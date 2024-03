Martin Ødegaard om Helene Spilling: – Deilig å ha noen man deler alt med

Komikerne Morten Ramm og Erik Solbakken følger det norske landslaget i dokumentarserien «Drømmen om EM» på NRK.

For nøyaktig ett år siden ble det overskrifter i samtlige medier da det ble kjent at Martin Ødegaard (25) og Helene Spilling (27) tilbragte tid sammen under London Fotball Awards.

Ramm og Solbakken besøker Arsenal-kapteinen i England, hvor han forteller at han tilbringer mer tid på trening enn hjemme.

Spilling, som også blir filmet, svarer bekreftende på spørsmål om hun har blitt varm i trøya på Emirates stadion.

God stemning fra start



Ødegaard er tydelig på at han ikke er særlig begeistret på å prate om privatlivet.

Gjennom året har paret skapt mange medieoppslag, blant annet da han og «Skal vi danse»-profilen hadde skaffet seg like tatoveringer.

VARM I TRØYA: Det ble et par turer til London for «Skal vi danse»-profilen i 2023. Foto: NRK / «Drømmen om EM»

Daværende landslagsspiller Stefan Strandberg forteller i NRK-serien at han fikk liveoppdatering på hver melding som ble sendt mellom turtelduene i starten.

– Det var god stemning fra første strofe. Helene og «Ødda», det er et fint par, sier Strandberg.

– Har blitt noen hakk bedre



Ramm mener at Ødegaard har blitt mer «mann» på banen den siste tiden, og stiller direkte spørsmål om hvordan livet hans har blitt etter å ha fått seg en «livsledsager».

En smilende Ødegaard svarer at han ikke vet om Spilling kan ta all æren for det, men er klar på at hun har hatt en positiv effekt på både karrieren og dagliglivet.

– Jeg føler liksom livet har blitt noen hakk bedre, kan du si. Det er jo deilig å ha noen som man deler alt med. En som ser alt, kjenner deg godt, vet å nyte de gode opplevelsene og hjelper deg opp når det går dårlig, forteller Ødegaard.



Man får også et innblikk i hvordan avstandsforholdet fungerer. Kameramannen blir nemlig bedt av en smilende Ødegaard om å forlate rommet idet han sitter klar foran PC-skjermen for å få med seg Spilling på «Skal vi danse».