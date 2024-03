Mange kjenner til journalisten Danby Choi som en som ikke er redd for å gå imot strømmen – og hvordan det er å stå i stormene som følger.

Men det mange derimot ikke vet, er hvordan han fra tidlig alder allerede visste hva slags person han skulle bli, i tillegg til at ordene han bruker er valgt med omhu.

Ord er tross alt makt. Ifølge ham selv, da.

– Mamma vil fortsatt at jeg skal få meg en ordentlig jobb, forteller han til TV 2.

«Kan du ikke…?»



Han kaller det en «koreansk» mentalitet.



– «Kan du ikke jobbe i NRK eller TV 2?». I mitt neste liv ville jeg kanskje vurdert det. Men nå har jeg det veldig gøy med å være Subjekt-redaktør.

Men før vi skal snakke om nåtiden, må vi først spole nesten 40 år tilbake.

Chois foreldre kom til Norge som arbeidsinnvandrere, og han forteller at de opplevde Norge i stor vekst. Han gjenforteller historier fra moren om stengte butikker, døde gater – til og med folk som måtte «rulle sine egne sigaretter, fordi de ikke hadde råd til filtersigaretter».

– Hun har nok sett Norge både som et ikke fullt så velstående land – og som et veldig velstående land. Hun er nok veldig fornøyd og glad for at hun da valgte å få to barn – min eldre bror og meg – i et så godt land.

ØSTKANTEN: De første ti årene av sitt liv vokste Danby Choi opp på Oppsal på Oslo øst. Foto: Privat

Og når man kommer til et helt nytt og fremmed land, er det ikke bare kulturen og språket man skal bli kjent med – men byråkratiet. Brev skal leses. Skjemaer skal fylles ut.

Og der ble han en slags «rådgiver» for sine egne foreldre:

– Der starter egentlig den «offentlige» historien om meg selv, og min interesse for journalistikk, språk og kommunikasjon, forteller 30-åringen og fortsetter:

– Da jeg var barn måtte jeg hjelpe mor og far med å tolke brev fra myndighetene, og det må jeg fortsatt. Ikke bare fordi de ikke har lært seg norsk, men folk som er født og oppvokst i Norge sliter også med å forstå språket i myndighetsbrev.

– Det fikk meg til å forstå at språk virkelig er makt, og siden så har jeg vel egentlig forstått at jeg hadde lyst til å bli journalist?

Ville passe inn

Han ville nemlig bli en slags stemme for de stemmeløse.

– De stemmeløse er ikke nødvendigvis alltid de vi umiddelbart tenker på. Det kan selvfølgelig være innvandrere, det kan være muslimer, men det kan også være kristne og veldig mange ulike yrkesgrupper som rett og slett får lite taletid i mediene. Og som jeg har lyst til å belyse.

Men igjen – vi må innom en rekke ting før vi kommer til den biten. Choi vokste opp i en leilighet på Oppsal – som befinner seg på Oslo øst.

Da han ble ti år gammel flyttet han til Østerås i Bærum, noe som mildt sagt var et kultursjokk. Der bodde alle i villaer, noe som var en liten, merkverdig forskjell når man sammenlignet det med den 50 kvadratmeter store leiligheten på Oppsal.

– Jeg hadde en veldig fin tid på Oppsal og en veldig god barndom, men der var det helt annerledes. Jeg ble veldig godt tatt imot i Bærum og så videre, men så ble det jo veldig viktig for meg å passe inn, og endre litt på meg for å passe inn.

Hemmelig fortid

– Det er litt interessant å si det med å passe inn, for jeg opplever jo deg som voksen som en som er veldig lite opptatt av å passe inn?



– Jeg har jo også gjort ganske mange opprør opp gjennom tidene. Ikke bare mot mine foreldrenes forventninger, men også samfunnets forventninger. Jeg er jo vokst opp på Oppsal hvor alle vokste opp etter disse «Ali-yrkeskriteriene», forteller han og fortsetter:

– Alle skulle bli enten advokat, lege eller ingeniør, og sånn var det hjemme hos meg. Jeg måtte være god i matematikk og så videre.

Det mange ikke vet om Choi er at han skjuler en hemmelig fortid. Dessverre ikke som advokat, lege, ingeniør eller astronaut – men som streetdanser på høyt nivå.

– Jeg var faktisk norgesmester på et tidspunkt, og danset med «Quick Style», og så har jeg gått på samme skole som Mona Berntsen på samme periode og i samme tid. Så jeg er veldig opptatt av å bli god i de tingene jeg setter i gang.

Offensiv spiller

For tiden er han aktuell i TV 2s storsatsing «Spillet», der tolv kjendiser skal bo sammen i tolv dager – hvor de i tillegg skal spille et psykologisk spill og filmes døgnet rundt.

Kanskje litt som «Big Brother», bare en smule mer psykologisk og nervepirrende.

Allerede der har mange lagt merke til den offensive spillestilen hans. Mens mange av deltakerne var opptatte av å hilse og klemme hverandre den første timen, ser man at girene allerede er i gang hos Choi.

– Jeg har lyst til å si: «Ikke prøv dette hjemme». For det er virkelig ikke disse taktikkeriene som får deg noe sted i verden. Jeg tenkte at jeg skulle inn der i maks tolv dager, og i et veldig kort tidsperspektiv så funker sånne taktikkerier.

– Og så visste jeg at det skulle være et spill. Når jeg spiller Monopol med broren min, så er ikke jeg veldig snill med han. Han skal gå konkurs. Når Magnus Carlsen spiller sjakk, så er ikke han snill med motstanderen sin.

– Suksesshistorie

Men når det kom til videregående skole? Der droppet han ut for å følge journalistdrømmen.

– Jo mer du slår på meg, jo mer blir jeg opptatt av å ikke tilpasse meg, endre meg eller å vise at jeg ikke føyer etter, da. Sokrates sa jo at jo hardere du slår på spikeren, jo hardere sitter den på en måte òg.

Han forteller at valget bak å droppe ut var drastisk, men at han så for seg at han skulle overleve i denne verdenen uansett.

DROPPET UT: Danby Choi droppet ut av videregående skole for å følge journalistdrømmen. Siden den gang har han fullført og fått vitnemål. Foto: Martin Fønnebø / TV 2

– Jeg som forelder ville også vært ganske bekymret, for det er en veldig risikabel ting å gjøre i et arbeidsmarked som fra før er ganske mettet. Det gjorde jo også at jeg måtte bli gründer, og i dag er heldigvis Subjekt en suksesshistorie med ti ansatte, forteller han før han følger opp:

– Ikke på grunn av meg, men på grunn av mine kollegaer og at vi har skapt interesse for en ny kulturjournalistikk i samfunnet.

Men selv om kulturavisen vokser seg større og større i landet, er det ikke nok for de hjemme – om man skal tro den «koreanske mentaliteten» og moren hans, som vil at han skal få en «ordentlig» jobb.

– Hun sier det fremdeles.