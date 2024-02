Martine Halvorsen flytter: – Mange følelser i sving

VEMODIG: Martine Halvorsen forteller at det er vemodig å skulle selge leiligheten i Vollen. Foto: Ole Thoresen / Emotion Landscape Production / Sveinung Kyte / TV 2

Influenseren og ekskjæresten selger «sjelden vare» for nærmere 16 millioner.

I desember i fjor kom nyheten om at influenser Martine Halvorsen (26) og hockeyspiller Christian Kåsastul (26) hadde gått hver sin vei.

Nyheten delte hun selv i et innlegg på Instagram.

– Vi har, etter å ha reist jorden rundt sammen, opplevd mer enn vi begge kunne drømt om, blitt voksne sammen, erfart, vokst og lært, valgt å gå fra hverandre, heter det i innlegget.



Nå selger Halvorsen leiligheten hun og ekskjæresten eier sammen.

Det deler hun i en spørsmålsrunde på Instagrams historiefunksjon. Prislappen er satt til 15,8 millioner kroner.

TIL SALGS: Martine Halvorsen selger leiligheten sin. Foto: Skjermdump / Instagram

På spørsmål om hvorfor hun skal flytte, svarer hun følgende:

«Fordi vi eier dette hjemmet sammen, og jeg skal gjøre noe annet. Jeg får sommerfugler i magen på vegne av den og de som skal få våkne til denne utsikten hver dag!».



– Ser lyst på fremtiden

Til God kveld Norge forteller influenseren at salget føles vemodig.

– Jeg har flyttet haugevis av ganger de siste ti årene, men det er liksom annerledes denne gangen. Nå skal jeg jo flytte fra et drømmehjem, men jeg håper og tror at jeg finner en ny drøm!

Hun kan også fortelle at hun har tenkt å bo alene denne gangen.



– Jeg drømmer om mye og tenker mye om dagen, så vi får se hva jeg lander på. Jeg elsket å bo i Stockholm, og vil gjerne bo der igjen. Oslo er selvfølgelig også høyt på listen.

IKKE FÅTT BUD: Så langt har det ikke kommet noen bud på leiligheten. Foto: Ole Thoresen / Emotion Landscape Production

Influenseren legger samtidig ikke skjul på at den siste tiden har vært både fin, sår og givende.

– Det er mange følelser i sving om dagen og jeg er i en stor utvikling personlig. Men jeg ser lyst på fremtiden og gleder meg til alt som er i vente!

Selges til nesten 16 millioner

I annonsen kommer det fram at leiligheten i Vollen i Asker ligger ute med en prisantydning på 15,8 millioner kroner, med et bruksareal på 111 kvadratmeter.

Eiendomsmegler Rune Sirnes skriver i en epost at leiligheten passer perfekt til både voksne og unge voksne som ønsker et lettere liv.

EIENDOMSMEGLER: Rune Sirnes er eiendomsmegler med ansvar for leiligheten Martine Halvorsen og Christian Kåsastul selger. Foto: Krogsveen

– Uten ansvar for utvendig vedlikehold på hus, snømåking og penklipping, forteller han og fortsetter:

– Fra en stor, flott og skjermet veranda og fra leilighetens stuevinduer er det en fri og helt fantastisk utsikt utover marinaen og fjorden. Dette er med andre ord litt «sjelden vare».



UTSIKT: Leiligheten har både utsikt over fjorden og utover marinaen, forteller eiendomsmegler Rune Sirnes. Foto: Ole Thoresen / Emotion Landscape Production

Ifølge Sirnes har de så langt hatt god respons på annonsen, og hatt flere på visning.

– Men så langt uten bud, legger han til.



NYTT KAPITTEL: Martine Halvorsen eier denne leiligheten sammen med ekskjæresten Christian Kåsastul. Nå selges den. Foto: Ole Thoresen / Emotion Landscape Production

Tross et tregt boligmarked i 2023, har man så langt i 2024 merket mer positivitet i markedet, ifølge eiendomsmegleren.

– Dette gjenspeiles i bedre besøk på visninger, flere salg og noe prisoppgang, noe også boligpris-statistikken for januar bekrefter. Jeg har veldig god tro på et bedre 2024 for alle våre boligselgere, sier han.

Åpnet om bruddet

Det var først denne uken at Halvorsen åpnet om bruddet mellom henne og Kåsastul.

Det gjorde hun i sin egen podkast «Sykt Ærlig med Martine».

I episoden forteller 26-åringen at hun på et tidspunkt ikke hadde noe mer å gi. Mye på grunn av sin enorme arbeidsmengde, i tillegg til at hun har reist mye på grunn av ekskjærestens hockeykarriere.

– Vi har hatt det sinnssykt bra sammen, og det har vært beintøft. Dette var på en måte min måte å møte veggen på. Å sette ned foten og si at dette ikke går lenger, uttalte hun i podkasten og fortsatte:

– Det er dritkjipt og trist at det er sånn, for det har vært så enormt mye kjærlighet, og Christian har vært min aller største trygghet. Men noe mer drama enn det, er det egentlig ikke.