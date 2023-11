Mads Hansen får kritikk: – Kjempestor karakterbrist

Mads Hansen har vært programleder for alle sesongene av «Forræder». Og like sikkert som at de lojale faller som fluer om natten, er det at Hansens klesvalg får mye oppmerksomhet og en del kritikk.

– Mange forbinder Mads Hansen med forskjellige ting, men etter «Forræder» har du på en eller annen måte klart å bli forbundet med mote. Hva tenker du om det?

– Det er en kjempestor karakterbrist. Jeg driter i mote. Det er noe med de turtlenecksene som får fram det verste, eventuelt beste, i meg. Det avhenger av øyet som ser. Jeg er ikke en som liker å pynte meg. Jeg går stort sett i T-skjorte og jeans. Så det er litt ute av karakter alt dette. Men … Ja, det har blitt en snakkis.

T-SKJORTE: Mads Hansen liker best å gå i T-skjorten. Hvis det er kaldt, kan han driste seg til å ha en skjorte over. Foto: Mathias Kleiveland / TV 2

Gjør grep for å glede seerne

Både på sosiale medier og i norske aviser har det vært flust av oppmerksomhet rundt Hansens klær i samtlige sesonger. Nettavisen, VG og TV 2 har alle skrevet om hvordan stilen hans fikk mye ris og ros i den første sesongen.

Det var hvite bukser, turtlenecks, collegegensere, skjerf og mye forskjellig som prydet programleder.

OMTALTE BUKSER: Erik Follestad (34) var en av flere norske kjendiser som kommenterte Mads Hansens buksevalg den første sesongen. Mange ikke-kjendiser var også opptatt av dette, og skrev om det i ulike kommentarfelt. Foto: Skjermdump

Hansen avslørte at han tok grep før den andre sesongen, for å få en mer nøytral stil. Dette likte heller ikke seerne.

– I sesong to savnet folk de hvite buksene mine. De er tilbake nå. Jeg skal glede alle der. Jeg la inn en «special request». Jeg følte de måtte inn på et eller annet tidspunkt, sier Hansen lattermildt, og fortsetter:



– I sesong tre havner klesstilen et sted mellom den litt «crazy» stilen i sesong én, og den litt vel konservative i sesong to. Det er både topper og daler i denne sesongen. Noe for enhver smak.



FREKK VARIANT: Turtleneck har blitt et godt brukt plagg for Mads Hansen i «Forræder». Foto: Espen Solli/TV 2

Kommer med stikk mot kollegaen

Selv om Hansen har prøvd å legge seg på en gyllen middelvei hva gjelder klesstil, får han likevel kritikk i den tredje sesongen. Flere foretrakk versjonen i sesong én, med flamboyante klær.

Til og med deltakere i «Forræder» har kjeftet litt på Hansen denne sesongen. Da Jon Martin Henriksen (33) gjestet TV 2-podkasten «Realitysjekk», sa han følgende:

– Jeg hadde håpet på at det skulle være litt mer trøkk i de «outfitsa». Jeg syns de har dempet seg i overkant mye.



Hansen selv mener det er viktig å ikke ta for mye fokus i rollen som programleder.

ENGASJEMENT: En haug av norske kjendiser har kommentert de mange antrekkene til Mads Hansen i «Forræder». Morten Hegseth (37) er én av dem. Foto: Skjermdump

– Uten å nevne navn, så er det enkelte i TV-programmer som kanskje stjeler for mye oppmerksomhet med klærne sine. De er mer interessert i å bli sett selv, selv om de egentlig har en birolle. Jeg vil ikke være den som står i veien for innholdet i programmet.

– Samtidig vil jeg «please» de som kan sette pris på en turtleneck, en hvit bukse eller et svært skjerf innendørs. De skal også vite at: «Jeg hører dere», smiler Hansen avslutningsvis, og nekter å si hvem han sikter til i sleivsparket over.