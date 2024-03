Matoma inspirerte hørselshemmede: – Jeg har selv nedsatt hørsel

Artisten Tom Stræte Lagergren (32), bedre kjent som Matoma, har nylig gitt ut boken «Aldri god nok», hvor han deler ærlig om sine oppturer og nedturer i livet.

Nedsatt hørsel

Denne uken gjestet han Briskeby videregående skole, som er en landsdekkende privatskole for elever med nedsatt hørsel.

FOREDRAG: Tom Stræte Lagergren, kjent som Matoma, holder et foredrag for elevene på Briskeby videregående skole. Skolen er nordens eneste skole før hørselshemmede og elevene fikk høre Matoma fortelle om sin egne erfaringer med hørselshemming. Foto: Jan Helge Rambjør / TV 2

Matoma har nemlig også vokst opp med nedsatt hørsel. Et ikke ubetydelig hørselstap som ikke har stoppet han fra å lykkes i musikkens verden. Men, han påpeker at det er situasjoner som kan være utfordrende, spesielt sosialt og i omgivelser med bakgrunnsstøy.

ENGASJERENDE: Tom Stræte Lagergren engasjerte tilhørerne sterkt under foredraget. Foto: Jan Helge Rambjør / TV 2

– Oppveksten var utfordrende, for når du kommer fra ei lita bygd der selv ikke bestemoren min ville fortelle at hun hadde høreapparat, så er ikke det så kult. Du må lære deg å stå i det. Det var først i sen alder jeg fikk påvist hørselstap og jeg hadde gått med dette gjennom barndommen. På mange måter var det godt å få det konstatert, forteller Tom til TV 2.

Inspirere ungdommen

I seansen med elevene i auditoriet på skolen, hadde Matoma et foredrag hvor han svarte åpenhjertig på spørsmål fra elevene, og fortalte om sine perspektiver på karriere, vennskap, sorger og gleder.

Han vektla overfor tilhørerne hvor viktig det var å pleie relasjoner til de menneskene som betyr noe.

SELFIE: Tom Stræte Lagergren tar en selfie med elevene på Briskeby videregående skole. Foto: Jan Helge Rambjør / TV 2

– Det å få møte folk som beskriver livet sitt med sterke følelser, ord og uttrykk, det er det som er livet. Hvis vi ikke snakker med hverandre, og ser hverandre, så er det lite å leve for. Det har jeg innsett med musikken - hvor viktig det er. Det å føle at en er en inspirasjon, foran en samling av ungdommer - det setter både jeg og de pris på, forteller han til TV 2.



VARM VELKOMST: Elevrådsformann Marte Bergheim Halvorsen tar imot DJ Matoma på Briskeby videregående skole i Lier. Foto: Jan Helge Rambjør / TV 2

Stort forbilde

En av elevene som satte stor pris på besøket til Matoma, var elevrådsformann Marte Bergheim Halvorsen. Hun har selv et stort hørselstap, og lot seg inspirere av alt superstjernen delte med hennes medelever på Briskeby videregående skole.

– Det betyr veldig mye for oss at Matoma kom hit i dag. Han er et stort forbilde og har selv hørselstap som alle på denne skolen. Han er en stor inspirasjon, og det at han skriver denne boken og forteller om hvordan man skal stå i det selv om man har utfordringer i livet, er viktig. Han er en utrolig god fyr med et åpent hjerte, sier Marthe til TV 2.

FORBILDE: Tom Stræte Lagergren, kjent som Matoma, er et stort forbilde for mange ungdom. I sin nye bok ønsker han å inspirere andre til å drømme stort og jobbe hardt. Foto: Jan Helge Rambjør / TV 2

– Har et ansvar

I den nye boka som Matoma har utgitt, handler det mye om refleksjoner og erfaringer fra hans eget liv. Her forteller han at han har blitt hatet og elsket, og er sårbar og ærlig som gjør inntrykk på både voksne og ungdommer.

Han er opptatt av å presisere ovenfor ungdommen at den eneste de kan sammenlikne seg med, er seg selv. Bare de kan bestemme om de faktisk er «gode nok», mener Lagergren.

GODT HJERTE: Tom Stræte Lagergren er opptatt av at folk rundt han skal ha det bra, og er en svært omsorgsfull person. Dette kom godt frem under foredraget hans i Lier. Foto: Jan Helge Rambjør / TV 2

– Du må lære deg å stå i det. Alle disse utfordringene som jeg har hatt i livet og som jeg ikke har delt med noen - jeg føler på det som et ansvar nå, fordi jeg har ansvar i forhold til den rollen jeg har. Jeg er artist og er her for folket og da må jeg bruke stemmen. Jeg har ventet i ti år, men er jeg her, avslutter Lagergren til TV 2.