Martin var med på å redde Annikens liv – nå er de samboere

Den uvanlige møtehistorien startet i juni 2011.

Anniken Vorpenes (39) var på skitur i Stryn med en kamerat. I full fart på vei ned en bakke, møtte hun en skarp sving. Anniken mistet kontrollen, og falt ned i hva hun trodde var en liten bekk.

Bekken viste seg å være en stor elv.

Anniken ble revet med av vannstrømmen, og falt ned en liten foss på syv-åtte meter. Kneskålen hennes knuste underveis på den voldsomme ferden, og hun ble strandet på en fjellhylle under flere meter med is og snø.

Rundt henne strømmet iskaldt smeltevann.

– Var det sånn livet skulle ende?

– Jeg satt på en liten hylle, og det var ingen utveier. Jeg var uendelig kald. Jeg så etter utveier, men det var ingen, sier hun i TV 2-serien Reddet.

Mens hun ventet på hjelp, begynte triste tankeganger å strømme gjennom hodet hennes.

– «Var det sånn livet skulle ende? Skal jeg ikke oppleve å gifte meg eller få barn?» Etter å ha hatt noen vonde tanker, måtte jeg bare snu det. Jeg måtte bare tenke at dette kom til å gå bra, sier hun.

Deltok i redningsaksjonen

Mange tilfeldige skigåere samlet seg ved ulykkesstedet – blant dem var Martin Aasen (39), som hadde med klatreutstyr.

KLARE TIL Å REDDE: Flere skigåere som var i området, samlet seg for å delta i å redde Anniken. Foto: Reddet / TV 2

Etter at to luftambulansehelikoptre og et helikopter fra 330 Skvadron hadde ankommet, ble Martins tau brukt til å fire en redningsmann ned i fossen for å redde Anniken.

I den ene enden av tauet var redningsmannen, i den andre enden var en gjeng med frivillige – inkludert Martin – som firte ham ned.

Etter at redningsmannen kom seg ned til hylla Anniken var strandet på, sikret han henne. Da begynte Martin og de andre å trekke i tauet, slik at begge kom seg opp fra fossen i sikkerhet.

Det tok 75 minutter fra Anniken falt ned i fossen til hun ble reddet. Da hun nådde overflaten, var kroppstemperaturen hennes på rundt 32-33 grader.

DUGNADSREDDING: En gjeng tilfeldige skigåere bidro i redningsaksjonen til Anniken. Foto: Reddet / TV 2

Det var sterkt for Martin å ta del i den dramatiske redningsaksjonen.

– Det var en slags lykkerus. En veldig sterk opplevelse. Vi følte at vi hadde tatt litt del i det, sier Martin i programmet.

Anniken ble fraktet til Førde sentralsykehus i helikopter. Der ble kneet operert, og hun fikk tid til å samle seg etter den alvorlige ulykken – som fort kunne endt på verst tenkelig vis.

I dag er hun i helt fin form.

MØTTE REDNINGSMENN: Anniken Vorpenes inviterte flere av de tilfeldige skigåerne som var med på redningsaksjonen hennes. Nummer to fra høyre er Martin Aasen. Foto: Reddet / TV 2

Samboere med to barn

Noen uker senere, ble Martin – og flere andre som hadde deltatt i redningsaksjonen – invitert til Molde for å møte Anniken.

– Det var veldig enkelt for meg å takke ja til det. Det hadde vært en veldig stor og sterk opplevelse for meg. Det var sånn Anniken og jeg møttes.

Kort tid senere ble Martin invitert på nytt besøk.

– Jeg var på besøk en gang til, ganske kort tid etterpå. Og så var det litt vanlig progresjon på bekjentskapet etter det. Det var bra.

De er i dag samboere, og har to døtre.

– Det var ikke en A4 «hvordan vi møttes»-historie, sier Martin.

Se Reddet på TV 2 Play når du vil.