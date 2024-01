Marcus og Martinus: – Unnskyld for at vi ikke har skapt skandaler

Forrige uke varslet Marcus og Martinus Gunnarsen at de tar en pause fra sosiale medier, men at de likevel skal på turné. Dagen etter avviste de spekulasjoner.

Nå har duoen skrevet en felles pressemelding, hvor de sier at meldingen virkelig satte fart på henvendelser fra media.

Det er kanskje ikke så rart ettersom den lød slik:

«Unnskyld! Vi er veldig lei oss, og føler vi ikke har noe valg. Gjennomfører turne, men må ta en pause fra sosiale medier», skriver tvillingbrødrene.



I den ferske pressemeldingen stiller artistene flere spørsmål om hvorfor det er slik at artister og kjendiser får økt oppmerksomhet etter kontroverser.

– Må vi som artister gjøre noe kontroversielt, ulovlig eller galt for å få oppmerksomhet og anerkjennelse for det vi driver med?

Videre skriver de at de kjenner seg igjen i det Stig Brenner har fortalt i et intervju med Christine Dancke, om at artister ofte får mer oppmerksomhet etter negative kontroverser.

– Er det dette som skal til for å lande suksessfulle comeback? Eller overgangen fra rollen som barnestjerne til voksen artist? Vi håper ikke at vår lidenskap for musikk og underholdning krever at vi endrer våre verdier eller skaper skandaler, skriver Marcus og Martinus Gunnarsen.

De spør så om det ikke er godt nok å være seg selv, før de erkjenner å ha opplevd press fra både bransjen og «utenfra» rundt deres identitet.

– Med støtte fra hverandre, familie og fans har vi klart å stå trygt. Vi har stått i valget om å drive med musikk, og ikke la karriere og antall likes være drevet av skandaler. Men, vi har også følt at vi kanskje må gjøre noe annerledes. Trigge fans, media og samfunn med noe kontroversielt. Kanskje sette både dem og oss selv på prøve.

I slutten av pressemeldingen henviser de til «unnskyld»-innlegget hvor de varslet pause.

– Men, det eneste vi ønsker å si unnskyld for er: At vi ikke har blitt tatt for å bruke dop, blitt arrestert for et tyveri, blitt tatt for kjøring i ruspåvirket tilstand, blitt avslørt i en sex-tape, blitt anmeldt for en voldshendelse, skapt en stor skandale, eller brutt opp og gått hver til vårt.

Artistene formulerer at det å følge drømmen og være en offentlig person ikke bør gå på bekostning av sunne og trygge valg.

– Vi er ikke feilfrie, og kommer sikkert ikke til å være det gjennom livet. Men én ting er sikkert, vi vil fortsette å være Marcus & Martinus, også som voksne. Vi ønsker ikke å skape skandaler i overgangen mellom ung og voksen for å holde oss relevante. Vår lidenskap er musikken, og det er musikken vi skal fortsette å være kjent for.

– Og ja, kanskje meldingen vår i sosiale medier kan anses som et hint om en skandale eller et forsøk på det. Det er helt sikkert delte meninger om det, og det er helt greit. Det er jo både litt kjedelig og kontroversielt å si fra og snakke høyt om det man mener. I beste fall kan vi løfte blikket og akseptere hverandres valg i enda større grad for den man er, eller velger å være.

God kveld Norge har sendt en henvendelse til artistenes managere, med spørsmål om dette var et planlagt PR-stunt hele veien. Foreløpig har ikke dette blitt besvart.

På Instagram er Gunnarsen-tvillingene kortere i budskapet, og bekrefter tilsynelatende at sosiale medier-pausen var et stunt.

«Artister og kjendiser kan føle seg presset til å skape skandaler for å holde seg relevante, spesielt i overgangen mellom ungdom og voksen alder. Sist mandag tok vi en pause fra sosiale medier for å påpeke dette, og bruddet utløste faktisk rykter om skandaler», skriver artistene i innlegget.