Marte Bratberg svarer kryptisk om fremtidsplaner

Tidligere denne måneden kom nyheten om at Marte Bratberg (33) og Dennis Siva (29) var ferdig i «God kveld Norge».

Da ble det også avslørt at Bratberg snart ville være aktuell med sitt eget program på TV 2 Play, hvor hun «snoker» rundt i en rekke kjendishjem – uten å vite hvem hun snoker hos.

Mandag har hennes nye program, «Gjett kjendishjemmet», premiere. Bratberg ikke kan avsløre hvilke kjendiser hun er hjemme hos, men tror seerne vil få flere overraskelser.

– Jeg fant mye rart. På et tidspunkt trodde jeg at jeg var hjemme hos en kriminell, forteller hun lattermildt.

Og selv om hun nå er ferdig i God kveld Norge, skal hun ikke ligge på latsiden resten av året – verken på jobb eller hjemmebane.

FANT MYE RART: Marte forteller hun fant mye rart hjemme hos kjendisene hun besøkte, og på et tidspunkt mistenkte hun at hun var hjemme hos en kriminell. Foto: Ola Thingstad

Fant konvolutt med 25.000 kr og en dildo

Bratberg beskriver hennes nye serie som «en drøm gått i oppfyllelse», og forteller hun er nysgjerrig av natur når det kommer til andre sitt hjem – men ikke overstadig nysgjerrig:

– Jeg er ikke en «creepy snoker», men mer sånn vennlig nysgjerrig. Jeg liker veldig godt å se i folk sine klesskap og kjøleskap, eller lure på hvordan man får plass til ting. Da både av praktiske årsaker, siden jeg nå holder på å pusset opp mitt eget hjem, men også av ren nysgjerrighet, forteller 33-åringen.

Hun legger heller ikke skjul på at å få fritt spillerom til å gå rundt i kjendiser sine hjem helt uten hemninger, var alt hun kunne ønske seg:

– For noen kule folk som sa ja til det! Jeg fikk jo gjøre hva jeg ville, og gå fritt rundt. Det var en drøm rett og slett.

GJETT HVEM: Marte får snoke rundt i flere kjendiser sitt hjem, i hennes nye serie på TV 2 Play. Foto: © Ola Thingstad

Det var heller ikke mangel på merkelige gjenstander som befant seg rundt om i kjendishjemmene.

– Jeg fant blant annet en champagneflaske til 13.000, og en konvolutt med 25.000 kr i cash. Og så hadde noen et toalett som vasket og fønet underlivet mitt. Det var helt sykt!

Og da hun fant konvolutten med 25.000 kr, trodde hun et lite øyeblikk hun kanskje befant seg hjemme hos en kriminell.

– Men da jeg fikk vite hvem eier av leiligheten var, så forsto jeg det litt mer, forteller hun hemmelighetsfullt.

Hun sier det ekleste funnet hun gjorde, var en dildo.

– Den klarte jeg ikke ta på, for jeg syns det var litt ekkelt. Men det kommer raskt frem hvorfor den lå der, sier hun og ler.

QUIZ: Marte, og seerne, vil få en quiz som skal hjelpe å løse hvem som skjuler seg bak maskene i hvert kjendishjem. Foto: © Ola Thingstad

– Vi krangler mindre enn før

Ifølge Bratberg er det ikke mangel på store kjendis-navn blant dem hun besøkte. Det var nemlig flere av dem som hadde diverse priser stående rundt om i hjemmene sine, blant annet en BritAward, en MGP-Pris, og en «Norges best kledde kvinne»-pris.

I tillegg til å få gå fritt rundt, så får både Bratberg, og seerne, en rekke quiz-spørsmål som skal gi diverse hint om hvem som bor der.

Og om Bratberg selv hadde latt noen snoke rundt i hennes eget hjem? Ikke for øyeblikket.

– Jeg vet ikke om jeg hadde klart å gjøre det selv, men hjemme hos meg hadde vært gøy. Akkurat nå er det jo et kaos av malingsspann og gipsplater.

Bratberg og samboeren, som nylig ble foreldre for første gang, kjøpte nemlig en ny leilighet tidligere i år. Den holder de nå på å pusse opp.

GJEVE PRISER: Flere av kjendisene hun besøkte hadde vunnet gjeve priser. Foto: © Ola Thingstad

– Vi gipset ferdig kjøkkenet i går, og i helgen skal vi sparkle. Så håper jeg at vi snart er ferdig med det. Vi har vært uten kjøkken i tre måneder!

Dette er også det andre oppussingsprosjektet Bratberg har tatt på seg i løpet av de siste årene. Det første var samtidig som hun var gravid. Paret totalrenoverte nemlig også deres gamle leilighet. Men nå nærmer det seg i leilighet nummer to, forteller programlederen.

– Kjøkkenet er jo snart ferdig, i tillegg til at soverommene og TV-stua er ferdig. Vi har fortsatt en del igjen - badet og stuen står for tur. Men vi nærmer oss, og håper det skal være ferdig til jul.

Det at Bratberg og samboeren nå har begitt seg ut på oppussingsprosjekt nummer to, innrømmer hun at går litt ut over romansen i forholdet:

– Med mindre man syns sparkling og en tur på Maxbo er romantisk, så blir det ikke så mye av det for tiden! Men vi har det bedre enn noen gang.

De har nemlig tatt på seg mer ansvar for oppussingen denne runden, enn hva de gjorde sist. Selv om det til tider er kaos og samboerne er mer slitne, har denne runden vært en bedre opplevelse:

– Vi krangler mindre nå enn det vi gjorde sist, i tillegg til at det er billigere. Vi kan også bo i leiligheten denne gangen. Sist bodde vi hos min bror – samtidig som jeg fødet!

HVEM DER?: Marte får ikke vite hvem hun har vært på besøk hos, før helt på slutten av hver episode. Foto: © Ola Thingstad

Kryptisk om fremtidsplaner

Denne måneden ble det altså klart at Bratberg var ferdig som programleder i God kveld Norge. 33-åringen syns det var leit, spesielt med tanke på kollegaene:

– Det er trist å ikke få se Dennis og de andre i redaksjonen annenhver dag, hver uke, men jeg er samtidig takknemlig for årene jeg fikk der.

Og selv om jobben som programleder for God kveld Norge tar slutt i juni, betyr det ikke at 33-åringen blir arbeidsledig fremover.

– Jeg kan jo ikke fortelle noen detaljer enda, men jeg kan si så mye som at det blir en veldig spennende høst! sier hun, uten å røpe hva slags planer hun har.

IKKE PÅ LATSIDEN: Til tross for at Marte er ferdig i God kveld Norge, betyr det ikke at det blir stille fra 33-åringen i tiden fremover. Foto: © Ola Thingstad

Hun har også fått det hun vil beskrive som «tidenes sommerjobb»:

– Jeg skal være reporter på Palmesus-festivalen! Så jeg skal gå rundt og intervjue artistene og festivaldeltakere. Det er en drømmejobb. Så da skal jeg være ung og lovende, og ha barnefri, forteller hun lattermildt.

Og av artistene som møter opp på Palmesus, har hun to soleklare favoritter hun gleder seg til å prate med.

– Jeg gleder meg til Zara Larsson, og så Black Eyed Peace! Jeg vet ikke om Fergie skal være der, men om hun ikke er det, skal jeg spørre dem om jeg kan være deres Fergie for en kveld, avslutter hun og ler.