Matoma og Zuccarello avslører samarbeid

Stjerneduoen slår seg sammen for å skape en unik musikkopplevelse for folket.

Den norske ishockeyspilleren Mats Zuccarello (35) og musikkprodusent og DJ, Tom Stræte Lagergren (32), bedre kjent som Matoma, skal arrangere en helt ny festival.

Festivalen har fått navnet STRONGER2GETHER Festival. Pengene som blir samlet inn gjennom billettsalg skal gå til et veldedig formål.

– Vi er klare for å skape noe nytt som aldri har blitt gjort før i Norge! Tom og jeg vil skape en folkefest med et tydelig budskap om at «sammen er vi sterke!», samtidig som vi gjør noe gøy som kommer barn og unge i Norge til gode. Nå er vi endelig klare for å lansere STRONGER2GETHER og budskapet bak det,» sier Zucca i en pressemelding.



Til STRONGER2GETHER Festival kommer det både kjente nasjonale og internasjonale artister, samt andre store profiler fra sports- og underholdningsbransjen.

Flere store navn bekreftet

Festivalen skal holdes 10. august i DNB Arena, Stavanger, og duoen har latt seg inspirere av Live Aid-konserten som fant sted i London i 1985, der flere av verdens største artister kom sammen på Wembley-scenen for å samle inn penger til veldedighet.



– Alt går til veldedighet. Alle artister stiller opp gratis. Veldig kult at man får til noe sånn her da man kanskje tenker at det egentlig ikke er mulig, men folk stiller opp og har lyst til å være med, sier Zuccarello til TV 2.



Ishockeyspilleren forteller at pengene går til Matoma sin one.inamillion.foundation og hans Zuccarellostiftelsen.

– Det er to ting jeg og han brenner veldig for, sier han.

NY FESTIVAL: Mats Zuccarello skal sammen med Matoma arrangere STRONGER2GETHER. Foto: Daniel Sannum Lauten / TV 2

Nå er det bekreftet at artistene Admiral P (41), Alessandra Mele (20), Aurora (26), Freddy Kalas (33), Jaa9 (41) & Onkel P (39), JP Cooper (39), Matoma (32), Michelle Ullestad (29), Nico og Vinz (33) og The Vamps, vil komme til festivalen.



Også komikere og TV-personligheter som Ida Fladen (37), Mats Zuccarello (35), Morten Ramm (44), Rasmus Wold (32), Stian Blipp (33), Thomas Hayes (26) og Yummymummy, er bekreftet at kommer til festivalen.

– Her blir det mange overraskelser



– Dette er bare sååå fræs!!! Mats og jeg er så glad og takknemlig for alle de kjente personlighetene som har sagt ja til å stille opp på denne festivalen. De er familie for oss, og det betyr så mye at disse fine menneskene kommer for å bidra i det budskapet som ligger i at «sammen er vi sterke! Vi skal levere et show som ingen har gjort før oss, og her blir det mange overraskelser, forteller Matoma i en pressemelding.

SÅÅÅ FRÆS: Musikkprodusenten Matoma er takknemlig for alle de kjente personlighetene som stiller opp på festivalen. Foto: AFP PHOTO /ANGELA WEISS

Til TV 2 forteller Zuccarello at vi kan vente oss en festival med fest, moro og gøy for hele familien, med litt konserter og andre innslag.

Grue Sparebank er hovedpartneren til STRONGER2GETHER Festival.

– Det er jo spesielt gøy at min lokale bank på Flisa går inn som hovedsponsor, samt støtten vi mottar fra de andre fantastiske sponsorene som stiller opp for å få til dette arrangementet. Det beviser at vi er sterkere sammen! Sponsorene bistår med å dekke alle regningene som kommer, noe som gjør det mulig for oss å gi bort alle billettinntektene til barn og unge i Norge som virkelig trenger det. Mats og jeg blir veldig rørt av å se engasjementet og viljestyrken til sponsorene, artistene og alle medmenneskene som stiller opp. Det varmer, avslutter Matoma i pressemeldingen.