeg våknet opp på morgenen og kjente at kroppen ikke var helt i hundre. Gjorde en kjapp sjekkliste på koronasymptomer, og tok deretter en positiv test. Så da var det bare å pakke bagen og sjekke inn på koronaisolat på deltakerhytta borte i høgget, forteller han til TV 2.

SYK: «Sommerhytta»-deltaker Herman Winger Ramm (t.v.) blir rammet av koronasykdom og må forlate innspillingen i tirsdagens episode. Her avbildet med bestevennen og meddeltakeren Petter Nohr. Foto: TV 2

Ramm syntes det var kjedelig å forlate kameraten Petter Nohr (33) midt i flerbruksrom-uken. 32-åringen fikk likevel hjulpet til så godt han kunne fra FaceTime på mobiltelefonen underveis.

– Det var kjipt å reise. Jeg hadde selvfølgelig mer lyst til å jobbe videre med Petter. Jeg fikk bidratt litt med noen innspill og ideer fra isolatet mitt, heldigvis.

En hjelpende hånd

Nohr minnes at mange av ideene og «huskelistene» forsvant da makkeren ble syk.

– Vi gikk jo rundt som levende notatblokker, med mange ideer og lister på hva som skulle gjøres. Heldigvis kunne jeg ringe Herman, og vi klarte å gjøre det beste ut av det. Det var viktig for meg at Herman ble fort frisk, og at resultatet denne uken fortsatt minnet om Herman og meg, sier han til TV 2.

Heldigvis var ikke 33-åringen fysisk alene om det åttende ukesoppdraget. Faren Espen Nohr tok villig på seg arbeidshanskene, og ble stedfortreder for Ramm. Nohr var takknemlig for at faren kunne steppe inn for bestevennen over halve uken.

– Det var veldig hyggelig og fint å få faren min som hjelper. Da Herman først var blitt syk, var jeg naturligvis avhengig av hjelp. Faren min er en humørspreder, og en som tenker veldig positivt. Dessuten har han en stor motor, og var veldig motivert for å hjelpe oss. Det tok kortere tid enn jeg hadde forestilt meg før han var trygg på både kamera og arbeidsoppgaver. Jeg er veldig stolt av resultatet og det vi presterte sammen.

HJELP: Når «Sommerhytta»-deltaker Herman Winger Ramm uteblir i den åttende uken, kommer Petter Nohrs far, Espen Nohr, inn og redder uken. Her er far og sønn avbildet. Foto: TV 2

Da kompanjongen hadde kommet seg til hektene etter koronasykdommen og var tilbake i den grønne hytta, fortsatte de det gjenstående arbeidet med ny giv og glede.

– Å få Herman tilbake etter noen få dager med sykdom var veldig bra. Og veldig trygt. Vi var så engasjerte begge to, og vi hadde noen viktige uker foran oss. Herman kom tilbake med masse energi, og jeg husker jeg ble inspirert til å gi alt når vi sto sammen for å planlegge det neste ukesprosjektet. Uten Herman ville jeg ikke klart å være så kreativ, og helt stole på egne vurderinger. Vi ble jo godt vant til å lene oss på hverandre når valg måtte tas. Og det var mange valg som skulle tas hele tiden, understreker Nohr.

Reserver og fravær

TV 2s pressesjef Jan-Petter Dahl opplyser overfor TV 2 at det tas inn reserver dersom deltakerne blir forhindret fra å arbeide.

– Det kan skje at deltakerne i «Sommerhytta» kan bli forhindret i å stille på grunn av eksamen, sykdom og andre familiære årsaker. Da løses dette ved å få en vikar fra familie eller venner av deltakerparet, som er forhåndsgodkjent av produksjonen, sier Dahl.

Pressesjefen forklarer videre at det ikke finnes noen begrensning på hvor lenge hyttebyggerne kan utebli fra innspillingen.

– Produksjonen vurderer årsaken til fravær underveis, og det er ingen fastsatt regel på antall dager en deltaker kan være borte fra byggearbeidet. Men vi ønsker selvsagt at de er borte minst mulig.



