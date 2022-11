«Maskorama»-finale: Tror én finalist vil overraske

Det startet med åtte maskerte kjendiser og i finalen står det mellom tre som har måttet holde tunga rett i munnen gjennom hele høsten.

Ulven, Zombien og Rabagasten kjemper for å bli kåret til publikums favoritt.

I 2020 var det Ulrikke Brandstorp (27), eller «Trollet», som gikk av med seieren. Året etter vant Didrik Solli-Tangen (35) forkledd som «Snømonsteret». Begge er profesjonelle sangere.

I seks uker har deketektivpanelet og folket fått sjansen til å tippe hvem de tror finalistene kan være.

Detektivpanelet har vært brennsikker på at tidligere snøbrettkjører Daniel Franck er Rabagasten.



Når det kommer til Zombien er det den nordnorske fiskeren og artisten Bilal Saab som har blitt hyppigst nevnt.

YouTuber Dennis Vareide har tidligere blitt tippet som Ulven av detektivene. Til God kveld Norge har han kommentert at det er umulig.

I sosiale medier har særlig én finalist fått folket til å gruble litt ekstra.

Over 700 personer har kommentert TikTok-videoen hvor en bruker er overbevist om at to personer skjuler seg bak masken.

I kommentarfeltet sier mange seg enig i teorien, siden sangprestasjonen til Ulven varierer.

Navn som Daniel Kvammen, Odd-Magnus Williamson og Henrik Thodesen og gruppa Subwoolfer er blant de mistenkte.

