– Man slanker ikke bort personligheten sin

Denne høsten har seks kjendiser gjennomført enorme livsstilsendringer, gjennom riktig kosthold og rikelig med trening, i TV-programmet «16 ukers helvete» på TVNorge og discovery+.

Komiker og serieskaper Espen PA Lervaag (46) er én av dem. I forbindelse med premieren på sesong to av humorserien «Innebandykrigerne» på TV 2, åpnet serieskaperen seg om hvordan livsstilsendringene har påvirket ham.

Gått ned ytterligere sju kilo

Etter endt program gikk Lervaag ned 13 kilo, og nå kan han avsløre at han har gått ned ytterligere sju kilo – som dermed utgjør et massivt vekttap på hele 20 kilo.

– Jeg har gått ned 20 kilo i reint fett, og det er jeg veldig fornøyd med, sier han og ler sin karakteristiske latter.

INGEN SOFAGRIS: Espen Lervaag med samboeren og de to barna i forbindelse med TV 2-serien «Sofa». De er glade for at pappa har tatt tak i egen helse. Bildet er fra januar 2023. Foto: Espen Solli / TV 2

Dette er noe familien, og spesielt de to barna, setter stor pris på.

– De var nok glade, ja. For kanskje har de faren sin ti år lenger nå. Alle i familien syntes at det var smart at jeg deltok, for det var ikke bra sånn det var før, erkjenner han.

Lervaag har satt seg et sportslig mål, som han nå trener mot. Nemlig det populære Birkebeiner-skirennet i mars 2024. Dette rennet går over 54 kilometer, fra Rena til Lillehammer.

– Jeg er blitt skikkelig nerd. En sånn idiot som trener og trener og trener. Jeg skal gå «Birken» i mars, og trener mye til det. Det er et nytt liv for gamle Lervaag nå, sier han og ler.

– Relativt brutalt

Etter deltakelsen i «16 ukers helvete» har han opprettholdt den gode treningsrutinen, og trener nå opptil fem ganger i uken.

Men under premierefesten av «Innebandykrigerne» var det ingen tvil om at «gamle Lervaag» skulle få lov til å hygge seg.

– I kveld skal jeg legge det nye livet vekk, og gå for det gamle livet!

Det samme gjelder i julen. Da skal han kose seg med tradisjonell julemat, men også passe på å holde treningen ved like.

– Jeg er ribbekongen, og steker ribba i 24 timer. Det nye livet går ikke utover ribba, det skal jeg love deg. Man skal passe på å kose seg, men jeg kommer til å trene godt gjennom hele julen, forklarer han.

Tobarnsfaren forteller at det å gå fra å være totalt stillesittende, til å begynne å trene, kan oppfattes som relativt brutalt. Lervaags superknep for varig vektnedgang har vært bruk av vektvest.

– Jeg dro nytte av vektvesten, og gikk en time hver dag. Da får man sakte, men sikkert i gang systemet. At det var lett, dét gidder jeg ikke å si. Det krever at du vil.

– Mange hadde drept for muligheten

En god motivasjon for Lervaag var at livsstilsendringen foregikk foran kamera.

– Jeg visste jo at dette kom på TV, så jeg ville ikke drite meg ut. Og så tenkte jeg ofte på folk hjemme, som hadde drept for den muligheten der.



– Er det lett å holde på «det nye livet»?

– Ja. Eller, jeg skal ikke skryte på meg at det er lett, men for meg går det greit. Når man først har kommet inn i en god stim, er det dumt å susle det bort.

Lervaag beskriver deltakelsen som en livbøye som ble kastet ut til ham, og han følte seg forpliktet til å gripe muligheten.

– Har livsstilsendringen endret deg som person?

– Man slanker ikke bort personligheten sin. Jeg håper at jeg er den samme gamle fyren. Men jeg lever litt annerledes, dét gjør jeg!

Han ler.

– Jeg er også mye mer bevisst på hva jeg spiser, så det blir ikke en baconpølse hver dag!

Humorserien «Innebandykrigerne» sendes på TV 2 Play og TV 2 Direkte.