Mads Hansen føler seg misforstått: – Hører det ganske ofte

Onsdag formiddag var det duket for den årlige «Verdikampen» under Norway Cup, hvor en rekke kjendiser var klare for å innta fotballbanen.

Til tross for god stemning på banen, var det spesielt en spiller som noen fryktet. Nemlig Mads Hansen (39).

Hansen er ikke ukjent for å dele bilder og videoer av kjendiser på sin private Instagram. Ofte har dette blitt oppfattet som negativ omtale, og flere har følt seg uthengt av 39-åringen.

– Jeg var livredd for å møte Mads Hansen før jeg kom hit, sier influenser og TV-profil Joakim Kleven (30) til TV 2 under Norway Cup.

FOTBALL: Joakim Kleven fortalte til TV 2 at han var veldig nervøs i forkant av kampen. Foto: Beate Oma Dahle / NTB

Skjelte ut vennene

Kleven var i mange år kjent som vennen til en rekke influenserprofiler, blant andre Sophie Elise Isachsen (28) og Anniken Englund Jørgensen (27). Begge venninnene har ofte vært i Hansens søkelys.

– Han har skjelt ut alle venninnene mine, så jeg har jo vært hobbypsykologen deres da, sa Kleven lattermildt.Til tross for frykten for å møte Hansen for første gang, kan Kleven avsløre at møtet var mye hyggeligere enn ventet.

– Han var ganske mye finere enn jeg trodde, så det gikk veldig bra. Han var veldig hyggelig, og ikke så skummel likevel. Egentlig var han bare som en bamse, sier 30-åringen.

OVERRASKET: Joakim Kleven var overrasket over det første møtet med Mads Hansen. Foto: Skjermdump Instagram.

– Hører det ganske ofte

Hansen forteller at det ikke er første gang han hører slike fordommer.

– Det hører jeg ganske ofte dessverre. Jeg vet ikke hvorfor, for jeg synes at jeg er en hyggelig fyr, sier Hansen til TV 2.

39-åringen tror at det kan være noe med alle diskusjonene han har tatt på sosiale medier.

– Jeg er ikke konfliktsky, men jeg er jo egentlig hyggelig mot alt og alle. Men de fleste sier det samme som han, så jeg får jobbe med imaget mitt. Det er ikke bra hvis andre syntes at jeg er litt skummel og skremmende, sier Hansen.