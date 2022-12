Mads Hansen har samlet inn over en halv million: – Alle barn skal kunne glede seg til jul

Programlederen har opprettet en spleis til inntekt for en bedre jul for familier med dårlig råd.

Julen nærmer seg mer stormskritt – en høytid mange gleder seg til.

Samtidig som at julen byr på mange fine og gledelige stunder, er det ikke alle familier som har like muligheter for å feire denne tiden. Det er flere som nå tar grep for å lette børen for de med dårlig råd.

Én av disse er programleder Mads Hansen (38), som har satt i gang en innsamling. Det har gitt resultater.

Femdoblet målet

Hansen startet en Spleis og satte først mål om å nå 100 000 kroner i løpet av desember. Det er nå 2. desember og det har rullet inn over 500 000 kroner.

«Alle barn skal kunne glede seg til jul. Ikke bare de som har foreldre med god nok økonomi. Pengene som samles inn, går i sin helhet til Rett Fram Opplevelser og deres arbeid med å arrangere jul for familier som ikke har råd.», står det i beskrivelsen til innsamlingen.

Organisasjonen Hansen samler inn penger til, hjelper familier blant annet med gaver til barna og inviterer til julemiddag.

Han tok initiativet til innsamlingen ettersom han driver en julekalender på Instagram, der han deler videoer av «nevemagneter». I tillegg til dette, ville Hansen gjøre noe konstruktivt, forteller han til TV 2.

– Det skjærer i hjertet

Hansen forteller at en slik innsamling er spesielt aktuell i den økonomiske situasjonen folk er i nå.

– Da jeg var barn, gledet jeg meg sånn til jul. Å vite at barn i Norge gruer seg til jul fordi man da merker forskjellene mer - og det å komme på skolen på nyåret og folk spør hva du fikk til jul, og du ikke har fått noe ... Det skjærer i hjertet, utdyper han.

PROGRAMLEDER: Mads Hansen har vært programleder ved flere anledninger, sist i TV 2-programmet Forræder. Foto: Eivind Senneset / TV 2

Han legger til at hver eneste krone merkes.

– Når man snakker om fattigdom, tenker man ofte på de som tigger på gata. Men fattigdom går bredere enn som så. Det er noe mange familier sliter med. Nå i jula var det ekstra relevant, sier programlederen.

– Mange som har det fryktelig vondt

Den frivillige organisasjonen Rett Fram Opplevelser består av to fulltidsansatte, rundt 105 frivillige og 120 kakebakere.

I løpet av desember skal de arrangere 22 «julaftener» til i underkant av 300 gjester hver dag. I tillegg blir det kjørt ut 2500-3000 gaver til rundt 540 barnefamilier. Dette tilsvarer i overkant av 1000 barn.

Ronny Johnsen (46) er grunnlegger av organisasjonen og forteller at innsamlingen sørger for at de kan gjennomføre dette uten problemer.

– Det er helt fantastisk. I den tiden vi er i nå, så er det nødvendig med så mye engasjement for at vi skal klare å hjelpe flest mulig, sier Johnsen til TV 2.

GRUNNLEGGER: Ronny Johnsen er grunnlegger av den frivillige organisasjonen. Foto: Rett Fram Opplevelser

– I dagens samfunn er ikke dette en lett jobb psykisk. Det er mange som har det fryktelig vondt. Så det blir jubel hver gang vi klarer å gjennomføre slike ting. Det er en befrielse at vi får gjort enda mer av det vi ønsker.

Johnsen påpeker at de ikke kommer til å sløse pengene som har rent inn. Når det er penger til overs, skal dette trolig enten bli spart til neste år eller satses på de aktivitetene de tilbyr til familiene. Ettersom innsamlingen er såpass fersk, er det ennå ikke bestemt hva valget faller på.

Setter millionmål

Hansen ble veldig overrasket da Spleisen nådde 100 000-målet i løpet av noen timer. Han tenkte først at dette var et hårete mål.

– Jeg ante ikke hvor jeg skulle sette målet. Jeg ville ikke sette for høyt, for å ikke kreve for mye, forklarer han.

Nå som det nye målet på en halv million kroner er nådd, vil han oppjustere dette til én million.

– Det sier hvor mye bra folk det er der ute. De fleste har dårlig økonomi og har likevel noe å avsette. Det sier noe om at det er enda mer solidaritet, omsorg og hjertevarme hos nordmenn, som gir litt fordi de vet at noen trenger de pengene enda mer, avslutter Hansen.