Marcus og Martinus må bryte årelang «forbannelse»

Den svenske «Eurovision»-eksperten Torbjörn «Tobbe» Ek, som til daglig jobber i Aftonbladet, tror den norske Marcus og Martinus-låten «Air» kan gjøre det bra i svenskenes versjon av «Melodi Grand Prix» – «Melodifestivalen».

– Jeg er enig med de fleste anmeldere og «mello»-eksperter i at Marcus og Martinus har et av årets sterkeste bidrag i «Melodifestivalen». Det er en sang som føles «nå», med et fint sceneshow og en veldig fin måte for M&M å vise frem hvem de er nå som voksne (unge) menn, i stedet for som barnestjerner. De har også en sterk aura på scenen og det hjelper selvfølgelig også, sier Ek til TV 2.

Finalen går av stabelen førstkommende lørdag og sendes på SVT.

KJENT FJES: Ek har vært en av Sveriges mest kjente «Eurovision»-eksperter i en årrekke. Dette bildet er tatt i presserommet før «Eurovision»-finalen i Italia i fjor. Foto: Tommy Storhaug / TV 2

Dyster statistikk

Ek forteller at det kun er artister med svensk statsborgerskap som har vunnet «Melodifestivalen». De fleste utenlandske artister har røket ut allerede i delfinaler, derfor poengterer han at det er en stor prestasjon for Gunnarsen-brødrene å komme så langt som de har.

– Fremfor alt i finalen, er en følelse av nasjonalisme viktig. Svenskene ønsker å sende den beste låten for å kunne vinne «Eurovision», men også med en artist som representerer Sverige. Her mener jeg ikke «blond og blåøyd», for det er mye mer i Sverige enn stereotypen, og det har vi vist i våre valg av tidligere «Eurovision»-deltakere, sier han, og fortsetter:

KAN BLI TIDENES FØRSTE: Dersom Gunnarsen-tvillingene vinner konkurransen, blir duoen de første ikke-svenske til å vinne. Foto: Jessica Gow/TT

– Derfor tror jeg ikke at Marcus og Martinus vil vinne «Melodifestivalen». Samtidig må jeg si at de har den sterkeste låten som en «ikke-svensk» noen gang har konkurrert med i «Melodifestivalen», så hvis noen ikke-svenske skulle klart å vinne, så er det Marcus og Martinus.

Mange har lurt på hvorfor M&M deltar i Sverige og ikke Norge. Tvillingene har selv hevdet at de enkelt og greit fikk den svenske forespørselen flere måneder før de fikk et tilsvarende tilbud i Norge. Dermed ble valget gjort for dem.

Duoen har lenge vært kjente i nabolandet, blant annet fordi de vant den svenske versjonen av «Maskorama» forrige sesong.

Frykter «Eurovision»-legende

Eksperter viser til Loreen som nordmennenes største konkurrent i «Melodifestivalen». Artisten, som faktisk heter Lorine Zineb Nora Talhaoui, deltar med låten «Tattoo».

I 2012 vant hun den internasjonale sangkonkurransen med låten «Euphoria», noe som gjør at hun har en enorm fanbase, både i Sverige og i utlandet.

Ek er enig med resten av ekspertene, og tror Loreen vil få æren av å representere Sverige.

FAVORITT: Loreen har vunnet den internasjonale sangkonkurransen før. Nå håper svenskene på comeback. Foto: Osman Karimov

– Her vil jeg si at tallene taler for seg selv. Loreens sang streames mer enn dobbelt så mye som Marcus og Martinus i Sverige. Ser man på de totale tallene, med streaming over hele verden, har «Tattoo» blitt streamet mer enn tre ganger så mye som «Air». Loreen har også et mye mer spektakulært sceneshow som får henne til å skille seg ut.

Dersom det ikke blir M&M som representerer Sverige, har Norge likevel et håp om å vinne «Eurovision Song Contest» på den tradisjonelle måten. Tidligere i år stemte nordmenn frem Alessandra Mele med låten «Queen og Kings», og foreløpig har ekspertene lagt sin elsk på norsk-italieneren.

VANT: Under den norske finalen i Trondheim ble Mele kåret til MGP-dronning. Foto: Rodrigo Freitas

Mele representerer Norge i «Eurovision Song Contest» i Liverpool i mai.