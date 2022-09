Martine Lunde røk ut av Skal vi danse: all stars

Lørdag kveld var det duket for nok et show uten like når ti kjente fjes kastet glans over dansegulvet under den fjerde sendingen av Skal vi danse: all stars.

I tillegg til dans på direktesendt TV, fikk stjernedeltakerne denne gangen bryne seg på en utfordring på parketten.

Blant annet svingte TV 2-profil Victor Sotberg (31) seg i tau, artist Agnete Saba (28) måtte finne cheerleaderen i seg og influenser Jørgine «Funkygine» Massa Vasstrand (33) slo seg løs på en kule.

TOK EN MILEY: Skal vi danse: all stars-deltaker Jørgine «Funkygine» Massa Vasstrand og dansepartnerne Lars Henriksen og Santino Mirenna imponerte stort med sin moderne dans under den fjerde sendingen av danseprogrammet. Her er Vasstrand avbildet fra kulen. Foto: Espen Solli / TV 2

Sistnevnte hadde også to dansepartnere for anledningen – TikTok-stjernen Lars Henriksen (29) og proffdanser Santino Mirenna (28). Det var lenge usikkert om Mirenna kunne danse under sendingen grunnet en skade, men lørdag ettermiddag ble det bekreftet at 28-åringen skulle returnere til parketten.

LEKENT: Artist Agnete Saba og dansepartner Jørgen Nilsen fikk med seg et cheerleaderlag under kveldens sending av Skal vi danse: all stars. Foto: Espen Solli / TV 2

Ute av dansen

I kveld var det Katrine Moholt (48) og Martine Lunde (26) som endte på bunnen av listen, og som dermed måtte ut i danseduell.

Lunde trakk det korteste strået, og måtte ta farvel med danseeventyret.

Se Martine Lundes siste dans i videoen øverst i saken.

TV 2 møtte Lunde og dansemakker Tarjei Svalastog (24) etter at tapet var et faktum. 26-åringen synes det er leit å forlate dansebobla, men er svært takknemlig for at hun fikk muligheten til å delta under all stars-sesongen.

– Det er veldig kjipt at man ikke skal danse mer og henge mer med Tarjei, men samtidig kan man ikke bli så skuffet og lei seg når det er den gjengen her man konkurrerer mot, sier hun, og fortsetter:

– Man må bare være glad for i det hele tatt å ha fått muligheten til å bli med i fire sendinger, og lært fire danser. Jeg er veldig fornøyd med innsatsen.

EXIT: Influenser Martine Lunde og dansepartner Tarjei Svalastog måtte takke for seg etter kveldens Skal vi danse: all stars-sending. Foto: Espen Solli / TV 2

Danseparet har rukket å etablere et godt vennskap gjennom all dansingen, og er bestemte på å holde kontakten.

– Vi har ikke hatt noen krangler. Jeg føler det bare har vært god stemning, sier Lunde.

Svalastog mener influenseren har vært en god danseelev, og at han ikke har måttet dra frem pisken for mye.

– Jeg tror ikke jeg har vært så streng som jeg kan være. Det kan hende at jeg kan være mer streng etter hvert, men det har vært veldig hyggelig på trening.

– Skal dere danse mer?

– Ikke med det første. Nå trenger beina mine pause, og så får vi se om noen uker. Kanskje vi kan ta en sving, ler Lunde lattermildt.

Enn så lenge har 26-åringen planer om å reise.

– Nå skal jeg reise masse, og så skal jeg hit på lørdager.

I de tre foregående programmene har Triana Iglesias (40), Lasse Matberg (37) og Eirik Søfteland (34) røket ut av konkurransen.

Slik var kvelden

Lørdagens dansetema var «Utfordringen», hvor kjendisene og deres dansepartnere måtte flette inn en utfordring i koreografien.

Første par ut på parketten var influenser Iselin Guttormsen (35) og Catalin Andrei Mihu (28). De fikk en stokk i utfordring, og brukte den i sin jive til Alexandra Burkes «Broken Heels». Paret ble belønnet med 24 poeng.

Begeistret dommerne med rå jive

Tidligere svømmer Aleksander Hetland (39) og Helene Spilling (25) danset moderne dans inspirert av et kjærlighetsbrudd i Hetlands liv til Duncan Laurences «Arcade». Dommerne ga dem 28 poeng.

Leverte rørende dans: – Dette var dansekunst!

Programleder og TV 2-profil Victor Sotberg (31) og Philip Raabe (22) tok tauene fatt i ekte The Greatest Showman-stil når de danset slowfox til Zac Efron og Zendayas «Rewrite The Stars». Paret mottok 26 poeng.

Fikk massiv skryt for luftig slowfox: – Magnetisk!

Programleder Katrine Moholt (48) og Egor Filipenko (34) måtte legge TikTok inn i sin quickstep til Tones and I-låten «Dance Monkey». De fikk 23 poeng.

Lekte seg med quickstep: – Nydelig

Tidligere freestylekjører Kari Traa (48) og Tom-Erik Nilsen (35) tok med seg en stol på dansegulvet, og danset argentinsk tango til Carlos Gardels «Por una Cabeza». Duoen hentet inn 22 poeng.

Dommerne mener Kari har gjort store fremskritt: – Er det samme dame?

Treningsinfluenser Jørgine Massa Vasstrand (33) tok en Miley Cyrus, og kastet seg rundt på en kule under den moderne dansen med vikardanser Lars Henriksen (29) til «Wreckingball» av Miley Cyrus. Proffdanser Santino Mirenna (28) var også å se under dansen. Duoen fikk 29 poeng.

Tierne regnet: – Råeste jeg har sett på Skal vi danse noen gang

Influenser Martine Lunde (26) og Tarjei Svalastog (24) fikk Lundes kjæreste og tidligere Skal vi danse-deltaker – Aleksander Sæterstøl (26) – med på dansen. Trioen danset slowfox til Taylor Swifts «Love Story». De hanket inn 22 poeng.

Imponerte Trine med herlig slowfox

Skuespiller Cengiz Al (24) og Rikke Lund (27) måtte gjøre et stunt som utfordring under sambaen til Kygos «Stole The Show», og skuffet ikke. Både dommere og publikum reiste seg av begeistring over parets opptreden. Det hele endte med full pott – 30 poeng.

Artist Agnete Saba (28) og Jørgen Nilsen (31) måtte håndtere et helt cheerleaderlag under cha cha chaen til Rihanna-låten «Where Have You Been». De fikk 23 poeng.

Bød på ellevilt cheerleader-show: – Jeg var på fest

Programleder og TV-personlighet Nathan «Nate» Kahungu (26) og Nadya Khamitskaya (39) rundet av kveldens dansefest med en moderne dans inspirert av verden til «What A Wonderful World» av Reuben and the Dark. Duoen fikk 28 poeng.

Nate hylles for vakker dans: – Det er noe helt eget

Se Skal vi danse: all stars lørdager klokken 19.30 på TV 2 og TV 2 Play.

Se Dansebobla mandager og torsdager på TV 2 Play.