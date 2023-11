Marcus Gunnarsen: Slik møtte han kjæresten

Tvillingbrødrene Marcus Gunnarsen (21) og Martinius Gunnarsen (21), er best kjent som den populære pop-duoen «Marcus & Martinus».

Forrige uke kom nyheten om at de nok en gang skal tilbake på norske scener. I 2024 skal de nemlig fylle Oslo spektrum på ny.

I tillegg til suksess i Norge, gjør duoen det stort i utlandet og har bemerket seg spesielt blant den svenske fansen etter deltakelsen i «Maskorama», hvor de gikk helt til topps.

Det er imidlertid ikke bare på jobbfronten det går bra om dagen.

I fjor i august kunne Marcus Gunnarsen bekrefte at han hadde fått seg en ny flamme, nemlig to år eldre Nora Fossland Gartland (23).

21-åringen har imidlertid vært ordknapp om forholdet, men i den nyeste episoden av podkasten «730», åpner han opp om hvordan han møtte kjæresten.

God kveld Norge har forsøkt å komme i kontakt med Marcus Gunnarsen og hans manager, foreløpig uten hell.

Møttes etter et halvt år

I episoden forteller Gunnarsen at det var han som først tok kontakt med kjæresten på sosiale medier.

Ifølge artisten sendte han Fossland Gartland et Instagram-innlegg av henne selv, med en telefon i hånda, og skrev følgende:

«U used to call me on my cellphone», hvor Fossland Gartland svarte tilbake med to solbrille-emojis.

Tvillingbrødrene var imidlertid midt under innspilling av svenske «Maskorama», da han og 23-åringen begynte å snakke.

– Jeg var i Sverige i nesten tre måneder, og da kunne vi jo ikke møtes. I starten var det vanskelig for henne, fordi hun forstod ikke hvordan livene våre fungerte. Det er det nesten ingen som gjør, sier han i episoden.

Etter «Maskorama» var det turné som stod for tur, og det tok derfor et halvt år før paret møttes etter første melding, ifølge «Elektrisk»-artisten.



– Måtte være den rette

Etter et halvt år skulle søsteren til tvillingbrødrene, Emma Gunnarsen (15), som også har trådt inn i musikkbransjen, ha en konsert i Trondheim.

Det var imidlertid ikke bare konserten som var årsaken til at Gunnarsen ønsket å dra til bartebyen. Kjæresten er nemlig bosatt i Trondheim, og 21-åringen hadde planer om å møte henne for første gang etter konserten.

Ifølge Trofors-gutten har han snakket med jenter på sosiale medier tidligere, men aldri gått så langt at han har møtt dem.

Det gjorde artisten ekstra nervøs.

– Hvis jeg skulle møte noen slik, så måtte jeg føle at det var det rette på en måte, og det følte jeg da. Jeg var dritnervøs. Jeg var sånn «hva skal jeg gjøre? Hva skal jeg si?», fordi jeg hadde aldri opplevd noe slik før. Jeg har aldri flørtet med noen i virkeligheten.

Til slutt møttes paret utenfor en Rema 1000-butikk i bartebyen, tok seg en spasertur og dro på kafé.

– Jeg var nesten sliten etterpå, fordi jeg svettet og var nervøs.