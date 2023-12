Maria Mena er forlovet

ENGAGED FOR CHRISTMAS: Den populære sangeren har fått en glitrende start på juletiden. Foto: Foto: Helene Kjærgaard / TV 2

Maria Mena (37) er forlovet Morten Kleppa, avslører hun til sine 178.000 Instagram-følgere.

Hun forteller at de sto opp kl. 06 for å åpne et par julegaver før Kleppa skulle reise hjem til jul.

– Han fikk en jakke av meg og jeg fikk spørsmålet om jeg ville tilbringe resten av mitt liv med han, skriver Mena, og fortsetter:

– Og det var lett å svare på. Det er faktisk få ting i livet jeg er så sikker på som at jeg og Morten hører sammen.

Gratulasjonene renner nå inn.

Hjertestein til 40.000,-

Mena deler flere bilder av den glitrende ringen, formet som et hjerte.

God kveld Norge får opplyst av Oslo-butikken, Libelula, at ringen er i 18 karat hvitt gull med en topas stein som symboliserer kjærlighet.

Prislappen er på 40.000 kroner. Salgsoverskuddet av disse ringene går til organisasjonen «Save Ukraine».

Det var i 2020 det ble kjent at «Home for christmas»-artisten hadde funnet lykken med Kleppa.

– Det viser seg at jeg har funnet en helt fantastisk trygg og fin mann, sa hun da på Senkveld.



De to ble samboere da det var korona-karantene. Det førte til at de tidlig fikk kartlagt hverandres styrker og svakheter på hjemmestell.

– Vi har en veldig fin symbiose i hjemmet vårt, sa 37-åringen under TV-intervjuet, og utdypte:



– Jeg er veldig god til å lage mat, vaske og stryke klær. Men jeg hater oppvaskmaskinen!