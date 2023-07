Margot Robbie vekker oppsikt

Den australske skuespilleren Margot Robbie (32) er for tiden fullt opptatt med å reise rundt og promotere «Barbie», hvor hun og regissør Greta Gerwig også er produsenter.

Med det ekstra ansvaret for et så stort prosjekt, som angivelig har et budsjett på svimlende 100 millioner dollar, sier det seg selv at duoen er sulten på kommersiell suksess.

Filmen har premiere samme dag som Christopher Nolans «Oppenheimer», hvor norske Trond Fausa har en sentral rolle.

Nå er det særlig én detalj ved Robbies promoturné som vekker oppsikt blant fans og medier.

Robbie og hennes stylist har virkelig omfavnet Barbie-universet, og satser alt på rosa antrekk, fra designermerker som Versace, Valentino og Chanel.

Stjernen har et nært forhold til sistnevnte motehus etter å ha vært deres ambassadør i flere år.



Den tyske supermodellen Claudia Schiffer har tatt til Instagram for å hylle skuespillerens antrekk fotografert på flyplassen i Sydney.

52-åringen har nemlig modellert flere av plaggene under sin storhetstid på 90-tallet.

Kommentarfeltet til den amerikanske stylisten Andrew Mukamal bugner over av ros.

«Du er en legende», skriver en, mens en annen kommenterer: «Jeg tror jeg skylder deg livet mitt for alle disse antrekkene», og legger til at stylisten trolig er det beste som noensinne har skjedd Robbie motemessig.

Enkelte av kommentarene hinter trolig til misnøyen i sosiale medier rundt Robbies tidligere Chanel-antrekk, som fikk en moteskribent til å definere 32-åringens stil som prippen, melder D2.

Denne svarte og hvitstripete kjolen er inspirert av den originale Barbiedukken fra 1959. Business Insider skriver at dukken ble solgt for kun tretti kroner og kan i dag være verdt så mye som 294.936 kroner.

Men selv om fargepaletten har vært meget rosa den siste tiden, har Robbie også hatt andre prosjekter og arrangementer å opptre på i år.

DUO: Ryan Gosling og Margot Robbie spiller hovedrollene i som Ken og Barbie. Foto: ETHAN MILLER /AFP

Da har paletten stort sett bestått av svart.

Med få unntak.

GOLDEN GLOBES: Robbie på prisutdelingen i januar, iført en Chanel kjole som skal ha tatt 750 timer å lage, melder People. Foto: MARIO ANZUONI

Se antrekkene fra året i bildegalleriet: