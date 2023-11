Martin Beyer-Olsen er blitt tobarnspappa

I oktober fylte podkastduoen Martin Beyer-Olsen og Lars Berrum Oslo Spektrum.

Nå har NRK laget en dokumentar om show-prosjektet, titulert «Berrum og Beyer – veien til Spektrum og greier». I den fremkommer det at Beyer-Olsen har fått et nytt familietilskudd.

I 2020 avslørte komikeren at han og kjæresten, Amanda Erlandsen, hadde blitt foreldre. Siden har han fortalt at det er en sønn, som han i podkasten «Berrum og Beyer snakker om greier», har gitt kallenavnet «Mowgli».

UTSOLGT: Martin Beyer-Olsen og Lars Berrum har den mest populære humorpodkasten i Norge, ifølge podtoppen. Foto: Maud Lervik /NRK

I et utdrag fra dokumentaren ser man først at makker Berrum besøker en gravid Amanda Erlandsen i forbindelse med et innslag til showet. Under showet ser man Erlandsen sitte med to barn i fanget.



Beyer bekrefter også i dokumentaren at han har blitt far.

God kveld Norge har sendt en henvendelse til komikeren.

VG snakket med duoen etter det utsolgte showet i oktober. Da ble det spurt om man kunne gratulere ham som tobarnspappa, da svarte Beyer:

– Hvis det ville vært tilfelle, ville jeg sagt tusen takk, så hyggelig med en gratulasjon, sier Beyer til VG, med glimt i øyet.