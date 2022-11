– Man vet aldri hvem som kan dolke deg i ryggen

Det har gått flere kuler varmt inne på Li gård, og det er knappe to uker igjen før årets sesong-finale.

Noen gruer seg kanskje – mens andre kan puste lettet ut. En av forpakterne som lenge har vært åpen om hvordan oppholdet har påvirket ham, er politibetjenten Hashar Aziz (34).

Fra uke én følte han allerede at ting var galt, og vurderte i de neste ukene å pakke sammen tingene og reise hjem.

Men han fant en venn og morsfigur i Bente Rabba (54) – som fikk han til å bli på gården, til tross for stormen rundt han.

Nå letter duoen på sløret om det unike Farmen-vennskapet.

Vanskelig valg

I onsdagens episode av seerfavoritten fikk seerne hakeslepp da Hashar valgte å trekke seg fra Farmen, kort tid etter at han vant Torpet-finalen. Det ble et emosjonelt øyeblikk da han omfavnet Bente etter å ha kunngjort det, med tårer i øyekroken.

– Det skal bli godt å komme seg hjem, forteller han i episoden.

Nå forteller han til God morgen Norge at det var flere grunner til at han tok det vanskelige valget.

– Det har ikke vært et drømmeopphold, og det er nok riktig det seerne ser. Jeg kom ganske skjevt ut fra start, og det har vært tøft – både psykisk og fysisk, forteller han og fortsetter:

SLET: En av de største utfordringene for Hashar Aziz var matmangelen. Foto: Anton Soggiu/TV 2

– Jeg har slitt med matmangel fra dag én, og jeg spydde jo av å spise poteter inne på gården flere ganger. De to siste ukene før jeg trakk meg lå jeg bare og rista, fordi kroppen gjorde vondt. Jeg hadde for lite energi. Det er ikke veldig kult å se på seg selv på den måten der.

Til tross for det, avslører Hashar at han ikke lenger ser på Farmen-sesong på TV. Det ble rett og slett for mye.

SKÅNE SEG SELV: Hashar forteller at han ikke lenger ser på Farmen. Foto: God morgen Norge/TV 2

– Jeg så på programmet frem til midten av uke seks. Men jeg ville ikke sitte og se på meg selv sånn, med vissheten om at folk kommer til å mene sitt. Jeg ville bare skåne meg selv litt.

Spesielt forhold

Det var nemlig noe helt annet enn han hadde forventet seg da han ankom i uke én.

– Jeg startet oppholdet med å si at jeg ville skape god stemning og ha et fint opphold. men lite visste jeg at jeg kom til å reagere så dårlig på lite mat, og at folk skulle se de absolutt mørkeste sidene ved meg.

Men til tross for at klinsjer har oppstått, har han alltid hatt en viktig støttespiller ved sin side. Når Bente hører alt Hashar har gjennomgått inne på gården, får hun nesten tårer i øyekroken:

NÆRE VENNER: Bente Rabba og Hashar Aziz fant en venn i hverandre. Foto: God morgen Norge/TV 2

– Jeg blir jo rørt. Det har vært kjempevanskelig. Hashar, Stine og jeg var i storbondehuset i uke én, og fra den dagen skjønte jeg raskt at Hashar var en mann man kan stole på, forteller 54-åringen og fortsetter:

– Jeg så jo også at det var kjempevanskelig for han, og han var to forskjellige personer når han hadde fått i seg mat. Da så jeg den blide og rause Hashar som bydde på seg selv, med et glimt øyet.

Men da han ikke hadde fått i seg noe annet enn poteter, forteller hun at det var en annen side som kom frem.

– Da det ikke var mat, fallerte han. Maten har selvfølgelig mye å si, for det går utover humøret. Da de andre forpakterne merket at han var nede, så hilste han ikke. Men han hilste alltid på meg.

VENN: Bente Rabba var opptatt av å være der for Hashar. Foto: God morgen Norge/TV 2

For det var nemlig ikke bare matmangelen som gikk utover oppholdet alle de ukene, men også det andre han trodde kunne knekke han – det sosiale.

– De andre opplevde at du var vanskeligere å få kontakt med og bli kjent med, og det er ikke noe tryggere når vi ikke har nok mat og vi er på en utrygg plass. Man vet aldri om hvem som kan dolke deg i ryggen, fastslår Bente.

Fremstilt ulikt på TV

Når terapeutens venner skrur på TV-en om kvelden for å se på den nyeste episoden av Farmen, ser de akkurat den samme versjonen av Bente som de er vant til.

VANSKELIG: Bente Rabba forteller at det er vanskelig å se på seg selv på TV. Foto: Anton Soggiu/TV 2

– Mine venner og kollegaer sier at jeg er fremstilt slik de kjenner meg, men jeg synes også det er vanskelig å se på TV.

Men det som Hashar mener er viktig å belyse, er at alt som har skjedd på TV – faktisk har skjedd. Alt kan ikke bare klippes og limes sammen.

– Jeg synes det er kjipt å se meg selv på TV i så mange uker, hvor man nesten kun fokuserer på at jeg er lav på energi. Spesielt når andre deltakere får små videoklipp hvor de får kommentere at jeg er kjip, rar eller teit. Det er ikke kult å se at det er dét Norges befolkning skal få se av meg.

Til tross for at han lenge følte seg alene på gården, legger han ikke skjul på at han har hatt mange gode samtaler med hans morsfigur der inne.

– Man står jo og stanger hodet litt i veggen til tider, og jeg har tatt mange runder med Bente og Stine om det er meg det er noe galt med. I retrospekt har jeg jo ikke vært eksemplarisk jeg heller, det er ikke bare at alle andre har vært teite, forteller Hashar.

NULL OVERSKUDD: Hashar Aziz forteller at Benta Rabba og Stine Engen holdt han på bakken. Foto: Anton Soggiu/TV 2

Da han hadde trukket seg fra produksjonen, satt han i bilen med produsenten på vei hjem – og planla hva og hvor han skulle handle. Men det var nemlig én ting han ikke klarte å slutte å tenke på:

– Jeg planla til punkt og prikke hvor jeg skulle stoppe, hva jeg skulle kjøpe og hvordan jeg skulle spise dette. Men det eneste jeg kunne tenke på – var bolle, humrer han.

