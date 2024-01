Maja Christiansen bekrefter nytt forhold

NYTT PAR: Hermann Sabado her i en scene fra «Hjem til jul». Maja Christiansen ble nominert til Gullruten for «Rådebank»-rollen. Foto: Netflix / Jonas Jeremiassen Tomter

Skuespillerne Maja Christiansen (27) og Hermann Sabado (41) er kjærester.

Det bekrefter «Rådebank»-stjernen i en melding til God kveld Norge, etter at hun onsdag delte kyssebilder på Instagram.

I innlegget ser man turtelduene kyssende på sommerstid og nyttårsaften.

Møttes på fest



I mars røpte Christiansen at hun ikke lenger var singel, men ville ikke utdype noe mer om forholdet da.



Nå forteller hun at de to møttes for første gang på en sommerfest.

Det tok et helt år før de traff hverandre igjen, til gjengjeld fant de da ut at kjemien var på plass.

Skuespillerne har vært sammen i litt over ett år.

– Hermann er gjennomgod og svært dyktig, sier hun om kjæresten til God kveld Norge, og utdyper:

– Han er et prakteksemplar når det trengs og akkurat passe kødden når muligheten byr seg. Han er veldig lett å elske. Vi er nok veldig like på mange måter, men forskjellige nok til at vi holder det interessant og spennende.

Teatralsk par

Christiansen har jobbet mye med teater, og var i sommer å se i Peer Gynt, sammen med Aksel Hennie. Hun er mest kjent som råneren Hege fra NRK-suksessen «Rådebank».

Nå er hun aktuell med oppsetningen av «Grease».

Sabado er også en erfaren teaterskuespiller og har siden 2011 vært tilknyttet Nationaltheatret.

De siste årene har han dukket opp i flere Netflix-serier, som «Hjem til jul» og «Ragnarok», samt NRK-serien «Etterglød».

Sabado har tidligere vært i et forhold med skuespiller Alexandra Gjerpen. I 2018 ble bruddet kjent, melder Se og Hør.