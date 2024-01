Matoma om skrekk-opplevelsen: – Kunne ha dødd

Mandag går startskuddet for sesongpremieren av folkekjære «Hver gang vi møtes».

Stjerne-DJ og produsent Tom Stræte Lagergren (32), bedre kjent som «Matoma», er første hedersgjest ut ved bordet på Kjerringøy utenfor Bodø.

Her skal han hylles av sine artistkollegaer William Kristoffersen (72), Emelie Hollow (25), Odin Staveland (38), Ingrid Helene Håvik (36), Ramón Torres Andresen (25) og Mari Boine (67).

PREMIERE: I sesongpremieren av «Hver gang vi møtes» 2024 er det stjerneprodusent Tom «Matoma» Stræte Lagergren (midten) som skal hedres av artistkollegaene Ramón Torres Andresen (t.v.), Odin Staveland, Ingrid Helene Håvik, Emelie Hollow, Mari Boine og William Kristoffersen. Foto: Vegard Breie / Pinakkel Studio / TV 2

– Jeg er så spent. Jeg vet ikke hva jeg har i vente. Jeg har aldri opplevd dette før, sier Lagergren i første program.

Det blir en dag fylt med musikalske bidrag og flere følelsesladde øyeblikk når 32-åringen deler gripende, personlige historier med gjengen.

– Veldig alvorlig

Fra gutterommet med strømmetjenesten SoundCloud som verktøy, åpnet dørene for den blide og vennlige Flisa-mannens musikkarriere som 24-åring.

I 2015 slo han gjennom med låten «Old Thing Back» med The Notorious B.I.G. Siden pekte pilene bare oppover, og musikktalentet markerte seg raskt utenfor landegrensene med sin tropiske house-musikk.

Rører Matoma med vakker tolkning

Hits som «All Night», «Try Me» og «False Alarm» satte hedmarkingen på kartet.

I dag kan Lagergren skilte med svimlende tre milliarder avspillinger på ulike strømmetjenester og to høythengende spellemannsnominasjoner. Artiststjernen har også vært «The Voice»-mentor.

Men livet for Lagergren ville kanskje ha sett annerledes ut, hadde det ikke vært for en livstruende opplevelse i Forsvaret som 19-åring.

I ungdomstiden var han innom plenklipping, bokhandel, sykehjem og postmann-yrket, men det var lidenskapen for musikken som var størst. Å våge å satse på drømmen satt imidlertid langt inne for ham.

– Jeg ville uttrykke kunsten, men jeg turte ikke, så da ble det at jeg tok et år i Forsvaret i stedet, forteller artisten rundt bordet i premiereepisoden.

Den kalde og krevende vinterøvelsen Cold Response under militær-oppholdet tæret på kroppen hans.

– Jeg fikk en kraftig lungebetennelse på begge lungene mine. Jeg tror jeg bare var uheldig med hele greia, for jeg endte opp med å få en antibiotika som leveren og kroppen min ikke helt tålte. Og så, plutselig, så kveldet leveren.

Se Lagergren åpne seg om skrekk-opplevelsen i videoen øverst i saken.



NÆR DØDEN: Matoma, hvis egentlige navn er Tom Stræte Lagergren, ble innlagt på sykehus etter å ha fått leversvikt under en øvelse i Forsvaret. Det endret livet hans. I sesongpremieren av «Hver gang vi møtes» forteller han åpent om opplevelsen. Foto: TV 2

Lagergren våknet siden opp på sykehuset i full forvirring.

– Jeg var redd. De renset blodet og jeg lå på isolat, så det var veldig alvorlig. Jeg vil jo ikke sitte her og si at jeg kunne ha dødd, men jeg kunne jo det.

– Åpenbaring

På sykesengen fikk han en spesiell oppfordring fra en av sine nærmeste.

– Jeg husker spesielt en samtale jeg hadde med broren min over telefonen. Han sa: «Nå må du slutte å tulle bort livet ditt. Du har pratet om denne musikken så mye, og musikken betyr så mye for deg, så hvorfor tviler du? Er ikke dette et tegn på at hvis du kommer deg ut av dette, så må du bare satse?», gjenforteller han.

Å se døden nærmest i øynene og samtidig få de sterke ordene fra broren gjorde stort inntrykk på Lagergren, og skulle bidra til å gi ham det endelige sparket bak til å forfølge en musikkarriere.

– Hele den kvelden, så lå jeg og tenkte på akkurat det der – det han sa. Viktigheten av å bare høre på den indre stemmen sin, sier han, før han avslutter med et smil:

– Da søkte jeg på musikkteknologi på NTNU, og så fikk jeg svar om at jeg kom inn. Det var en gledens dag.

Til TV 2 reflekterer musikkstjernen videre over det som hendte, og betydningen av å følge sin egen magefølelse.

– Det var en åpenbaring – at jeg hadde tatt feil valg i livet. At jeg måtte begynne å høre litt mer på meg selv. Magefølelsen – jeg skjønner kanskje ikke helt hvorfor folk ikke hører mer på magefølelsen sin – og heller søker de ultimate svar i venner og familie. Det er fint å få råd, men livet får du ikke tilbake, så fundamentale valg føler jeg er viktig å stå i selv. Jeg fikk veldig mange råd i broren min, og han pushet meg. Men magefølelsen min hadde sagt til meg i så mange år at det er musikken jeg måtte følge – enda så gikk jeg og tvilte på det.



– Det kom jo noe godt ut av hele opplevelsen, selv om det var skummelt og jeg var veldig redd, sier han.



Se sesongpremieren av «Hver gang vi møtes» mandag klokken 20.00 på TV 2 Direkte. Du kan allerede nå se premieren på TV 2 Play.