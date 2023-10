Mann tiltalt for å ha skallet ned TV-kjendis

I februar i år skal en kjent TV-profil ha blitt skallet ned på Louise Restaurant & Bar i Oslo rett før stengetid.

Ifølge tiltalen, som TV 2 har tilgang til, er fornærmede en mann i 20-årene og er kjent fra TV og sosiale medier.

VG omtalte saken først.

I tiltalen kommer det fram at vedkommende fikk et brudd i fremre vegg av høyre pannebihule, og ble påført et sår over høyre øyenbryn.

Den tiltalte, som er en mann i 20-årene, nekter straffskyld og hevder videre å ha blitt angrepet av kjendisen.



Onsdag møter de begge i Oslo tingrett.



Ble bedt om å forlate utestedet

Bistandsadvokat René Ibsen forteller til God kveld Norge at hans klient opplevde at hendelsen kom «ut av det blå».

– Det skjedde ikke noe av den dramatisk art. Han ble bedt om å gå fra utestedet, men det hadde ikke skjedd noe spesielt. Min klient opplever hendelsen som at det kom helt ut av det blå, forteller Ibsen.

Ifølge bistandsadvokaten ønsket tiltalte at hans klient skulle forlate lokalet. Sistnevnte så ikke noen grunn til det, og mente at det hele var en misforståelse.

God kveld Norge har vært i kontakt med TV-kjendisen, som ikke vil kommentere saken.

Uenig

Tiltaltes forsvarer, Afzall Sarwar, er enig i at hendelsen skjedde i forbindelse med en utkastelse fra utestedet.

Sarwar sier imidlertid til VG at hans klient mener at det var TV-kjendisen som angrep vedkommende.

– Vi vil i morgen vise til bilde- og videobevis som vil belyse saken på en tilstrekkelig måte for vår klient og hans anførsel. Situasjonen oppsto som følge av en hendelse i forkant, sier han til avisen.

Ifølge VG skal tiltalte ha anmeldt TV-kjendisen etter hendelsen, men denne saken ble henlagt.



På spørsmål til Ibsen om hans klient mener tiltalte ble angrepet, svarer han følgende:

– Nei, han har forklart at det ikke var noen foranledning, som skulle medføre at han ble skallet ned, sier han til God kveld Norge.