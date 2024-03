Marcus & Martinus vant «Melodifestivalen»

I kveld ble vinneren av «Melodifestivalen» i Sverige kåret. Det startet med 30 kvalifiserte bidrag. I kveld var det kun 12 artister som kjempet i finalen om å få representere landet i «Eurovision Song Contest».



Til slutt var de norske tvillingbrødrene Marcus Gunnarsen (22) og Martinus Gunnarsen (22) som stakk av med seieren.

– At vi får den støtten fra Sverige nok en gang, det er så fantastisk. Vi har jobbet så utrolig hardt. De der hjemme synes sikkert det er rart at vi gråter og at vi er nordmenn, men Sverige har en spesiell plass i hjertet vårt, sier de to gråtkvalte brødrene til SVT etter seieren.

– De har jobbet hardt



– Det blir kjempespennende med to norske bidrag i ESC. Det er vel fortjent. De har jobbet hardt.

Det sier Heidi Elisabeth Aarsheim er redaktør for fansiden ESCNorge. Hun har i kveld vært på plass i Friends Arena i Stockholm og fulgt finalen.

TROR PÅ SEIER: Heidi Elisabeth Aarsheim tror brødrene stikker av med seieren. Foto: Line Haus

Aarsheim ble imponert over poptvillingenes opptreden og var nok så sikker på at de skulle stikke av med seieren.

– Dette her var bra! Det oser rett og slett kvalitet av hele nummeret deres. De leverer gang på gang. Det som også er litt interessant er å høre jubelen før de går på scenen, mens de er på scenen og etter de har vært på scenen. Jeg har gåsehud.

– Blir det seier?

– Jeg tror det blir seier. Jeg har forstått at ikke alle svensker er like glade for at de er med, men de har ikke et annet bidrag de kan stemme på for å matche dem. Det blir vanskelig å skjønne hvilke bidrag som skulle fått flere stemmer. Jeg krysser fingrene og håper på to norske bidrag i den internasjonale finalen i Malmø i mai.

Storfavoritt

I forkant av finalen hadde tvillingene ifølge den anerkjente nettsiden Eurovisionworld.com rundt 65 prosent sjanse for å vinne.

– Jeg gjetter at jubelet hørtes bort til Norge. Men «they're with us now», det sa kommentator, Ronny Larsson, etter tvillingbrødrenes opptreden.

TV 2 har vært på plass i arenaen, rundt 50 meter fra salen. Ungpikehyling hørtes likevel godt gjennom de tykke betongveggene som skilte presserommet og salen. Det er tydelig at publikum likte opptredenen til Trofors-brødrende.

FORNØYD: Kristian Sognli er fornøy med Gunnarsen-brødrenes opptreden. Foto: Line Haus

Kristian Sognli er «Eurovision»-fan og skribent for ESCNorge. Han hadde følgende å si om finalenummeret:

– Gøy! Dette er et så utrolig velprodusert show! Alle detaljene er gjennomtenkt helt ned til fingerspissene, og det ser utrolig bra ut både fra salen og skjermen!