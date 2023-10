Magdi Omar: – Skulle ønske jeg kunne gjøre noe

Saken oppdateres!

Torsdag publiserte Magdi Omar Ytreeide Abdelmaguid (39) fra hele Norges rapduo, Karpe, et innlegg på Instagram hvor han uttaler seg om den pågående krigen i Israel og Palestina.

Ytreeide Abdelmaguid postet et sort bildet med en tekst om egne tanker rundt den pågående konflikten.



Parabolen på taket av blokka jeg vokste opp i sendte helt andre bilder inn i stua vår enn de bildene vennene mine uten parabol fikk se, starter Ytreeide Abdelamguid innlegget.

Teksten som er signert Magdi Omar, avsluttes slik:

«DET SKJER NÅ OG JEG SKULLE ØNSKE JEG KUNNE GJØRE NOE ELLER KJØPE MEG STØRREBOKSTAVER PÅ INSTAGRAM MEN NÅ HAR JEG I HVERT FALL SAGT NOE I TILFELLE DET FAKTISK SKJER ET FOLKEMORD SÅ SLIPPER JEG Å SKAMMEMEG FOR ALLTID FOR AT JEG HOLDT KJEFT OG VAR REDD FOR Å BLI STEMPLA SOM ANTISEMITT ELLER JØDEHATER ELLER EN SOM STØTTER DRAP PÅ SIVILE ELLER ET ELLER ANNET JEG IKKE HADDE TENKT PÅ FØR JEG POSTET DETTE.»



På lørdag iverksatte Hamas et omfattende rakettangrep mot Israel, i tillegg har Hamas-krigere stormet landet. Dette har ført til at Israel nå svarer med motangrep på Gazastripen.

Dette har ført til at flere mennesker har mistet livet på begge sider og situasjonen er svært alvorlig.

Det er nå bekreftet at 2426 mennesker har mistet livet i Israel og Palestina siden kampene startet. Det melder VG.