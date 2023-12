Marte Lundgaard slutter i TV 2: – Det gjør vondt!

Tidligere i år kunngjorde TV 2 at de må kutte 400 millioner i neste års budsjett. I november ble det kjent at bedriften må kutte 45 til 50 årsverk, og at det ville bli en endring i nyhetssendingene til kanalen.

Etter dette har flere TV 2-profiler valgt å forlate kanalen.

Denne uken ble det kjent at de to programlederne, Elin Ludvigsen og Robert Henriksen slutter i TV 2.

Nå velger enda en programleder å ta sluttpakke - og forlate kanalen.

DRØMMEJOBB: Marte Lundgaard beskriver jobben som programleder på TV 2 Nyheter som en drømmejobb. Foto: Goran Jorganovich/TV 2

– Det gjør vondt

Marte Lundgaard har takket ja til sluttpakke etter 16 år i TV 2. Lundgaard har jobbet både som reporter, live-reporter og nyhetsanker. Hun har vært med på å bygge opp TV 2 Nyheter siden starten av TV 2 Nyhetskanalen i 2007.

– Det gjør vondt. De siste ukene har vært lange og jeg har gått mange runder med meg selv. Til slutt har jeg kommet frem til at det er riktig for meg å gå videre nå og søke nye utfordringer i arbeidslivet. Det er store omveltninger for TV 2 nå. Det er tøft. Men jeg er sikker på at de fantastisk dyktige kollegaene mine kommer til å sørge for et hardtslående TV 2 også etter dette. Satsing på nyheter er spesielt viktig i den urolige verden vi lever i, sier Lundgaard til TV 2.

Drømmejobb

Lundgaard beskriver det å være journalist og nyhetsanker for TV 2 som en drømmejobb. Hun er svært takknemlig for alle mulighetene jobben har bydd på, og sitter igjen med mange sterke minner.

– Det har vært time etter time med breaking news i studio. Og det er hendelser som har gjort sterkt inntrykk å skulle formidle live. Jeg satt der under flere av terrorhendelsene ute i Europa: Belgia, London, Manchester. Og jeg kommer aldri til å glemme romjula 2020, da det gikk opp for oss som var på vakt en tidlig morgen hvor alvorlig det var det som hadde skjedd i Gjerdrum. Og så er det møtene med de modige menneskene som tør å fortelle sin historie live i studio, i håp om å gjøre en forskjell for andre. Det er sånne dager som setter spor, forteller Lundgaard

Morgenfugl

Lundgaard beskriver seg selv som en morgenfugl og elsker å være på jobb før de fleste andre har på vekkeklokka. Hun elsker å forberede nyhetene som tv-seerne skal våkne opp til. Dette blir nå et stort savn for henne, og hun forteller at nå er det nok bare bikkja som gidder å stå opp halv fem på morgenkvisten sammen med henne.

MORGENFUGL: Marte Lundgaard har vært tidlig på jobb i årevis, men er en morgenfugl og trives med det. Foto: Erik Edland / TV 2

– Nå skal jeg snart feire jul med familien min. Og jeg skal jobbe litt i jula. Det er alltid hyggelig å lage julesendinger sammen med gjengen på TV 2 Nyheter. Og så skal jeg løpe lange turer med bikkja langs stranda. Det får meg til å koble skikkelig av og tenke klart. Jeg kommer til å savne de fine kollegaene mine og tilbakemeldingene fra seerne våre der ute, men heldigvis er det mange sendinger igjen før jeg legger igjen adgangskortet og går ut døra i slutten av februar. TV 2 kommer alltid til å ha en plass i hjertet mitt. Og så gleder jeg meg stort til 2024 og er klar til å gripe de spennende mulighetene som dukker opp utenfor TV 2, avslutter Lundgaard.

Nyhetsredaktør Karianne Solbrække sier det er trist at Lundgaard slutter i TV 2 Nyheter.

– Marte er en dyktig og kjent profil for våre seere på TV 2 Nyheter. Jeg synes det er trist at en god kollega forlater oss etter mange år i TV 2. Jeg ønsker henne lykke til videre, sier Solbrække.