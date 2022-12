Märtha Louise raser mot Dagbladet

GOD KVELD NORGE (TV 2): Prinsesse Märtha Louise (51) anklager Dagbladet for bakholdsangrep mot hennes forlovede, Sjaman Durek Verrett, i et nytt innlegg på Instagram.

STORMER MOT PRESSEN: I et nytt Instagram-innlegg går Märtha Louise hardt ut mot pressen, og særlig Dagbladet og mener avisa har utsatt henne og forloveden, Sjaman Durek Verrett for hets. Foto: Carina Johansen

«Tiden før jul er veldig tung i vår familie. Vi minnes Ari og hva som skjedde 1. juledag for 3 år siden. Tiden er mørk både rundt oss og i oss. Vi trenger å sørge, gå gjennom følelsene - igjen - være tilstede. Vi trenger ro».

Slik starter prinsesse Märtha Louise (51) et lengre innlegg på Instagram torsdag formiddag.

I innlegget går den norske prinsessen hardt ut mot pressen, særlig Dagbladet, og deler flere skjermdumper av kommunikasjon mellom en av deres journalister og hennes forlovede, Sjaman Durek Verrett.

«Vi trenger ro. Det får vi ikke. For oppi alt dette, og nå rett før jul, og midt i det mest sårbare, kommer et bakholdsangrep på Sjaman Durek», hevder Märtha Louise.

Hevder bakholdsangrep

Videre i innlegget skriver Märtha Louise at Dagbladet-journalisten skal ha utgitt seg for å være en klient av Verret, for så å ha kommet med det hun beskriver som et «bakholdsangrep», mot hennes forlovde.

I skjermdumpene viser prinsessen til journalistens spørsmål som hun omtaler som en «lang utspørring».

Hun hevder så at Dagbladet ikke har vært i tråd med reglene i punkt 3.10 av Vær Varsom Plakaten som omhandler bruk av skjult kamera og/eller falsk identitet i journalistisk sammenheng.

«Selv om det sikkert er mange som er interessert i hvordan Sjaman Durek jobber, kan man vel neppe si at dette er av «vesentlig samfunnsmessig betydning», skriver Märtha Louise.

På sin Instagram Story deler prinsessen også flere innlegg fra kontoen rasisme_i_norge som hevder at pressens omtale av Verrett, særlig i Dagbladet har drevet med en rasistisk hetsekampanje mot prinsessens forlovede.

Drar paralleller til Ari Behn

Märtha Louise reagerer sterkt på pressens omtale av både henne og Verrett, og sier det påvirker hennes mentale helse særlig i tiden frem mot jul.

«Jeg vet hva konstant press fra media over år kan føre til. Jeg har følt det på kroppen fra jeg var i tenårene og før det. I tillegg blir jeg redd for at historien skal gjenta seg».

Mot slutten av innlegget trekker prinsessen også paralleller til mediestormen som sirkulerte rundt hennes tidligere ektemann, Ari Behn, helt frem mot hans død i desember 2019.

«De holdt på med Ari på samme måte. De ga seg aldri, fortsatte og fortsatte. Forfulgte han. Kritiserte og kritiserte. Han skulle ikke slippe unna med noe. Dette tok pressen selvkritikk på da han var død. Jeg håper ikke de venter like lenge med å gå i seg selv denne gangen», avslutter hun innlegget med.

Nekter anklagene

I en kommentar til God kveld Norge nekter redaktør i Dagbladet Pluss, Bjørn Carlsen, for kritikken rettet mot avisa.

Carlsen sier han ikke vil kommentere metoden og innholdet i saken Märtha Louise omtaler ettersom den per dags dato er upublisert.

Videre påstår Carlsen at anklagene av rasisme er grunnlagsløse.

– Påstandene om at Dagbladet skal ha en rasistisk agenda mener vi for øvrig er absurde. Dagbladet har tvert imot en lang historie for å være opptatt av antirasisme, inkludering og likeverd, så dette kan vi ikke annet enn å tilbakevise på det sterkeste, sier Carlsen til God kveld Norge.

Carlsen forsvarer også journalistens valg om å gå undercover som klient av Verrett, og hevder det er legitimt for Dagbladet å drive undersøkende journalistikk rettet mot private aktører som tilbyr behandling mot høy betaling.

Dagbladet Pluss-redaktøren ønsker ikke å komme med videre kommentarer på innholdet i Märtha Louise sitt innlegg.

God kveld Norge har tatt kontakt med Märtha Louise, Durek Verrett, samt den omtalte Dagbladetjournalisten, Elisabeth Guldbrandsen, men har foreløpig ikke fått tilsvar.