Mari Maurstad er stolt over at sønnen trosser sykdommen

Mari Maurstad (66) er svært stolt av sønnen Aslak Maurstad (31) og hans progresjon i «Skal vi danse» denne høsten.

Selv var hun med i programmet i 2007 og endte på en 6. plass, samme året som Tshawe Baqwa stakk av med seieren.

– Jeg er veldig overrasket at Aslak gjør det så bra med tanke på at han er rammet av Bekhterevs sykdom. Han går utover rammene på en måte, og er et menneske som virkelig går inn for ting, sier en stolt Mari Maurstad til TV 2.

GODE VENNER: Aslak Maurstad og Mari Maurstad fra programmet «Sofa» på TV 2. Foto: TV 2

Aslak Maurstad har nemlig den autoimmune revmatiske leddsykdommen Aksial spondyloartritt, tidligere kjent som Bekhterevs.

Sykdommen gir smerter og stivhet i ledd og muskler i bekken, rygg og brystkasse.

– Motiverende som trener



I den fjerde runden av «Skal vi danse» danset Aslak en quickstep sammen med proffdanser Marianne Sandaker.

De lot seg inspirere av Charlie Chaplin og dommerne var imponerte og ga Aslak 25 poeng.

– Det føltes godt og er favorittdansen min til nå, sier Aslak Maurstad.

DANSEPARTNERE: Aslak Maurstad og Marianne Sandaker i prat med TV 2 på ukens pressetreff på Dansesenteret. Foto: Fride Sørensen / TV2

– Hva tenker du om progresjonen, Marianne?

– Jeg er veldig imponert, han tar enhver utfordring han får og det er veldig motiverende som trener, sier Sandaker til TV 2.

Marianne Sandaker hyller kreativiteten til Maurstad. Han er med på å utforme dansen på en ypperlig måte, forteller hun.

FJERDE DANSEN: Aslak Maurstad og Marianne Sandaker danser en quickstep med inspirasjon fra Charlie Chaplin. Foto: Thomas Andersen / TV 2

– Aage er ingen danser

Både hans mor og far er også kreative mennesker. Mari Maurstad er en av de fremste skuespillerne vi har her til lands og har hatt en lang og suksessrik karriere.

Far er cellisten Aage Kvalbein (76) som har vunnet en rekke priser.

Men Mari påpeker at danseferdighetene er definitivt ikke fra faren.

– Aage kan overhodet ikke danse. Det er flaut å danse med Aage, så da danser jeg heller alene. Hadde han arvet for mye av faren, så hadde Aslak ligget jævlig dårlig an. Men musikalitet, dét har han fra mannen min, sier Mari Maurstad.

TAR HENSYN: Aslak Maurstad og Marianne Sandaker i tredje runde av «Skal vi danse». Foto: Thomas Andersen / TV 2

Forsvare familiens 6.plass

Aslak synes det er stas at moren hans er så engasjert i hans deltagelse i «Skal vi danse» denne høsten, og mener at det ikke ligger en intern konkurranse de imellom.

Det er mer viktig å tangere Mari Maurstads sjetteplass fra 2007.

– Hun sender en del meldinger, og det er gøy. Nå er jeg sikret åttendeplass, så med to uker til nå, så har jeg forsvart familiens ære med en sjetteplass, sier Aslak.

Imponert mor

Mari Maurstad husker godt sin egen innsats da hun selv var med i «Skal vi danse», og alt det harde slitet og terpingen hun måtte gjennom.

SJETTEPLASS; Mari Maurstad og Jan Eric Fransson danser salsa i det siste programmet av «Skal vi danse» de var med i, og endte på en sjetteplass i oktober 2007. Foto: Lise Åserud / Scanpix

Hun er mektig imponert over arbeidet sønnen nå legger ned, men som hun ser bærer frukter.

– Han trener jo ti timer hver dag nå. Men jeg er som sagt overrasket over at han var så utrolig god. Jeg har vært med selv, og man blir jo helt gal i kroppen av det, avslutter Mari Maurstad.

Unngår trinn

Aslak tar én konkurranse av gangen, og innrømmer at han liker utfordringene dansepartner Marianne gir han.

Han synes selv det går overraskende bra, til tross for at han sliter med en kronisk muskelsykdom.

– Vi unngår å gjøre trinn som kan være skadelige, så det er mye hensyn som tas på koreografi-fronten for at det skal gå så bra, avslutter Aslak Maurstad.