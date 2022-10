Måtte betale 13.000 i bot etter Farmen-exit

Farmen-gudstjenester, kontraktbrudd og sex på verandaer – nevn det, og det har skjedd på årets sesong av Farmen.

Søndag kveld tapte Lyngen-ordføreren Dan-Håvard Johnsen (55) tvekampen mot Hashar Aziz (34), og røk deretter rett inn på Torpet.

Der møtte han Vilde Humstad Aasmo (23), Benjamin Lien (32) og ordfører-kollega, Tore Haraldset (63).

Han ble dog ikke lenge, og trakk seg nesten umiddelbart etter å ha møtt Torpet-utfordrerne.

– Jeg merker at rommet kan bli for lite for to ordførere. Vi tar mye plass, begge to. Så dere skal slippe å konkurrere mot meg, fastslår Johnsen i søndagens episode av Torpet.

Nå avslører de to ordførerne hvordan møtet egentlig var.

Avslører grunnen

Johnsen legger ikke skjul på at han var ferdig sekundet han gikk ut av Farmen, og hadde én spesiell grunn:

– Jeg var mentalt hjemme, og savnet min kjære kone og Lyngen. Jeg klarte ikke mer. Men jeg hadde én beskjed til Tore, forteller han til God morgen Norge.

For Johnsen har nemlig blitt kjent for alt han har funnet på under oppholdet.

SKØYER: Johnsen har blitt kjent for alle triksene han hadde i ermet. Foto: TV 2

Ikke bare har han sneket seg ut for å smugle inn alkohol, men også fått tidligere deltaker Dagny Vartdal (50) til å smugle ut et kjærlighetsbrev til kona.

– Jeg hadde lagd litt mye støy der inne, så jeg skjønte at det neppe ville være en fordel for Tore om han sa han var ordfører. Da hadde de begynt å sammenligne.

Men da ordføreren i Lyngen pakket sakene sammen og vendte hjem fra både Farmen og Torpet, gikk han på en liten smell.

Han ble nemlig stoppet av politiet, da han og kona satt i bilen og kjappet seg til en konsert.

– Jeg ble jo tatt i fartskontroll. Jeg og kona skulle på en konsert i Tromsø, og vi var for sen til fergen. Der kom jeg flyvende inn i 60-sonen, i litt for stor fart. Da mistet jeg førerkortet og fikk 13.000 i bot, avslører han.

Ordfører-splid?

Tore Haraldset forteller at det var trivelig å få inn Dan-Håvard på gården, men at de hadde håpet at de som kom inn skulle dra frivillig.

– Så vi var nok ikke lei oss da han bestemte seg for å dra hjem, forteller han lattermildt.

Johnsen hadde nok en mistanke om at det var en til ordfører på gården, fordi det var en antagelse om at det lå en overraskelse til han på Torpet.

– Jeg ble veldig spent, og skjønte at det kunne være en politiker, stortingsrepresentant eller en ordfører som satt og ventet der.

Men til tross for at han møtte en «kollega», er de nok to helt forskjellig type ordførere. Det er duoen åpne om.

– Han er jo en typisk traust «døling» oppe fra dalene som ikke snakker store ord og er litt nedpå, mens jeg kanskje er litt mer typisk nordlending som bjeffer litt mer enn jeg burde ha gjort.

KONTRAST: Haraldset var ikke lei seg da Johnsen trakk seg. Foto: Anton Soggiu/TV 2

Men den typiske «trauste dølingen» opplevde møtet på en annen måte:

– Dan-Håvard skapte jo liv og røre den tiden han var der. Han var jo tidlig ute på morgenen og lurte på hvordan han skulle komme seg vekk derfra. Vi hadde nesten ikke våknet før han begynte å mase om at han skulle hjem.

Stor kontrast

Savnet etter de små hverdagstingene ble rett og slett for stort for 55-åringen.

BOT: Kort tid etter at Johnsen dro hjem, mistet han førerkortet. Foto: Anton Soggiu/TV 2

– De små tingene jeg savnet i livet var jo familien, knekkebrød med kaffe om morgenen, og litt sånn hverdagslige ting. Det var det som betydde noe for meg da jeg var på Farmen.

For Haraldset som fortsatt er på Torpet, er det klart at der er en stor kontrast mellom de to:

– Det var egentlig ikke mye jeg savnet, og jeg vennet meg til det veldig fort. Jeg har jo mange barn og åtte barnebarn, så det var klart det var det var savnet mens jeg var på Torpet. Det var bare avslappende.

Og til tross for det var avslappende, gikk han ned 12 kilo mens han var på småbruket.

– Det er jo nesten ikke mat der! Jeg var jo veldig glad da Dan-Håvard kom, for han hadde med seg en svær pølse og flatbrød.

Og heldigvis for alle, hadde han fått den generøse gavekurven fra produksjonen – og ikke fra enda en røvertur i nabobygda.