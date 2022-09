Mamma-rollen gjør at Yvonne Fondenes er ekstra på vakt: – Det er en drøy historie

Før jul kom gledestårene frem da TV 2-nyhetsanker Yvonne Fondenes (41) annonserte at hun skulle bli mor for aller første gang, på direkten.

Under en God morgen Norge-sending som handlet om voksnes alkoholdrikking rundt barn,, delte hun nyheten om familieforøkelse.

– Det er veldig stort å få barn for første gang. Det var ikke en selvfølge, så jeg er veldig glad for det, sa hun til God morgen Norge.

En vårdag i mai kom nemlig lille Fey Caspara til verden, og nå legger ikke ankeret skjul på hva hun har tatt med seg inn i mamma-rollen.

Navnerøtter

TV 2 møter Fondenes i storstua på hovedkontoret i Oslo. Hun kommer trillende med en fullpakket barnevogn i den ene hånda, og lille Fey Caspara i den andre armen.

41-åringen er kledd for høstværet, iført en asurfarget, strikket genser, sorte og blå joggesko, og et stort, bredt smil. Nå avslører hun at mamma-rollen de siste månedene har vært som en drøm.

– Det har vært, og er, helt fantastisk! Det er noe av det fineste jeg har gjort, og jeg skulle gjort det for lenge siden, forteller hun lattermildt og ser ned på lille Fey Caspara.

NAVNERØTTER: Navnet Fey Caspara kommer fra hennes egen familie. Foto: Marte Christensen/TV 2

Navnet har nemlig røtter i hennes samboer sin familie. Det lille barnet på fire måneder er helt stille mens moren prater – og er nesten mer opptatt av tåteflasken i munnen.

– Hun er verdens snilleste unge, og hun sover i tillegg hele natten. Vi står opp før henne om morgenen, og venter på at hun skal våkne. Vi er veldig, veldig heldige.

– Jeg er veldig glad for at vi fikk en liten jente nå. Det er jo veldig altoppslukende og fantastisk, og gir en ny mening til livet. Det er selvfølgelig tøft og slitsomt, men ganske kult – så vi koser oss!

Kamp om å komme seg gjennom dagen

IKKE LIKE LETT: Fondenes legger ikke skjul på at det var krevende i starten. Foto: Marte Christensen/TV 2

Det var likevel ikke like lett i starten. Fondenes legger ikke skjul på at hennes egen søvn ikke var hovedprioriteten i starten.

– Da handlet det stort sett om å sanke søvn innimellom slagene. Vi hadde noen uker der vi knapt visste om det var dag eller natt da vi var våkne.

– Men nå er det bare stas. Jeg vet ikke hva jeg så for meg, men det er veldig ønsket – det å bli en mamma.

I fjor delte hun sine dypt sterke opplevelser fra barndommen, og alle følelsene som kom av det.

Skam var en én av de følelse som hang igjen.

Et glass med Smirnoff og Sprite fyker gjennom stuen. Glasset er ment å treffe mamma, men jeg rekker å gå imellom. Glasset treffer like ved meg og knuser. Jeg kjenner det svir på leggen. Et lite kutt. Sjokket og skammen over at det er jeg som blir skadet er nok til at han roer seg. Jeg trygler mamma en gang til om å legge seg. Denne gangen lytter hun. Og til slutt sover de begge ut rus og sinne. Yvonne Fondenes

Konsekvensene av det å vokse opp i et utrygt hjem, lever hun fortsatt med som voksen. Men hun har lært.

Lært hva hun skal gjøre riktig som forelder.

LÆRT AV BARNDOMMEN: Alt Yvonne Fondenes har lært av opplevelsene sine, tar hun med seg i mamma-rollen. Foto: Marte Christensen/TV 2

– Jeg tror jeg tenker veldig mye over hva vi ikke skal gjøre, som mamma eller foreldre. Vi er bevisste på at alkohol ikke hører sammen med barn. Men vi gleder oss til å gå på ski sammen, og gjøre ting som en familie. Jeg merker at jeg setter utrolig stor pris på det å kjenne at vi er tre stykker, og er en liten familie – det holder.

– Det er noe med den roen vi har hjemme, som kanskje er en selvfølge for alle andre mennesker, men for meg er det så fint.

Responsen etter innlegget hun skrev i mars i fjor har vært enorm. Hun har gjort utallige intervjuer, og bruker store deler av mamma-permisjonen på å reise landet rundt.

Fondenes vil nemlig dele sin historie for de som jobber for politiet, i barnevernet og i psykiatrien – de som jobber med disse sårbare barna.

– Jeg merker jo fortsatt, senest nå da jeg var i Bergen, at det fortsatt koster meg mye å fortelle den historien. For å klare å formidle den, må jeg gå inn i den og stå med begge bena tilbake i den situasjonen, da jeg var et lite barn. Jeg kjenner den klumpen i magen og jeg får gåsehud.

Redselen sitter fortsatt dypt i henne når hun må sette seg tilbake i kroppen til den lille jenta. Hennes mor syns det er tøft at hun fortsatt forteller om historien.

– Min far er jo død, så han kan ikke forsvare seg eller fortelle sin versjon. Men likevel, til tross for at det koster meg å gjøre det, synes jeg det er verdt det. Jeg opplever at min historie både bidrar til mer åpenhet, men også å bygge ned skammen som man bærer på i etterkant.

BYGGE NED SKAM: - Hvis min historie kan bidra til at ett barn får en bedre barndom, så er det verdt det. Foto: Marte Christensen/TV 2

– Hvis min historie kan bidra til at ett barn får en bedre barndom, så er det verdt det. Én ting er å gjøre alle de intervjuene og nå ut til folk. Men det at jeg blir kontaktet av folk som bærer på lignende historier og ikke tør å si noe til sine nærmeste før nå... Og ikke minst de barna som har tatt kontakt, betyr veldig mye.

– Har barn tatt kontakt?

– Ja. Det er kjempetøft å høre det, også er det et kjempestort ansvar – for jeg er ingen fagperson. Man må jo prøve å lede de til å snakke med noen som kan hjelpe, men det bekrefter bare for meg at min historie ikke er unik.

– Jeg er frekk nok

VI ER FOR REDDE: Fondenes mener at vi må stille de voksne til veggs. Foto: Marte Christensen/TV 2

Fondenes fastslår at vi som et samfunn må følge med, og tørre å blande oss. Hun forklarer at vi er så redde for å peke på voksne og stille de til veggs, i frykt for at vi tar feil.

– Men hva hvis vi har rett? Da kan vi faktisk bidra til noe. Det er ikke så lenge siden jeg stoppet tre voksne mennesker som var kjempefulle, som gikk med en liten barnevogn, slik som jeg har, forteller hun og ser over på den sorte barnevognen.

Hun forteller at hun gikk bort for å undersøke. De var så beruset at hun endte opp med å ringe politiet.

– Det er en drøy historie, men jeg er frekk nok til at jeg stopper folk hvis det er noe som skurrer når det er barn involvert. Og dét må vi tørre å gjøre, tenker jeg.

For engasjementet har blitt mye større siden hun ble mor for første gang. Nå ser hun det nemlig fra et annet perspektiv.

– Når du får et lite barn, så ser du hvor små og forsvarsløse de er, og hvor mye de ser opp til deg. De er avhengige av deg som voksen, og de første årene er det jo du som påvirker og viser de hvilken verden de lever i.

– Det får også de andre voksne som har innflytelse på barnet ditt. De følelsene bærer jeg mye mer utenpå nå, enn før jeg fikk barn.

Flere barn?

Tar du en kjapp sveip på Fondenes sine sosiale medier, kryr det av barnebilder. Eksponering av barn på sosiale medier har lenge vært en stor debatt, ettersom de ikke kan snakke for seg selv.

Likevel begrunner nyhetsankeren det slik:

– Det har jeg snakket med samboeren min om, og jeg har brukt et halvt liv på å skjule og ikke slippe noen inn i privatlivet mitt. For meg og oss er det naturlig å nå være åpne og vise lykken vår som Fey Caspara er en stor del av.

– Hun er en del av meg og vår familie, og bildene jeg har delt er i hyggelige og fine situasjoner – der ikke bare hun er i fokus. Hun er såpass liten nå, at vi er komfortable med det. Når hun blir eldre kan det være vi vil endre på det.

Og nå som hele livet har blitt omrokkert med én liten rakker på plass, ser hun kanskje for seg flere i fremtiden?

IKKE UTELUKKET: Ankeren avslører at flere barn inn i bildet ikke er utelukket. Foto: Marte Christensen/TV 2

– Vi er veldig heldige som har fått et barn – det er ingen selvfølge for oss. Det er vårt lille mirakel, og det er ikke utelukket at vi får en til, men det er ingen selvfølge. Så vi er veldig glade for at vi har fått én og er fornøyd med det, så får vi se, smiler hun.