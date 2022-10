Malene (33) og Lars Tore (29) røk ut av Jakten på kjærligheten – slik går det i dag

De endelige valgene fortsetter på tampen av årets Jakten på kjærligheten.

I onsdagens episode skulle de tre resterende bøndene Tormod Bakke Johnsen (61), Janne Bull Bakk (31) og Jørgen Heen Brovold (30) avgjøre skjebnen til hver av sine to friere.

For noen av bøndene ble det svært emosjonelt, og det lot til at ingen tok lett på valgene de gjorde.

– Vennskapelig

På gården til Bakk i Melhus var det frier Lars Tore Ramberg Rapp (29) som måtte vende hjem, da bonden til slutt valgte Stian Larsen Schumann (35).

Rapp tok avslaget fra Bakk med stor ro, til tross for at han hadde kommet helt mot slutten av programmet.

– Jeg syntes det var helt greit på et vis. Det er ikke noen sure miner. Jeg hadde ikke sett for meg å bli valgt, sier han til TV 2.

29-åringen utdyper videre at han følte at han og bonden ikke hadde den rette kjemien, og at det derfor endte slik det gjorde.

– Jeg begynte kanskje på slutten å kjenne på at det var litt vennskapelig selv. Det var litt mer i den retningen det gikk. Det var ikke klikk. Ut fra det jeg så, passet hun og Stian bedre sammen. Og da orket ikke jeg å brøyte meg frem, forklarer han, og legger til:

INGEN ROMANSE: Jakten-frieren Lars Tore Ramberg Rapp fant ikke kjærligheten med bonden Janne Bull Bakk i Jakten på kjærligheten. Foto: TV 2

– Men fortsatt – ordentlig trivelig dame.

Mestringsfølelse

Ingen kjæreste til tross – Rapp synes at Jakten på kjærligheten var en gøyal opplevelse og en fin erfaring i livet, og mener at programmet ga ham mestringsfølelse.

– Jeg er jo veldig rolig av meg, sjenert og ikke glad i å være på TV og å prate for meg. Den stille personen i folkemengden, og da er det rart å være med, sier han.

Etter sommerens innspilling, tekster han også jevnlig med en av de andre frierne – Morten Elverum (39).

Rapp lar seg heller ikke stresse over singeltilværelsen i skrivende stund.

– Det er rolig akkurat nå. Jeg tar det som det kommer.

– Kunne du ha vært frier igjen?

– Kanskje, kanskje. Kommer an på livssituasjonen der og da, avslutter han.

Gikk etter magefølelsen

Når Bakk forklarer bakgrunnen for valget sitt, bunner det i kjemi, og at relasjonen mellom henne og Rapp var mer vennskapelig.

– Det var så enkelt som at jeg hadde mest kjemi med Stian. Det var ikke noe galt med Lars Tore. Han er en kjempemann – fin og trivelig, men jeg måtte gå etter magefølelsen, sier hun, og legger til:

– Men det var veldig kjedelig å ta det valget, det var det.

– Skuffet

I Isfjorden sto det mellom frierne Sofie Skodjevåg Magnussen (27) og Malene Vågen Dimmen (33). Sistnevnte trakk det korteste strået, da Brovold måtte ta det endelige valget.

Dimmen innrømmer at det var tungt da bonden dumpet henne for den andre frieren etter en rekke intense innspillingsdager med lite søvn og mye grubling. Hun hadde håpet at de skulle bli bedre kjent uten TV-kameraer og konkurrerende friere til stede, men den gang ei.

RØK UT: Frier Malene Vågen Dimmen ble sendt hjem av Jakten-bonden Jørgen Heen Brovold i Jakten på kjærligheten. Foto: TV 2

– Det var skuffende å ikke bli valgt. Det siste valget var jo på en måte startstreken, slik jeg så det, og det var helt klart skuffende å bli avvist rett før start, sier hun til TV 2.

Likevel hadde 33-åringen fanget opp noen signaler i forkant av valget, noe som senere viste seg å stemme overens med utfallet.

– Da han sendte meg hjem opplevdes det som en bekreftelse på noe jeg følte jeg visste allerede. Hele den siste dagen hadde jeg sett på blikket hans hvilken vei valget kom til å ta. Han fikk så fryktelige triste øyne hver gang blikkene våre møttes. Det tok jeg som et tegn på at han ikke ville velge meg. Da jeg satt på benken og skulle høre hva han hadde å si, var jeg allerede i gang med å bearbeide skuffelsen over å ikke bli valgt. Jeg tenkte derfor mest på å få det overstått.

Dimmen uttrykker videre at hun var betatt av Brovold, og hadde blitt glad i ham. Grunnen til hvorfor hun ikke ble valgt tror hun er sammensatt.

– Slik jeg forsto Jørgen, valgte han Sofie fordi det kriblet mer når han var sammen med henne enn når han var sammen med meg. Og så var det en faktor at jeg var usikker på om jeg vil ha egne barn, sier hun.

Bedre utgave av seg selv

Selv om frieren ikke sitter igjen med en kjæreste, har deltakelsen i Jakten på kjærligheten hjulpet henne til å bli en bedre utgave av seg selv.

– I dag har jeg det veldig bra. På mange måter føler jeg at jeg kom styrket ut av hele opplevelsen. Selv om det var ubehagelig å bevege meg så langt ut av komfortsonen, var det også befriende å oppleve at jeg tålte det. Det gjør at jeg i dag føler meg mer robust og mindre redd for å være sårbar enn før Jakten. Og helt klart mindre redd for TV-kameraer.

Videre har hun omdefinert hva som er skummelt og hva som er kleint.

– Jakten var ypperlig eksponeringsterapi for begge deler. Jeg har nok også fått litt mer kontakt med eget følelsesliv, og skjønner mer av egne følelser enn det jeg gjorde tidligere. I tillegg har jeg blitt flinkere til å ikke bry meg om hva andre skulle mene om meg. Når jeg tåler å bli dumpet på nasjonal TV, må jeg jo tåle det aller meste?

I skrivende stund er Dimmen singel. Hun kunne ikke ha tenkt seg å være frier igjen – oppfyller hun derimot småbruksdrømmen utelukker hun ikke å delta som bonde.

– Tok ikke lett på det

Brovold var på gråten da han tok avskjed med Dimmen under den siste runden. Overfor TV 2 deler bonden at det var tøft å avvise frieren, men at hjertet banket litt ekstra for Magnussen.

– Jeg syntes det var veldig, veldig vondt. For Malene er en topp dame, og det å skulle fortelle henne at jeg ikke valgte henne – det var helt fryktelig. Jeg tok ikke lett på det. Malene var en dame som var så behagelig. Super på alle måter, sier han.

30-åringen synes det er vanskelig å sette fingeren på hvorfor det ikke klaffet, men begrunner det med praktiske og følelsesmessige årsaker.

– Hun var tøff, og kom jo til meg og fortalte at hun ikke hadde tatt helt stilling til familieliv. Det var store spørsmål. Jeg fant uansett ut at følelsene hadde begynt å bli sterkere for Sofie. Jeg ville ha ei som kunne tenke seg å flytte til Isfjorden og drive gård – og det kunne både Malene og Sofie, men det var rett og slett følelser, som gjorde at valget falt på henne.

