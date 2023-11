«Maskorama»-spekulasjon går viralt

«Maskorama»-fansen hviler aldri, og detektivarbeidet går på høygir i sosiale medier.



Allerede før programmet var i gang delte folk sine første «gjett».

Men etter første sending har folk gravd dypere – og særlig én video vekker oppsikt.

Avslørende låtvalg?

Det er «Spirrevippen» som er under lupen, etter sin Kate Bush-opptreden av sangen «Wuthering Heights». En låt dommerpanelet poengterte få artister mestrer.

Det gjorde altså den blåe fugleskikkelsen.

En video i sosiale medier tyder på at det kanskje ikke var et lurt låtvalg – hvis teorien skulle vise seg å stemme.

For nå har en TikTok-bruker lagt ut «Spirrevippens» opptreden, og sammenligner den med et klipp av «Bel Canto»-vokalist Anneli Drecker (54), som synger samme sang under en turne med Röyksopp.

I skrivende stund har klippet fått over 300.000 visninger på TikTok.

Se selv her:

Dette er hintene

Flere av hintene knyttet til den blå figuren kan kobles opp mot Tromsøværingen.

I premieresendingen fortalte Spirrevippen at hen deltar for å oppfylle en barnedrøm, og beskrives som en karakter full av energi, med noe overtenning.

Man ser også en «B» i hint-videoen, som kan stå for elektronikabandet-Bel Canto.

I et gammelt intervju med Side 2 beskriver Drecker startfasen med bandet, hvor de opptrådte i Europa, som en tid hvor de var «unge og crazy».

– Ikke la dere lure av dette indre ytre. Jeg er tøff, må vite, og veldig smart, sier Spirrevippen under premieresendingen, og legger senere til:

– Jeg liker å gjøre ting som ingen andre spirrevipper har gjort før.



PIONERER: Nils Johansen og Anneli Drecker i Bel Canto, avbildet i 2001. Foto: Berit Roald /NTB

På bandets egen nettside står det følgende:

«Bel Canto ble på mange måter pionerer og starten på den arktiske elektronika-bølgen, med sin innovative bruk av datamaskiner som hovedingrediens i musikken».



Drecker har jobbet i musikkrelaterte stillinger, som professor ved Høyskolen Kristiania og førsteamanuensis hos Universitetet i Agder. Hun var stipendiat ved Universitetet i Tromsø hvor hun forsket på den moderne urstemmen.

54-åringen har også en sololåt titulert «Strange little bird» – tilfeldig?

I tillegg har artisten jobbet som skuespiller i både filmer og på scenen.

Dette er ikke første gang Drecker har blitt nevnt i Maskorama-sammenheng – også i 2020 trodde flere at hun var bak «Puddel-maska. Hunden viste seg å være Mia Gundersen (62).

God kveld Norge har forsøkt å komme i kontakt med Drecker, foreløpig uten hell.

Mange mistenkte

Det skal nevnes at detektivpanelet, beståendende av Tete Lidbom, Marion Ravn og Robert Stoltenberg, ikke tippet at Drecker var bak maska.

De gjettet derimot at programleder Selda Ekiz, skuespiller Henriette Steenstrup og realityprofil Aurora Gude, var kandidater til å skjule seg inni kostymet.

I kommentarfeltet til den nevnte TikTok-videoen, er det også delte meninger.

Der nevnes blant annet kjendis-navn som Benedicte Adrian og Bertine Zetlitz.