Lytterne har talt - dette er årets «Eurovision»-vinner

Lørdagens finale i «Eurovision Song Contest» nærmer seg med stormskritt, og i forkant av finalen florerer det med statistikk og utregninger.



Sveriges Loreen (39) med låten «Tattoo» har i flere måneder vært favoritten til å vinne hele showet. Bookmakere som regner ut oddsen for seier, mener i skrivende stund at svenskene har 52 prosent sjanse for å vinne.

På andreplass finner vi Finland og Käärija med 22 prosent vinnersjanse. Norges bidrag «Queen of Kings» av Alessandra ligger på 7. plass på bettinglistene.

Mest populær blant lytterne

Om oddsekspertene får rett, vet vi først lørdag kveld. Til syvende og sist er det en kombinasjon av seerstemmer og jurystemmer som avgjør hvem som går helt til topps.

Da kan det være nyttig å ta en kikk på hvem publikum foretrekker. Strømmetjenesten Spotify har samlet tall fra den siste måneden, og tallenes tale er tydelig; ekspertene og lytterne er samstemte.

– Ser vi på strømmetallene fra alle konkurrerende land globalt, tyder Spotifys data på ny mulig seier for Sverige og Loreen, som vant sist i 2012, melder strømmetjenesten.

Også her hjemme topper «söta bror» listen, og det i nesten alle aldersgrupper. Kun de mellom 35 og 54 år hører mer på et annet «Eurovision»-bidrag, nemlig vår egen Alessandra Mele. Ellers er «Queen of Kings» på andre på norske strømmelister.

Finlands Käärija havner på tredjeplass på den norske listen.

Mest strømmede «Eurovision»-låter i Norge Kilde: Spotify (25. mars - 25. april) 1. Sverige: Loreen - «Tattoo» 2. Norge: Alessandra - «Queen of Kings» 3. Finland: Käärijä - «Cha Cha Cha» 4. Frankrike: La Zarra - «Évidemment 5. Storbritannia: Mae Muller - «I Wrote A Song» 6. Tsjekkia: Vesna - «My Sister's Crown» 7. Østerrike: Teya and Salena - «Who the Hell is Edgar?» 8. Nederland: Dion Cooper, Mia Nicolai - «Burning Daylight 9. Israel: Noa Kirel - «Unicorn» 10. Italia: Marco Mengoni - «Due Vite»

– Stoler mer på folket

Alessandra ligger høyt oppe på den internasjonale strømmetoppen, men der må 20-åringen ta til takke med med en tredjeplass. Italias Marco Mengoni har sneket seg inn på sølvplassen. Han deltar med låten «Due Vite».

Håkon Røssum, sjef for den populære fansiden «Eurovision Norway», ser positivt på at Norge gjør det bedre på strømmelistene enn hos bettingselskapene,

– Jeg stoler nok mer på streaming-tallene, sier Røssum.

– Odds er basert på historikk og sammensetningen av jury- og publikumsstemmer. Loreen vinner trolig juryene, mens Alessandra gjør det nok sterkt hos publikum.

Mest strømmede «Eurovision»-låter globalt Kilde: Spotify (25. mars - 25. april)

1. Sverige: Loreen - «Tattoo» 2. Italia: Marco Mengoni - «Due Vite» 3. Norge: Alessandra - «Queen of Kings» 4. Finland: Käärijä - «Cha Cha Cha» 5. Nederland: Dion Cooper, Mia Nicolai - «Burning Daylight

6. Storbritannia: Mae Muller - «I Wrote A Song»

7. Polen: Blanka - «Solo» 8. Frankrike: La Zarra - «Évidemment 9. Israel: Noa Kirel - «Unicorn» 10. Østerrike: Teya and Salena - «Who the Hell is Edgar?»



Stiller krav til juryene

Selv om Røssum spår at Sverige er juryfavoritten i år, mener han Norge også bør få mange poeng fra de utvalgte ekspertene.

– «Queen of Kings» er en veldig populær låt. Det ser vi på streaming-tallene. Hvis juryene ikke liker sangen, er de ikke profesjonelle.

Spotify har også kartlagt hvilken av «Eurovision»-vinnerne de siste ti årene som er mest strømmet. Der tar Nederlands Duncan Laurence en soleklar seier med sin vinnerlåt «Arcade». Laurence vant finalen i Tel Aviv i Israel i 2019.