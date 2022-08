Markle om kongefamilien: – Tar tid å tilgi

GOD KVELD NORGE (TV 2): Hertuginnen av Sussex åpner opp i et nytt intervju om sitt forhold til den britiske kongefamilien.

ÅPNER OPP: Hertuginnen av Sussex forteller i et nytt intervju om hvordan forholdet er til kongefamilien idag. Foto: ANGELA WEISS / AFP

Meghan Markle, hertuginnen av Sussex, stilte nylig opp i et intervju for det amerikanske magasinet The Cut.

Der snakker hun om sitt nye liv som bosatt med familien i solfylte California.

Hun åpner blant annet opp om forholdet til den britiske kongefamilien.

Krever en innsats

I et intervjuet med The Cut forteller hun om viktigheten av tilgivelse. Når hun blir spurt om sitt forhold til kongefamilien og sin egen familie, svarer hun:

– Det krever en innsats for å tilgi noen. Jeg har virkelig lagt ned den innsatsen.

Hun snakket også om hertug Harry sitt forhold til sin far, Prins Charles.

Da hun ble spurt om rettssaken sin mot the Mail, svarer hun:

– Harry fortalte meg at han mistet sin far i den samme prosessen som meg.

Jobber tett sammen

Også Prins Harry, hertugen av Sussex, var delvis med i intervjuet.

Han fortalte blant annet at han ikke trodde at noen medlemmer av kongefamilien kunne bo og jobbe sammen så tett som han og kona Markle gjør.

– De fleste jeg kjenner og mange av familien min, er ikke i stand til å jobbe og bo sammen. Det er faktisk veldig rart fordi det virker kanskje som veldig mye press, men det føles bare naturlig og normalt, sier han.

Ekteparet valgte å si fra seg sine kongelige oppgaver i 2020, og har siden gang flyttet til California med sine to barn og jobber sammen på flere prosjekter.