Marcus og Martinus Gunnarsen avviser spekulasjoner etter kryptisk melding

AKTUELLE: Marcus og Martinus Gunnarsen er i år igjen aktuelle i Melodifestivalen. Her fotografert i Lidköping i fjor. Foto: Jessica Gow/TT

Mandag kom nyheten om at Marcus og Martinus Gunnarsen (21) tar en pause fra sosiale medier.

«Føler vi ikke har noe valg», sto det i den kryptiske Instagram-meldingen fra tvillingduoen.

Samtidig beklaget de dette overfor fansen, men presiserte at de fortsatt skal ut på turné.

Bekymrer fansen

Tirsdag har over 700 personer kommentert innlegget, hvor mange viser stor forståelse for avgjørelsen og ønsker dem alt godt. Mange spør hvorfor, mens enkelte ytrer bekymring.

En person skriver:

– Håper dere ikke velger å ha turne mest på grunn av oss fans, for helsen er noe dere må sette først, skriver vedkommende og legger til at det er lov å avlyse.



Avviser «spekulasjon»

Tommy Leino i manager-teamet til artistene, skriver i en mail til God kveld Norge at det ikke er et ønske om å gå inn på bakgrunnen til pausen.

På spørsmål om hva de vil si til bekymrede fans, henviser Leino til en fersk kommentar tvillingene har lagt inn i nevnte innlegg:

«Vi ønsker ikke gå nærmere inn på bakgrunnen for pausen. Både familien, og våres helse er bra. Spekulasjonen rundt vår mor stemmer ikke. Takk for all kjærlighet i kommentarfeltet❤️».

– Frisk

Manager og pappa til tvillingene, Kjell-Erik Gunnarsen, utdyper beskjeden til God kveld Norge.

– I denne saken er det noen som har trodd at hun (journ.anm. moren) er syk. Hun er frisk og rask, sier manager Gunnarsen.



Tommy Leino poengterer at sosiale medier-pausen ikke vil påvirke fremtidige planer.

Gunnarsen tvillingene kom i fjor på andreplass i Melodifestivalen. I år igjen skal de delta for Sverige, som er årets vertsland for Eurovision Song Contest.