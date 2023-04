Å ha sex på første date, eller ikke, det er det store spørsmålet – for mange.

Noen hevder nemlig at det er en gyllen regel å ikke ha sex på første date, men heller møtes flere ganger før man bestemmer seg for om man vil ta det neste steget eller ikke.

For andre igjen spiller det ingen rolle, og så lenge kjemien er god og lysten er der, er det bare å kjøre på.

Vi har snakket med parterapeut og sexolog Tone Haldorsen, og spurt om det finnes noen «regler» for sex på første date.

– Ikke gjør noe du ikke har lyst til, ikke gjør noe du føler deg presset til, og overhold dine og andres grenser. FÅ et tydelig samtykke! oppfordrer Tone.

EKSPERTEN: Tone Haldorsen er sexolog og parterapeut. Hun sier at det er fritt frem for å gjøre som man vil på første date, så lenge begge har gitt samtykke. Foto: Privat

Mindre rigid syn på sex på første date

Hun bedyrer at det ikke finnes noen regler for hva som er innafor eller ikke.

– Det er helt individuelt hva man føler blir riktig. Man kan ikke kreve sex på første date, men om begge har lyst har man jo absolutt lov. Ha en bevissthet rundt hva du ønsker, og husk at det er alltid lov å endre mening i både den ene og den andre retningen.

Men det er ikke til å stikke under stol at datingkutyme har endret seg de siste tiårene.

– Det er mer vanlig i dag enn det var før, men så har jo også synet på sex forandret seg veldig på få år.

Sexolog Haldorsen påpeker at fokus på religion i Norge har trukket seg mye tilbake de siste årene, og at dette kan være noe av grunnen til det mindre rigide synet rundt sex og samliv.

– Det er ikke lenger så mange moralske pekefingre som skal blande seg i andres sexliv. Både kvinner og menn tillater seg å tenke mer fritt sex, og så må vi også huske på at det var nok mindre strengt før, enn historiebøkene skal ha det til.

– Ser ikke poenget med å ha første date-regler

TV 2 har snakket med Marie Garen Aaberg (30) fra Bergen, som er ingeniør, og hun er i likhet med sexolog Haldorsen helt enig i at det må være opp til hver enkelt om man vil ha sex på første date eller ikke.

– For min egen del er det ikke nødvendigvis no-go, men ofte en ting jeg selv venter med til typisk tredje date. Ikke en rigid regel jeg følger til punkt og prikke, og hvis jeg hadde hatt lyst før ville jeg nok gjort det.

– Har du noen gang hatt sex på første date?

– Det har nok skjedd en gang, ja!

Marie har ingen konkrete regler når det kommer til dating, slik noen er opptatt av å ha, og som kanskje henger igjen «fra gammelt av».

– Jeg ser ikke poenget med å ha regler på første date. Har man lyst til å kysse, gjør man det. Har man lyst til å ha sex, gjør man det. Jeg tenker man må gjøre det som føles rett ut.

Likevel tar hun visse forholdsregler for å passe på sikkerheten når hun skal på date med noen for første gang, som hun aldri har møtt.

– Det er sjelden jeg treffer daten hjemme første gang vi møtes, og det bare for sikkerhets skyld. Spesielt hvis det er en man har truffet via nettdating eller datingapper. Det er vel kanskje den eneste «regelen» jeg har, sier Marie til TV 2.

Klar oppfordring

Sexolog Haldorsen mener at det er viktig at ingen skal gjør seg til moralens vokter overfor andre, og at alle må gjøre det som føles riktig for en selv.

Samtidig kommer Tone Haldorsen med en klar oppfordring til de som har et aktivt sexliv:

– Test deg regelmessig og bruke prevensjon for å beskytte seg mot uønsket graviditet og seksuelt overførbare infeksjoner. Og så lenge samtykke er på plass, og grenser kommuniseres og respekteres: have fun!

– Noen hevder at mye av spenningen forsvinner om man har sex på første date – hva er dine tanker rundt det?

– Det er veldig individuelt! Om spenningen forsvinner etter å hatt sex én gang, var det kanskje ikke så mye spenning der i utgangspunktet? spør hun retorisk og fortsetter:

– Man kan spørre seg selv hvilken form for tiltrekning man egentlig hadde til denne personen. Jeg tenker at spenning kan være så mangt, og det er individuelt hvilke behov man har for å opprettholde denne spenningen.

PÅ DATE: – Om spenningen forsvinner etter å hatt sex én gang, var det kanskje ikke så mye spenning der i utgangspunktet, sier parterapeut og sexolog Tone Haldorsen til TV 2. Foto: Illustrasjonsfoto / Colourbox

– Ikke ghoste!

Vi har spurt sexolog Haldorsen om det finnes noen datingregler å forholde seg til i 2023, eller om det er det fritt frem for å gjøre som man vil når man dater.

Hun trekker frem fire punkter som er lurt å forholde seg til, dersom man ønsker et fruktbart datingliv – og ikke minst god samvittighet.

– Vis respekt for daten, ikke ghoste noen, ikke la noen være parkert på en benk mens man leter etter et bedre alternativ og vær nøye på samtykke og grenser.

Haldorsen mener at vi er i en overgang fra relativt strenge datingregler, til litt mer flytende.

– Det er for eksempel bitt vanligere at kvinner er mer frempå og tar initiativ, og at kjønnsrollene har blitt mer utvannet. Det er spennende å følge med på utviklingen! sier hun engasjert til TV 2.