Mario Riera har fått seg kjæreste

KJENT FJES: Mario Riera har deltatt i Paradise Hotel, Ex On the Beach og 71 grader nord. Foto: Privat

Maro Riera har fått seg ny kjæreste. Det bekrefter han i et intervju med Rød Løper.

Realityprofilen sier han møtte sin utkårede i mars, under en fest i Trondheim, og ble sammen i midten av mai.

I juni delte han flere bilder av de to sammen på Instagram.

– Vi har et veldig flott forhold. Vi ler mye, og er veldig, veldig lykkelig. Hun har møtt familien min og er veldig, veldig godkjent, forteller Riera under intervjuet.

Han er bosatt i Bergen, mens kjæresten bor i Trondheim.

Til God kveld Norge erkjenner han at det ikke er optimalt med et avstandsforhold.

– Men vi gjør det beste ut av det, sier han og legger til at de besøker hverandre rundt to til tre ganger i måneden.

Riera var tidligere i et forhold med influenser Sofie Karlstad. November 2019 annonserte de at de hadde gått fra hverandre. I 2021 ble det kjent at han var i et nytt forhold, men på slutten av året bekreftet han brudd.