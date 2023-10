Martin fikk hjertet knust av «Jakten»-Thomas under det siste valget – slik går det nå

Tårene trillet hos både bonde og frier under det siste valget i «Jakten på kjærligheten».

Jubileumssesongen av «Jakten på kjærligheten» er på hell, og tre av årets bønder har funnet sine utkårede friere.

I mandagens episode var det bonden Thomas Steens (47) tur til å plukke seg ut en heldig beundrer som fikk fortsette gårdseventyret med ham.

Det var et tungt valg for Thomas, som var revet mellom frierne Christoffer Thorsheim (40) og Martin Amundsen (26).

Sittende på benken med hjertet i halsen og tårevåte øyne, landet bonden til slutt på at Martin skulle forlate Enebakkneset. Frieren ble selv tydelig preget av beskjeden.

TÅREVÅTT: Tårene trillet hos både «Jakten»-bonden Thomas Steen (t.h.) og frier Martin Amundsen da sistnevnte måtte forlate gården i årets «Jakten på kjærligheten». Foto: TV 2

– Du er morsom, du har mange gode sider ved deg selv og er veldig reflektert – og har masse gode verdier. Det har kanskje gjort at det har vært lettest for meg å henge med deg, fordi det har føltes trygt, lett og naturlig. Samtidig, så ser jeg at jeg har mer til felles med Christoffer, sier Thomas blant annet i programmet.

– Lei meg

Når TV 2 slår på tråden til Martin noen måneder etter hjemsendelsen, er han ærlig på at det var vondt å bli avvist. Frieren hadde begynt å kjenne at det kriblet i magen rundt bonden.

– Det var kjipt for å si det rett ut. Det var ikke helt det jeg så for meg at kom til å skje, innrømmer han, og legger til:

– Men Thomas måtte bare ta det valget han følte seg tryggest på, og velge den han hadde best kjemi med, men det var ikke noe gøy. Jeg ble lei meg. Man kommer inn i en boble, og begynner å drømme og se for seg ting.

AVGJØRENDE VALG: «Jakten»-bonden Thomas Steen (t.v.) tok beslutningen om å vrake frier Martin Amundsen under det siste valget i årets «Jakten på kjærligheten». Foto: TV 2

I noen dager fikk Martin Thomas for seg selv, i og med at Christoffer var på jobbreise. De hadde det hyggelig sammen, og først på morgenen av selve valgdagen, plukket frieren opp signaler om at det kanskje ikke ble ham og bonden.

– Jeg hadde ingen forventninger om at jeg kom til å bli sendt hjem før på selve dagen. Da fikk jeg en liten magefølelse på at han kanskje ikke var helt sikker, eller at det kanskje ikke var meg han kom til å ta. Det første jeg gjorde på morgenen, var å pakke bagen og ha sakene klare, slik at jeg kunne sette meg i bilen hvis det ikke ble meg.

– Ville ikke ha vært det foruten

Martin setter pris på «Jakten på kjærligheten»-eventyret, og har vokst på erfaringen.

– Det var en opplevelse. Det var gøy. Det har absolutt vært en positiv reise hvor jeg har blitt mer kjent med meg selv, sier han, og legger til:

– Jeg ville ikke ha vært det foruten, men jeg tror ikke at jeg blir med på noe datingprogram igjen. Man er på et sett, det er flere om beinet og det er ikke en normal situasjon.

26-åringen deler videre at det er god stemning mellom ham, frierne og Thomas i dag.

– Jeg har litt kontakt med de andre frierne, blant andre Roy. Thomas og jeg har også litt kontakt sammen på Instagram.

I skrivende stund er Martin singel, men har nok å henge fingrene i. Nylig fikk han seg jobb som butikksjef.

– Jeg har det litt hektisk. Jeg har jobbet 14 dager i ny stilling. Det er veldig gøy. Kundene følger med på «Jakten», og det er masse tilbakemeldinger. Jeg gleder meg til katta er ute av sekken, så man slipper å være så hemmelighetsfull flere ganger om dagen, sier han lattermildt.

– Tungt

For Thomas var det alt annet enn enkelt å sende hjem Martin, men han var klar på hva han ønsket seg.

– Det var tungt å ta farvel med Martin. Han er en fin fyr og de siste dagene hadde vi hatt det spesielt morsomt, med fin date og mye alenetid. Det var absolutt et vanskelig valg og ble ikke noe lettere av at vi var der alene, deler han til TV 2.

Bonden gikk for Christoffer, som han mener hadde interessante kvaliteter ved seg.

– Det er noe med magefølelsen. Martin hadde helt klart vært det enkleste valget, men Christoffer forble den høye, mystiske som utfordret meg, sier han, og begrunner videre:

– Helt siden jeg meldte meg på, har jeg sagt at jeg er på utkikk etter en som levde et selvstendig liv og utfordret meg. Christoffer var helt klart han fyren, og selv om han ikke kommer frem som veldig åpen på TV, hadde han en spennende historie og mange gode kvaliteter som jeg fikk oppleve når kameraet var slått av.

