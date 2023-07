Marius Skjelbæk besvimte om bord i flyet

Programleder, kommentator og «B-laget»-podkaster i TV 2, Marius Skjelbæk, har opplevd mye på sine mange reiser – både på jobb og privat.

I spalten «Sommersnakk» forteller 32-åringen om alt fra en norsk legendes kebab-debut til å ha blitt ranet i Tel Aviv, og om hva som irriterer ham aller mest med sommeren.

– Hva skal du gjøre i sommer?

– Tour de France. Og så får vi ta det derfra. Som vanlig.

– Hva må til for at du skal ha en bra sommer?

– Lite, egentlig. Utover sommeren begynner behovet for fri å melde seg, men da er sommeren slutt. Får jeg en øl med Christian Paasche på en uteservering som vi rekker fram til før et fransk kjøkken plutselig finner ut at de må stenge, er livet fint. Da har vi et slags «Shawshank Redemption»-øyeblikk (medfangene til Andy Dufresne får kalde 0,33 på soltaket fordi hovedpersonen skal hjelpe fengselsbetjentene med arv og selvangivelser).

– Hvilket sted vil du aller helst reise til?

– Hytta i Kragerø.

–Hvilket sted vil du aldri reise tilbake til?

– Det kryr.

PÅ BØLJAN BLÅ: Marius Skjelbæk poserer bak roret. Foto: Privat / Instagram: @mskjel

– Har du noen gang hatt en skummel opplevelse om bord i et fly?

– Alt er jo relativt, men neppe noe som hadde nådd opp i en Hollywood-film. Men har vært med på noen varianter av avbrutt landing. I tillegg svimte jeg av på en tur til Bergen før siste serierunde i eliteserien 2019. Kom meg fint til hektene igjen over Norheimsund / Øystese. Fikk påspandert en cola av SAS.

– Har du blitt – eller forsøkt blitt – svindlet på reise før?

– Delvis ranet i Tel Aviv, på en meget hyggelig utekafé langs strandpromenaden – godt over midnatt. Nydelig middelhavsbris, medium tapas og dårlig utbytte for bandittene – da kontantbeholdningen til den norske nattmat-delegasjonen var så som så. De fikk en klokke av meg – en ganske stygg Armani med skinnreim til 200 euro. Det spesielle var at smykker med affeksjonsverdi, tatt fra mine kolleger, lå igjen i restauranten dagen etter.

BUSINESS AND PLEASURE: Gjennom jobben i TV 2 Sporten får Marius Skjelbæk kombinert reiseopplevelser med hardt arbeid. Foto: Privat / Instagram: @mskjel

– Hva er din verste hotellopplevelse?

– Stort sett så trøtt og sliten når jeg ankommer diverse hotell i inn- og utland at kravene er nokså enkle. Men husker at jeg var på tur i London med min fagre mor og lillebror tilbake på 2000-tallet. Da vi returnerte tilbake etter et ærend i Oxford Street, satt stuepiken på sengekanten og forsynte seg fra krukken med salte pingviner av lakris og bladde seg gjennom diverse lektyre vi hadde med fra hjemlandet. «Very interesting», kunne hun melde om. Gjorde inntrykk på meg.

– Har du hatt en spesiell opplevelse med en kjendis på reise før, og hva skjedde i så fall?

– Si det… Men et bilde som for alltid vil bli lagret på hjernehinnen er Egil Roger Olsens kebab-debut. Mannen som verken er spesielt glad i rødt kjøtt, fett eller dressing, kastet seg over et pitabrød på Finnmarksvidda. Kall det gjerne en bensinstasjon-taverna i Kautokeino. Reinsdyr-kebab spesial og Drillo. Der kolliderer det opptil flere verdener. Men et flott sted, fantastiske mennesker og mer enn godkjent mat.

MED DRILLO: Egil «Drillo» Olsen hadde sin kebab-debut med Marius Skjelbæk ved sin side. Foto: Privat / Instagram: @mskjel

– Hvor hardt jobber du for å få farge? Hvis hardt; hva er dine best solingstips?

– Soltips tror jeg ikke noe på. Sol er sol, og oppholder man seg i den uten prevensjon, blir man farget. I alle fall med de pigmentene jeg er utstyrt med. Jeg tilhører nok kategorien «rød, deretter rødere og deretter en blanding av rød/brun».

– Har du hatt en spesiell/skummel opplevelse med dyr på reise?

– Nei, aldri trøblet nevneverdig med dyr.

– Hvor mange flåttbitt har du fått i livet?

– Kan jo aldri være helt sikker, men jeg mistenker null.

– Hva synes du er det verste med sommeren?

– Sosiale medier og bading. Og de to tingene sammen er ren gift.

– Hva er ditt beste sommerminne?

– Fotball-VM 1998.