Marianne Westby fikk drapstrusler på Facebook

Marianne Westby (49) spilte «Hotel Cæsar»-rollen litt for overbevisende for enkelte TV-seere.

Marianne Westby (49) spilte «Cathrine Hove Rosenkrantz» – en av Anker-Hansen-familiens erkefiender – i 458 «Hotel Cæsar»-episoder fra 2008 til 2012. Karakteren hennes endte til slutt i fengsel for drapet på «Hermine Rosenkrantz», spilt av Madelaine Jansen.



Westby var såpass overbevisende i rollen som den utspekulerte forretningskvinnen, at folk på gata kjeftet på henne – og hvis «Hotel Cæsar» skulle gjøre et comeback, kommer hun til å takke ja til å bli med igjen.

I forbindelse med at «Hotel Cæsar» fyller 25 år, stilte vi Marianne Westby ti spørsmål om hennes tid i serien.

RIVAL: Marianne Westby hadde rollen som en av Anker-Hansen-familien største hodepiner. Foto: TV 2

– Hva sitter sterkest i minne fra din tid i «Hotel Cæsar»?

– De flotte folkene som jobbet der. At alle ville gjøre en god jobb og levere gode resultater på veldig kort tid.

– Hvilken scene fra «Hotel Cæsar» glemmer du aldri, og hvorfor?

– Da Cathrine kjørte ihjel Hermine. Vi filmet i Maridalen. Vi var presset på tid – som vanlig. I tillegg skulle jeg hente barna i barnehagen, og kunne ikke jobbe overtid. Første tagning ble helt perfekt. Jeg er veldig stolt av den scenen. Det var mye følelser involvert. Jeg var helt utslitt etterpå.

– Hvilke reaksjoner fikk du fra skuespillerkollegene dine da du begynte i «Hotel Cæsar»?

– Reaksjonene var at det var drømmen for mange. Å få jobbe fulltid som skuespiller – på dagtid.

– Hva er din mest spesielle opplevelse i møte med «Hotel Cæsar»-fans?

– Drapstrussel på Facebook og generelle kommentarer som at «du er fæl» på butikken. Da parerte jeg med at det var bra de synes det, for da gjorde jeg jobben min. Det lærte jeg å svare av Inger Teien.

OVERBEVISENDE: Marianne Westby spilte rollen som Cathrine Hove såpass overbevisende at hun mottok trusler og skjellsord fra seerne. Foto: TV 2

– Hva er den største tabben du opplevde på «Hotel Cæsar»-settet?

– Jeg husker ingen store tabber.

– Kan du fortelle oss en hemmelighet fra kulissene på «Hotel Cæsar»-settet?

– Jeg hadde alltid en (halvspist) sjokolade i skrivebordsskuffen på «kontoret» mitt. En av fotografene fant en sjokolade der noen år etter at jeg hadde sluttet, og sendte meg bilde av den.

– Nektet du noen gang å gjøre eller si noe som sto i manus, i så fall hva?

– Jeg tror jeg hadde noen kostymediskusjoner, men jeg kan ikke huske at det var noe jeg ikke ville gjøre.

– Hvordan spår du at livet til karakteren din ville vært i dag? Hvor endte personen opp?

– Tja. Det siste vi så av Cathrine etter fengselsoppholdet, var at hun dirigerte et kirkekor. Jeg vil tro at hun etter hvert kom seg tilbake i business-manesjen og fortsatte å skape splid og intriger.

– Hvis «Hotel Cæsar» skulle gjort comeback. Hva hadde du sagt om produksjonen ringte og ville ha deg med?

– Jippi!

– Hva gjør du i dag?

– Jeg er spesialsykepleier. Helsesykepleier i skolehelsetjenesten og på helsestasjon for ungdom. Jeg har bodd tre år på Svalbard.

SYKEPLEIER: Marianne Westby jobber i dag som spesialsykepleier. Foto: Privat

Alle «Hotel Cæsar»-episodene er tilgjengelige på TV 2 Play.